Tesla, Türkiye'de Yeni İş İlanları Açtı: Başvurular Başladı!

Tesla Türkiye, servis ve bayi ağını genişletmek adına yeni iş ilanları yayınlamaya başladı. Bu kapsamda otomotiv teknisyen pozisyonundan yönetici pozisyonuna kadar pek çok farklı ilan aktif edilmiş durumda. Peki Tesla Türkiye iş ilanlarına nereden bakılır? Tesla Türkiye iş başvurusu nereden ve nasıl yapılır? İşte konuyla ilgili detaylar...

Tesla Türkiye İş İlanları Yayınlandı!

Elektrikli otomobil pazarının öncü markalarından Tesla Türkiye’deki operasyonlarını büyütmek için yeni işe alımlar gerçekleştirmeye hazırlanıyor. Şirket farklı şehirlerde açtığı ilanlarla hem teknik hem de yönetim kadrolarında personel arayışına başladı.

Tesla’nın yayımladığı ilanlarda öne çıkan pozisyonların başında otomotiv teknisyeni geliyor. İstanbul’un Bakırköy ve Tuzla bölgelerinde ve ayrıca Ankara’da farklı süreli sözleşmelerle teknisyen alımları yapılacak. Bunun yanında Diyarbakır, Gaziantep ve Ankara gibi şehirlerde mobil servis teknisyeni olarak görev alacak yeni ekipler de oluşturulacak. Şirket bu hamleyle servis ağını Anadolu’ya doğru genişletmeyi hedefliyor.

Bunun yanında markanın şarj altyapısının da genişletilmesi adına çalışmalar yapılıyor. Açılan iş ilanlarından bir kaç tanesi de bu konuyla ilgili pozisyonları içeriyor. Tesla Türkiye iş ilanlarını görüntülemek ve başvuru yapmak için buraya tıklayınız. Açılan sayfada kendi Tesla hesabınızı oluşturabilir, kariyer sekmesinden özgeçmişinizi ekleyebilir ve ilanlara başvuru yapabilirsiniz.

Tesla Türkiye Stajyer Alıyor Mu?

Tesla global çaptaki ilanlarında "Intern" pozisyonlarına yer veriyor. Bu noktada marka stajyer alımı yapıyor diyebiliriz. Ancak Türkiye ayağındaysa henüz bir stajyer ilanı açılmadı. Bu da markanın şimdilik Türkiye'de stajyer alımı yapmadığını gösteriyor. İlerleyen dönemlerde stajyer ilanlarının da açılması bekleniyor.

