Galaxy AI: Kullanıcılara Kupon Kullandıran Akıllı Asistan

Samsung, Galaxy S24 telefonlarını yapay zeka odaklı cihazlara dönüştürerek Galaxy AI isimli özellikleri bu üç modele özel olarak sunmuştu.

Kendi ChatGPT alternatifi bulunmamasına rağmen Samsung, Google gibi yapay zeka hizmeti sağlayıcılarıyla iş birliği yaparak bu yenilikleri mümkün kılmayı iyi bildi. Google'ın Circle to Search özelliği, Galaxy S24 cihazlarına özel olarak sunulan özelliklerden biriydi ve şimdi diğer Pixel, Galaxy ve Android telefonlarda da kullanılabilir hale geldi.

Samsung'un yapay zeka odaklı bu stratejisinin Galaxy S24 satışlarını beklenenden fazla artırıp artırmadığı net değil, ancak bu stratejinin faydası var zararı yok.

Bununla birlikte, Galaxy AI özelliklerinin Galaxy Z Fold 6 ve Flip 6 gibi katlanabilir modeller için aynı seviyede bir cazibe yaratmadığı da bir gerçek. İşte Galaxy AI'ın öne çıkan özellikleri:

Gemini ile Ortak Çalışıyor

Galaxy S25, Google'ın gelişmiş yapay zekası Gemini ile entegre bir şekilde çalışacak. Bu yapay zeka, cihazlara daha karmaşık komutları yerine getirme yeteneği kazandırıyor.

Örneğin, bir YouTube videosundaki mekanları tespit edip bu bilgileri Samsung Notes'a kaydedebilecek.

Kilit Ekranında Now Bar Özelliği

Galaxy S25 modellerinin kilit ekranında yer alan Now Bar, Samsung'un yapay zeka vizyonunun bir parçası olarak dikkat çekiyor. Apple'ın Dynamic Island özelliğine benzerliğiyle öne çıkan Now Bar, uygulama kısayolları yerine Galaxy AI'a erişim sağlıyor.

Now Bar ile kullanıcılar günlük hayatta ihtiyaç duyabilecekleri bilgilere çabucak erişebiliyor. Yol tarifi, hava durumu ve müzik önerileri, Now Bar özelliği ile bir nefes kadar uzakta kalıyor.

Ek olarak bu asistan, alışveriş kuponları gibi son kullanma tarihi olan her şeyi size hatırlatarak kişisel işlevleri de yerine getiriyor.

Asistan kullanıcıların mahremiyetine saygı duyacak şekilde verileri işleyecek ve bu konudaki duyarlı davranışı kaybetmeyecek.