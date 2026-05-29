120Hz Ekranlı Ucuz Telefon Yolda! 5G Teknolojisini Destekleyecek

Ucuz Android telefonlar arasına yeni bir model daha katılmaya hazırlanıyor. Ai+ Nova 2 Pro 5G'nin bir görseli paylaşıldı. Bununla birlikte telefonun tasarımı belli oldu. Çok şık bir görünüme sahip telefon, beş farklı renk seçeneği ile birlikte gelecek. Cihazda ayrıca sekiz çekirdeğe sahip orta sınıf bir işlemci bulunacak.

Ai+ Nova 2 Pro 5G'nin Tasarımı Nasıl Olacak?

Ai+ Nova 2 Pro 5G'nin arka yüzeyinde dikey olarak konumlanmış bir modül bulunacak. Bu modülün üzerinde kameralar yer alacak Modülün yanında ise LED flaş yer alacak. Arka yüzeyde Ai+ logosu da bulunacak. Telefonun yan tarafında ise güç ve ses butonları yer alacak. Bu arada cihazın renk seçenekleri arasında mor, yeşil, mavi, kırmızı ve pembe bulunacak.

Ai+ Nova 2 Pro 5G'nin Özellikleri Neler Olacak?

Ai+ Nova 2 Pro 5G'nin İşlemcisi Nasıl Olacak?

Ai+'ın yeni telefonunda sekiz çekirdeğe sahip orta sınıf bir işlemci bulunabilir. İşlemcinin adı henüz belli değil. Serinin önceki modeli Nova 2 5G'de Unisoc T8200 işlemcisi tercih edilmişti. Bu işlemci, PUBG Mobile, Mobile Legends: Bang Bang ve Call of Duty: Mobile dahil olmak üzere çoğu oyun için yeterli bir performans sunuyor. Bu göz önünde bulundurulduğunda yeni telefonda da söz konusu mobil oyunlar sorunsuz oynanabilecektir.

Unisoc T8200 işlemcisi, 6 nm üretim süreciyle geliştirildi. Bu arada nm olarak kısaltılan nanometre, işlemcinin içinde bulunan transistörlerin birbirine olan uzaklığını ve boyutunu gösteriyor. 6 nm üretim süreciyle geliştirilen bir işlemcinin 12 nm gibi daha eski nesil bir işlemciye kıyasla hem daha yüksek performans sunuyor hem de daha veirmli çalışıyor.

Ai+ Nova 2 Pro 5G'nin Ekran Özellikleri Neler Olacak?

Nova 2 Pro 5G'nin ekranı 6,7 inç civarı büyüklüğüne sahip olabilir. Telefon ayrıca IPS LCD ekran üzerinde 120Hz yenileme hızı sunabilir. Bu arada geniş görüş açısına sahip IPS LCD renkleri doğal ve gerçeğe yakın gösteriyor. Yüksek yenileme hızı sayesinde ise akıcı ekran deneyimi elde ediliyor.

Web sayfasında kaydırma yaparken ve hatta menüler arasında gezerken bile bu hissediliyor. 120Hz, akıcı bir ekran deneyimi elde etmek için yeterlidir. Karşılaştırma yapmak gerekirse serinin önceki modeli Nova 2 5G'de 720 x 1600 piksel çözünürlük, IPS LCD ve 120Hz yenileme hızı tercih edilmişti.

Ai+ Nova 2 Pro 5G'nin Kamera Özellikleri Neler Olacak?

Telefonun arka yüzeyinde 50 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera bulunabilir. Bu arada Nova 2 5G'de 50 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera, yardımcı sensör ve 8 megapiksel çözünürlüğünde ön kamera tercih edilmişti. Bu göz önünde bulundurulduğunda yeni telefonda 8 megapiksel çözünürlüğünde bir ön kamera görebiliriz.

Ai+ Nova 2 Pro 5G Ne Zaman Tanıtılacak?

Ai+ Nova 2 Pro 5G'nin 2026 yılının temmuz veya ağustos ayında tanıtılması bekleniyor. Tanıtımla birlikte telefonun tüm özellikleri ve fiyat etiketi belli olacak. Yüksek yenileme hızı dahil olmak üzere birçok özelliğiyle dikkatleri üzerinde toplayan Nova 2 5G, 2026 yılının nisan ayında tanıtılmıştı.

Ai+ Nova 2 Pro 5G Türkiye'de Satılacak mı?

Ai+ Nova 2 Pro 5G'nin Türkiye'de satışa sunulup sunulmayacağı ile ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı. Türkiye'de şu anda Ai+ marka akıllı telefonlar satılmıyor. Bu göz önünde bulundurulduğunda Nova 2 Pro 5G'nin Türkiye'de satışa sunulma ihtimalinin oldukça düşük olduğunu söylemek mümkün.

Ai+ Nova 2 Pro 5G'nin Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Nova 2 5G için 94 dolar (4.312 TL) başlangıç fiyat etiketi belirlenmişti. Nova 2 Pro 5G'nin önceki modelden daha iyi özelliklere sahip olacağı göz önünde bulundurulduğunda yeni telefon 105 dolar (4.817 TL) fiyat etiketiyle satılabilir. Telefon Türkiye'de satışa sunulursa vergili fiyatı 9 bin TL civarında olabilir. Konuya dair açıklama yapılmadı. Dolayısıyla telefon farklı fiyat ile satışa sunulabilir.

Editörün Yorumu

Ai+ Nova 2 Pro 5G'nin tasarımını çok beğendim. Tercih edilen renk seçenekler, telefonun çok şık bir görünüme sahip olmasını sağlamış. Bu arada yüksek yenileme hızının önemli bir avantaj olduğunu söyleyebilirim. Bunun nedeni ise akıcı ekran deneyimi elde edilmesini sağlıyor. Bu da genel telefon kullanım deneyimini olumlu yönde etkiliyor. Cihazın ayrıca Call of Duty Mobile gibi donanımı pek zorlamayan mobil oyunları sorunsuz bir şekilde çalıştırabileceğini düşünüyorum.