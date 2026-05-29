144Hz AMOLED Ekranlı Telefon Geliyor! 60W Hızlı Şarja Sahip

TECNO'nun yeni telefonu Camon Slim'e dair önemli bir gelişme yaşandı. Bu gelişme doğrultusunda Camon Slim'in özellikleri ortaya çıktı. Cihazda MediaTek tarafından geliştirilen orta sınıf bir Dimensity işlemcisi bulunacak. Telefon ayrıca yüksek yenileme hızı sayesinde akıcı bir ekran deneyimi sunacak.

TECNO Camon Slim'in Özellikleri Neler Olacak?

Ekran Boyutu: 6,78 inç

6,78 inç Ekran Çözünürlüğü: 1.5K

1.5K Ekran Teknolojisi: AMOLED

AMOLED Ekran Yenileme Hızı: 144Hz

144Hz İşlemci: Dimensity 7100

Dimensity 7100 RAM: 8 GB

8 GB Depolama: 128 GB / 256 GB

128 GB / 256 GB Ana Kamera: 50 MP

50 MP Ön Kamera: 32 MP

32 MP Batarya: 6.000 mAh

6.000 mAh Hızlı Şarj: 60W

TECNO Camon Slim'in İşlemcisi Nasıl Olacak?

TECNO'nun yeni telefonu gücünü Dimensity 7100 işlemcisinden alacak. Bu işlemci, MediaTek tarafından 6 nm üretim süreciyle geliştirildi. Bu arada nm olarak kısaltılan nanometre, işlemcinin içinde bulunan transistörlerin birbirine olan uzaklığını ve boyutunu gösteriyor. 6 nm işlemci, 12 nm veya daha eski işlemcilere kıyasla hem daha yüksek performans sunuyor hem de daha verimli çalışıyor.

Dimensity 7100 işlemcisi PUBG Mobile'ı ortalama 60 FPS'te, Mobile Legends: Bang Bang'i ise ortalama 90 FPS'te çalıştırabiliyor. Bu işlemci daha önce Infinix Note Edge ve TECNO Pova Curve 2'de de tercih edilmişti. İşlemcide 2.4 GHz hızında çalışan dört çekirdek ve 2.0 GHz hızında çalışan dört çekirdek olmak üzere toplamda sekiz çekirdek mevcut

TECNO Camon Slim'in Ekran Özellikleri Neler Olacak?

6,78 inç ekran büyüklüğüne sahip telefon, AMOLED ekran üzerinde 1.5K çözünürlük ve 144Hz yenileme hızı sunacak. Bu arada AMOLED'in çok canlı renklere sahip olduğunu belirtelim. Bu ekran ayrıca siyahları tam anlamıyla siyah olarak gösteriyor. Yüksek yenileme hızı sayesinde ise çok akıcı bir ekran deneyimi elde ediliyor. Örneğin menüler arasında gezerken bile bu hissediliyor.

Karşılaştırma yapmak gerekirse TECNO Pova Slim'de 6,78 inç ekran boyutu, 1224 x 2720 piksel çözünürlük, AMOLED ekran, 144Hz yenileme hızı ve 4500 nit maksimum parlaklık bulunuyor. Bu göz önünde bulundurulduğunda ynei telefonda 4500 nit civarı bir parlaklık görebiliriz. Yüksek parlaklık, güneş ışığı altında bile ekranın rahatça görülebilmesini sağlıyor.

TECNO Camon Slim'in Kamera Özellikleri Neler Olacak?

Telefonun arka yüzeyinde 50 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera bulunacak. Ön yüzeyde ise 32 megapiksel çözünürlüğünde kamera yer alacak. Karşılaştırma yapmak gerekirse Pova Slim'de 50 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera, 2 megapiksel çözünürlüğünde ikinci kamera ve 13 megapiksel çözünürlüğünde ön kamera tercih edilmişti.

TECNO Camon Slim'in Bataryası Kaç mAh Olacak?

TECNO'nun yeni telefonu, 6.000 mAh batarya kapasitesine sahip olacak. Bu kapasite sayesinde cihaz uzun pil ömrü sunacak. Camon Slim ayrıca 60W hızlı şarj teknolojisini destekleyecek. Bu teknoloji sayesinde ise şarj işlemi için uzun süre beklenmesine gerek kalmayacak. Bu arada Pova Slim'de 5.160 mAh batarya kapasitesi ve 45W hızlı şarj desteği mevcut.

TECNO Camon Slim Ne Zaman Tanıtılacak?

TECNO Camon Slim'in 2026 yılının haziran veya temmuz ayında tanıtılması bekleniyor. Yüksek yenileme hızı dahil olmak üzere birçok özelliğiyle dikkatleri üzerinde toplayan Pova Slim, geçtiğimiz yılın eylül ayında tanıtılmıştı. TECNO'nun diğer telefonu Spark Slim de aynı tarihte duyurulmuştu.

TECNO Camon Slim Türkiye'de Satılacak mı?

Türkiye'de Spark Slim ve Camon 40 dahil olmak üzere TECNO'nun pek çok telefonu satılıyor. Bu göz önünde bulundurulduğunda Camon Slim'in de Türkiye'de satışa sunulması bekleniyor. TECNO Camon Slim'in Türkiye'ye gelip gelmeyeceğine dair herhangi bir açıklama yapılmadığını belirtelim.

TECNO Camon Slim'in Fiyatı Ne Kadar Olacak?

TECNO Camon Slim'in 314 dolardan daha düşük bir fiyat etiketiyle satışa sunulması bekleniyor. Bu da güncel kur ile birlikte 14 bin 410 TL'ye denk geliyor. Telefon Türkiye'de satışa sunulursa vergili fiyatı 29 bin TL civarında olabilir. Konuya dair herhangi bir açıklama yapılmadığını, bu nedenle telefonun farklı fiyat ile satışa sunulabileceğini belirtelim.

Editörün Yorumu

Ortaya çıkan özellikleri göz önünde bulundurduğumda TECNO Camon Slim'in oldukça iddialı bir model olacağını düşünüyorum. AMOLED ekranda hem film izlemenin hem de oyun oynamanın çok keyifli olduğunu belirteyim. Bunun nedeni ise bu ekranın çok canlı renklere sahip olması. Cihazın ayrıca PUBG Mobile gibi donanımı pek zorlamayan mobil oyunları kasma sorunu olmadan çalıştırabileceğini söyleyebilirim.