Honor Telefonlarda Kullanıcıları Çılgına Çeviren Hata!

Son dönemde Honor telefon sahiplerinin canını fazlasıyla sıkan bir hata ortaya çıktı. Kullanıcılar içeriklerin ekran görüntülerini almaya çalıştıklarında ilginç bir şekilde depolama hatası alıyorlar. İşte konuyla ilgili merak edilen detaylar!

Honor Telefonlardaki Depolama Hatası Tam Olarak Ne?

Son haftalarda birçok Honor kullanıcısı akıllı telefonlarında ekran görüntüsü almaya çalışırken depolama hatasıyla karşılaştığını bildirdi. Ancak ilginç şekilde cihazda yeterli alan olmadığı uyarısı verilmesine rağmen ekran görüntüleri galeriye kaydediliyor.

Durumun farkında olmayan bazı kullanıcılar depolamada alan açmak için gigabaytlarca dosya siliyor diyebiliriz. Kısacası kullanıcılar ekran görüntülerini aslında galeriye kaydediyor. Ancak karşılarına çıkan depolama hatası yüzünden bu görüntülerin kaydedilmediğini sanıp dosyalarını silerek yer açmaya çalışıyor.

Kullanıcılar Honor Telefonlardaki Depolama Hatasıyla İlgili Bir Şeyler Yapabilir mi?

Honor telefonları etkileyen bu depolama hatası için kullanıcıların şu an uygulayacağı bir çözüm yöntemi bulunmuyor. Ekran görüntüleri galeriye kaydedildiği için ciddi bir durum söz konusu değil. Ancak sorun giderilene kadar kullanıcıların cihazlarını bu hatayla birlikte kullanmaya devam etmesi gerekiyor.

Honor Telefonlardaki Depolama Hatası Çözülecek mi?

Honor tarafından yapılan açıklamaya baktığımızda sorunun tespit edildiği ve çözüm için çalışmaların devam ettiğini görebiliyoruz. Buna göre ilerleyen dönemde problemi ortadan kaldıracak bir düzeltme güncellemesi yayınlanacak. Ancak yukarıda da belirttiğimiz gibi güncelleme gelene kadar bu sorun devam edecek gibi görünüyor.

Editörün Yorumu

Dürüst olmak gerekirse bu gibi sorunlar kullanıcı deneyimini ciddi şekilde düşürüyor. Buradaki asıl problem hata da değil. Zira ekran görüntüsü alırken hata alıyorsunuz. Bu olabilecek bir senaryo. Fakat hata almanıza rağmen ekran görüntülerin galeriye kaydedilmesi gerçekten garip. Bu da durumun farkında olmayan kullanıcıların depolamada yer açmak için dosyalarını silmesine neden oluyor.