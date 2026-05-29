Efsane Call of Duty Oyunu İki Cihaza Veda Ediyor! Tarih Belli Oldu

Call of Duty Warzone, oyuncular tarafından uzun bir zamandır sevilerek oynanan oyunların başında geliyor. Ne var ki Activision, söz konusu oyunculardan bazılarını epey üzecek bir karar attı. Battle royale türünün olmazsa olmazlarından biri hâline gelen bu yapım, alınan kararla birlikte hem PlayStation 4 hem Xbox One'a veda edecek.

Yeni nesil oyun konsollarına odaklanmak isteyen şirket, eski konsollara verdiği desteği tamamen sona erdiriyor. Bu da eski nesil oyun konsollara sahip kişiler için bir dönemin daha sonunun geldiğine işaret ediyor. Şirket, kaynaklarını daha doğru bir şekilde yönetirken ana mevcut teknik kısıtlamalar olmadan oyuncuların isteklerine daha iyi şekilde karşılık vermeye başlayacak.

Call of Duty Warzone Ne Zaman Xbox One ve PS4'ten Kaldırılacak?

Call of Duty Warzone'un Xbox One ve PlayStation 4'ten kaldırılması birden gerçekleştirilmeyecek. Activision önce 4 Haziran 2026 tarihinde PlayStation 4 ve Xbox One'da oyunun indirilmesini engelleyecek. Mevcut oyuncular, bu karar uygulandığında dahi oyunu normal şekilde oynamaya devam edecek.

Oyunun tamamen erişime kapatılacağı tarih 25 Haziran 2026 olarak belirlendi. Bu tarih geldiğinde oyunun mağaza sayfası ilgili oyun konsollarında tamamen erişime kapatılacak. Oyuncular hâlâ ücretsiz Battle Pass içeriklerinden faydalanabilecek ama herhangi bir mağduriyetin yaşanmaması gibi amaçlarla yeni bir şeyler satın almak mümkün olmayacak.

Warzone'un PS4 ve Xbox One'da oynanamaya başlayacağı dönem, Call of Duty: Modern Warfare 4'ün birinci sezonu ile piyasaya sürüleceği tarih olan 23 Ekim 2026'ya denk gelecek. Belirtilen tarihten itibaren oyun artık eski nesil oyun konsollarında hiçbir şekilde oynanamayacak. Activision'ın bu tarihi seçmesi ise uzun vadeli hedeflerinin bir parçası olarak görülüyor.

Call of Duty Warzone Neden PS4 ve Xbox One'dan Kaldırılacak?

Activison'ın Call of Duty Warzone'u PlayStation 4 ve Xbox One'dan kaldırılmasının başlıca sebebi olarak yeni nesle odaklanma isteği öne çıkıyor. Şirket, Modern Warfare 4 ile beraber daha hızlı içerik güncellemeleri sunmayı, daha gelişmiş grafikler sağlamayı ve daha büyük haritalar getirmeyi planlıyor.

PlayStation 4 ve Xbox'ın donanımı artık oldukça eski. Rockstar Games'in GTA San Andreas'ı PlayStation 2'de çalıştırmayı başardığı o dönemde de değiliz. O zaman NPC'lerin davranışları son derece basitti, fizik sistemi şimdiki gibi gelişmiş değildi, oyunun haritasının direkt yüklenmemesi ve görsel açıdan küçük çaplı kusurlar göze takılmıyordu. Call of Duty Warzone ise o döneme göre daha yeni sayabileceğimiz bir oyun ve gerçek oyuncularla oynanıyor.

Geliştiricinin oyundaki bazı özelliklerden feragat etmesi, Activision'ın amacına ulaşmasının da önünde ciddi engel oluşturacaktır. Bunu yapmak yerine daha yeni nesil konsollara odaklanıp oyunculara mümkün olan en iyi deneyimi sunmasının daha mantıklı olacağını düşünüyor. Bazı oyuncular oyuna artık erişemeyecek ancak kaynakları buraya yönlendirmek yerine tamamen PS5 gibi yeni nesil oyun konsollarına odaklanılması, oyuncuların şu an olduğundan daha iyi bir oynanışa sahip olmasını sağlayacak.

Call of Duty Warzone Hangi Platformda Mevcut Olacak?

Eski nesil oyun konsollarına verilen desteğinin sona ermesinin ardından Call of Duty Warzone yalnızca yeni nesil platformlarda oynanabilecek. Oyunun destekleyeceği platformlar arasında PlayStation 5, Xbox Series X / S ve PC olacak. Bu platformlardan oyuna erişenlerin öncekine kıyasla daha kapsamlı güncellemelerle keyifli bir oyun deneyimine kavuşması bekleniyor.

Call of Duty Warzone Nasıl Bir Oyun?

Call of Duty Warzone, battle royale oyunları arasında yer alıyor. Oyunda bir hayatta kalma mücadelesi veriyorsunuz. Sizi büyük bir haritaya bırakıyorlar ve hangi modda oynadığınıza bağlı olarak tek başınıza veya takımınızla son hayatta kalan olmaya çalışıyorsunuz. Oyun boyunca silah ve ekipman toplayarak diğer oyunculara karşı avantaj elde ediyorsunuz.

Editörün Yorumu

Her ne kadar PlayStation 4 veya Xbox One kullanmasam da Call of Duty Warzone'un bu platformlardan kaldırılmasını epey üzücü bir karar olarak görüyorum. Eski nesil oyun konsollarının azımsanması mümkün olmayan bir oyuncu kitlesi bulunuyor. Geliştiricinin yeni nesle odaklanması ile oyunu hâlihazırda oynayanlar da ciddi bir dezavantajla karşılaşacaktır. Tabii, olumlu açıdan bakacak olursak yeni nesil konsollara sahip oyuncular artık tamamen bu platformlara odaklanılacağı için teknik kısıtlamalar olmadan en iyi deneyime sahip olabilecek. Bu da oyunu daha eğlenceli ve ilgi çekici hâle getirecektir.