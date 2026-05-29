Viking Temalı Mobil Strateji Oyunu Ücretsiz Oldu! Çabuk Alın

Epic Games, her hafta PC oyuncularına özel ücretsiz oyunlar veriyor. Bununla birlikte mobil oyuncuları da es geçmiyor ve onlara da çok severek oynayacakları ücretli oyunlara hiçbir şekilde harcama yapmadan erişme olanağı sağlıyor. Bu hafta mobil kullanıcılara sunduğu yapım ise viking temalı bir strateji oyunu ve almak için biraz acele etmeniz gerekiyor.

Epic Games, Hangi Mobil Oyunu Ücretsiz Veriyor?

Epic Games, Android ve iOS kullanıcılarına Northgard'ı ücretsiz olarak vermeye başladı. Oyun normalde Epic Games mağazasında 123 TL'ye satılıyor ancak yeni başlayan fırsatı değerlendirecek olan kişilerin bu ücreti ödemesine gerek yok. Tabii, bunun sadece 4 Haziran 2026 saat 18.00'e kadar geçerli olduğunu belirtmekte fayda var.

Northgard Nasıl Bir Oyun?

Strateji oyunları arasında konumlanan Northgard, Viking temalı bir mobil oyun. Son derece soğuk bir kıtada halkınızı yönetmekten sorumlu tutuluyorsunuz. Küçük bir yerleşim yeri kuruyor, evler inşa ediyor, insanları yönlendiriyor ve toprağınızı adım adım genişletmeye başlıyorsunuz. Sadece hayatta kalmaya değil, en güçlüsü hâline gelmeye odaklanıyorsunuz.

Oyundaki birincil önceliğiniz, insanların aç kalmaması, soğuktan donmaması ve düşmanların saldırısına uğramaması. O yüzden onlar için yemek, odun ve diğer kaynakları doğru şekilde kullanmanız gerek. Oyunda birçok tehlike söz konusu. Hem savaşarak hem ticaret yaparak ilerlemeniz mümkün. Tek başınız oynayabilir ya da diğer oyuncularla takım olabileceğiniz ya da onlarla savaşabileceğiniz çok oyunculu modu deneyebilirsiniz.

Northgard'ı Kimler Severek Oynar?

Northgard, strateji konusunda iyi olduğunu düşünen tüm oyunculara hitap ediyor. Kaynak toplanan, yerleşim yeri kurmaya odaklanan ve birden güçlü olmak yerine yavaş yavaş atılan ama etkili olan adımlarla güçlenilen oyunları seviyorsanız oyunu oynamaktan oldukça keyif alabilirsiniz. Viking temalı oyunları seviyorsanız da bir hayli dikkatinizi çekecektir.

Northgard'ı Kimler Sevmez?

Northgard, sürekli aksiyon isteyenler oyuncular tarafından pek sevilmez. Oyunda kaynak toplama, plan yapma gibi öncelikleriniz bulunuyor. Her an savaş hâlinde değilsiniz. Sürekli hareket hâlinde olmayı seven, strateji yapmaktan oldukça uzak kişiler tarafından biraz oynandıktan sonra sıkıcı bulunup kapatılacaktır.

Northgard'da Türkçe Dil Desteği Var mı?

Northgard, İngilizce, Rusça, Lehçe, İtalyanca, Almanca, İspanyolca, Korece ve Brezilya Portekizcesinin yanı sıra Türkçe dil desteği de sunuyor. Bu sayede yabancı dil bilmeyen oyuncular da bu yapımda neler yapması gerektiğini neredeyse hiç araştırma yapmasına gerek kalmadan öğrenebiliyor, oyun deneyimi yarıda kesilmiyor.

Editörün Yorumu

Northgard'ı geçen yıl oynamış birisi olarak hazır ücretsiz dağıtılırken herkes tarafından indirilip oynanması gereken bir oyun olduğunu düşünüyorum. Özellikle strateji oyunlarına ilgisi olanlar için kesinlikle denemeye değer olduğunu söyleyebilirim. Sadece basit bir savaş sistemi yok. İnşa etme, kaynak yönetimi ve daha birçok unsurla oynanışı keyifli kılıyor. Bu tür yapımları seviyorsanız 4 Haziran'dan önce kesinlikle deneyin.