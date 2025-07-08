8 GB RAM'e Sahip 4.666 TL'lik Telefon Tanıtıldı! 120Hz Ekranı Var

Kısa süre önce 50 MP kameralı ucuz telefon Ai+ Pulse ve Ai+ Nova 5G tanıtıldı. Tanıtımla birlikte telefonların özellikleri ve fiyatı belli oldu. Bütçe dostu bir model olan Nova 5G yüksek yenileme hızı ve yüksek RAM kapasitesi sunuyor.

Ai+ Nova 5G Özellikleri

6,7 inç ekran büyüklüğüne sahip Ai+ Nova 5G, 720 x 1600 piksel çözünürlük, 120Hz yenileme hızı ve 265 PPI piksel yoğunluğu sunuyor. 196 gram ağırlığındaki telefonun yan tarafında pramak izi sensörü de bulunuyor.

Telefon gücünü Unisoc T8200 işlemcisinden alıyor. 6 nm üretim süreciyle geliştirilen işlemci iki adet 2.3 GHz ARM Cortex-A76 ve altı adet 2.1 GHz ARM Cortex-A55 olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeriyor.

8,2 mm kalınlığındaki telefon 6 GB ve 8 GB olmak üzere iki farklı RAM seçeneği sunuyor. Nova 5G'de 128 GB depolama alanı mevcut. 5000 mAh batarya kapasitesine sahip telefon 10W hızlı şarj teknolojisini destekliyor.

Android 15 tabanlı NxtQuantum OS ile birlikte gelen telefonun arka tarafında 50 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera bulunuyor. Ön yüzeyde ise 5 megapiksel çözünürlüğünde kamera yer alıyor.

Ai+ Nova 5G Fiyatı

6 GB RAM + 128 GB Depolama: 7.999 Hindistan rupisi (3.736 TL)

7.999 Hindistan rupisi (3.736 TL) 8 GB RAM + 128 GB Depolama: 9.999 Hindistan rupisi (4.666 TL)

Ai+ Nova 5G için 7.999 Hindistan rupisi (58 dolar) başlangıç fiyat etiketi belirlendi. Buna göre Türkiye'de telefonun vergisiz fiyatı 3 bin 736 TL, vergili fiyatı ise 7 bin 588 TL civarında olabilir. Konuya dair resmî açıklama yapılmadığını, bu nedenle telefonun Türkiye'de farklı fiyata sahip olabileceğini belirtelim.