180 Derece Dönebilen Kameralı Akıllı Saat Tanıtıldı! Suya Dayanıklı

Ai+ yeni akıllı saat tanıttı. RotateCam 4G olarak adlandırılan yeni model, suya dayanıklılık, sesli arama ve çok daha fazlasını içeriyor. Bu arada isminden de tahmin edilebileceği üzere bir kamera ile beraber geliyor. Ayrıca bütçe zorlamayan bir fiyat etiketi bulunuyor.

Ai+ RotateCam 4G'nin Özellikleri Neler?

Ekran Boyutu: 1,75 inç

Ekran Teknolojisi: AMOLED

Kamera: 180 derece dönebilen 2 megapiksel çözünürlüğünde kamerası mevcut

Bağlantı: 4G LTE SIM kart desteği

Yazılım Desteği: Google Play Store yüklü olarak geliyor

Batarya Kapasitesi: 1.520 mAh

RAM: 2 GB

Depolama: 16 GB

Dayanıklılık: Toza ve suya karşı IP68 sertifikasına sahip

Ai+ RotateCam 4G'nin Ekran Özellikleri Neler?

Cihaz 1,75 inç ekran büyüklüğüne sahip. Bu, daire şekline sahip pek çok akıllı saatten daha geniş bir alan sunduğu anlammına geliyor. Yani ekranda bir şeyler yazmayı oldukça kolay hâle getiriyor, kaydırma hareketi daha zahmetsiz oluyor. Öte yandan AMOLED ekrana da sahip olduğunu belirtelim. Bu ekran teknolojisi, LCD ekranlara göre daha canlı ve doygun renkler elde etmenize olanak sağlıyor.

Ai+ RotateCam 4G'nin Kamerası Neler Sunuyor?

Cihazın kamerası ihtiyaç duymanız hâlinde olduğu yerden çıkıyor. 180 derece dönebilmesi sayesinde anı ölümsüzleştirmeyi epey kolaylaştırıyor. Kamerayı kendinize çevirip kendi fotoğrafınızı çekmenizin bile mümkün olduğunu belirtelim. Tabii, buradaki amaç profesyonel fotoğrafçılara harika görüntüler elde etme fırsatı sunmak değil. Daha çok her zaman denk gelinmeyecek bir olay yaşandığında onu yakalamak veya acil durumlarda görsel paylaşmak gibi amaçlara hitap ediyor.

Ai+ RotateCam 4G'nin RAM ve Depolama Alanı Yeterli mi?

RAM kapasitesi bir akıllı saat için yeterli ama çok yoğun güç tüketimi gerektiren uygulamaları kullanırken biraz zorlanma ihtimali bulunuyor. Özellikle iki işi aynı anda yapmaya çalışırsanız beklenmedik sorunlarla karşılaşabilirsiniz. Öte yandan 16 GB depolama alanının da temel uygulamaları yüklemek için olması gereken seviyede olduğunu söyleyebiliriz.

Ai+ RotateCam 4G'ye Android Uygulaması Nasıl Yükleniyor?

Cihaz, Google Play Store yüklü olarak geliyor. İnternet bağlantısı olduğu sürece Google'ın kendi uygulama mağazası üzerinden hesabınıza giriş yapıp dilediğiniz uygulamayı yükleyebilirsiniz. Elbette ki depolama alanının sınırlı olduğunu unutmamak gerek. Bir uygulama yüklemeye çalışmadan önce kullanılabilir depolama alanının yeterli değilse birkaç uygulama kaldırmak isteyebilirsiniz.

Ai+ RotateCam 4G'nin Bataryası Kaç mAh?

Akıllı saat, 1520 mAh gibi etkileyici bir batarya kapasitesine sahip olsa da parlaklık değeri, kullanım biçimi ve daha pek çok faktörün pil ömrü üzerinde etkisi bulunuyor. Eğer çok yoğun bir şekilde kullanılır, başkaları ile görüşmeler gerçekleştirilirse pil ömrü oldukça düşük kalabilir fakat akıllı saatin sadece temel özellikleri kullanılırsa ideal bir değere ulaşılabilir.

Ai+ RotateCam 4G Suya Dayanıklı mı?

Cihaz, IP68 sertifikasına sahip. Bu, belirli bir dereceye kadar toz ve suya karşı dayanıklı olduğu anlamına geliyor. Tabii ki nasıl bir su olduğunun da büyük önemi var. Deniz suyuna karşı dikkatli olmanız gerekiyor. Ayrıca sıcak suya maruz kalmamasında fayda var. Öte yandan yoğun basınçlı sudan da uzak tutulmalı.

Ai+ RotateCam 4G'nin Fiyatı Ne Kadar?

Ai+ RotateCam 4G için 8.999 rupi fiyat etiketi belirlendi. Bu, güncel kurla 4 bin 341 TL'ye denk geliyor. Türkiye'de satışa sunulması durumunda fiyatı vergiler ve diğer ek maliyetlerle birlikte 6 bin TL'ye ulaşabilir. Bu hâliyle bile mevcut pazar koşullarına göre oldukça uygun fiyata sahip olduğunu söylemek mümkün.

Ai+ RotateCam 4G Türkiye'de Satılacak mı?

Ai+ şu an Hindistan pazarına odaklanmış şekilde ilerliyor. Öte yandan şimdiye kadar hiçbir akıllı saati Türkiye'de satışa sunulmadı. Türkiye'de resmî distribütörü de bulunmuyor. Dolayısıyla yakın zamanda Türkiye'deki kullanıcılarla buluşması beklenmiyor. Eğer ileride planlarda değişiklik olursa bu cihazı da Türkiye'de görebiliriz.

Editörün Yorumu

Ai+ RotateCam 4G'nin temel gereksinimlere karşılık veren bir akıllı saat olduğunu düşünüyorum. Daha çok temel özelliklerden yararlanmak ve dilediği uygulamayı yükleme özgürlüğüne sahip olmak isteyenler açısından ideal seçenek gibi görünüyor. Suya dayanıklılığı, kamerası ve fiyatına göre ideal depolama alanı ile beklentileri karşılayacaktır.