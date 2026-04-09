Hareket Etmeyi Sevdirecek Akıllı Saat Geliyor! Görüntüsü Ortaya Çıktı

Amazfit, Cheetah 2 Pro isimli yeni bir akıllı saat tanıtmaya hazırlanıyor. İlk olarak 2026 yılının başlarında yayınlanan bir güncellemenin kodlarında ortaya çıkan cihaz, şimdi de marka tarafından yapılan son paylaşımda bir koşucunun bileğinde görüntülendi. Yakın zamanda piyasaya sürülmesi beklenen akıllı saatin Cheetah Pro'nun yerini alması bekleniyor.

Amazfit Cheetah 2 Pro'nun Özellikleri Neler Olacak?

Amazfit Cheetah 2 Pro'nun özellikleri henüz açıklığa kavuşturulmadı fakat akıllı saat serileri genellikle pek çok özelliği paylaşır. Bunu göz önünde bulundurarak Cheetah Pro'ya geri dönüp nasıl özellikler sunduğunu öğrenmekte fayda var. Böylece yeni cihazın da neler sunacağı hakkında aşağı yukarı fikir sahibi olabiliriz.

Amazfit Cheetah 2 Pro'nun Ekran Özellikleri Neler Olabilir?

Bir önceki model Cheetah Pro, 1,45 inç ekran büyüklüğüne sahip. AMOLED ekran üzerinde 480 x 480 piksel çözünürlük ve 1000 nit maksimum parlaklık sunuyor. AOD yani her zaman açık ekran özelliği ile birlikte geliyor ve Gorilla Glass 3 ekran koruma teknolojisini destekliyor.

AMOLED ekran, LCD ekrana göre daha canlı görüntü elde etmenize olanak tanırken parlaklık değeri ise güneş altında bile ekranı kolaylıkla görmenizi sağlıyor. Böylelikle ekranda neler olduğunu görmek için gölge bir yer bulmaya ya da ekranı iyice yakına getirmeye gerek kalmıyor. Gorilla Glass 3 ise gün içinde yaşanabilecek küçük çaplı kazalarda ekranın çizilmesini önlüyor. AMOLED ekran, çözünürlük ve parlaklık değeri Cheetah 2 Pro'da da aynı kalabilir.

Amazfit Cheetah 2 Pro'nun Spor ve Sağlık Özellikleri Neler Olacak?

İlk modelde yapay zeka destekli koç yer alıyor. Kullanıcılar, kendi hedeflerine göre özel koşu planları hazırlayabiliyor. Öneriler, performansınıza bağlı olarak her hafta değişebiliyor. Ayrıca antrenmanlarla ilgili sorularınıza kolay yanıtlar vermek için üretken yapay zeka desteği de mevcut.

150'den fazla spor modunu destekleyen cihaz, sağlık tarafında ise uyku takibi, stres seviyesi izleme, kandaki oksijen seviyesi ve kalp atış hızı takibi gibi özelliklere sahip. Cheetah 2 Pro'da muhtemelen tüm bu özellikleri görmeye devam edeceğiz. Özellikle spor koçu sayesinde hedeflerimize kolay şekilde ulaşabileceğiz.

Amazfit Cheetah 2 Pro'nun Pil Ömrü Ne Kadar Olacak?

Amazfit Cheetah Pro, 440 mAh batarya kapasitesine sahip. Standart kullanımda 14 güne kadar pil ömrü sunuyor. Yoğun kullanımda ise bu süre 7 güne kadar düşüyor. Yeni cihaz eğer batarya tarafında çok büyük yenilikle gelmezse muhtemelen pil ömrü aşağı yukarı bu seviyede olacaktır.

Amazfit Cheetah 2 Pro Türkiye'de Satılacak mı?

Amazfit Cheetah şu an Türkiye'de distribütör aracılığıyla satılıyor. Cheetah Pro modeline baktığımızda da Türkiye'ye geldiğini ancak stokların tükendiğini görüyoruz. Bunları göz önünde bulunduracak olursak Amazfit Cheetah 2 Pro'nun da Türkiye'deki kullanıcılarla buluşturulabileceğini söyleyebiliriz. Elbette ki konuya ilişkin henüz açıklama yapılmadı, o yüzden planların değişebileceğini unutmamak gerekiyor.

Editörün Yorumu

Amazfit Cheetah 2 Pro, spor odaklı bir akıllı saat olarak koşmayı sevmeyen, antrenman yapmayan ve genel olarak monoton bir yaşam stili benimseyen kişilerin yeniden hareket etmeye başlamasına yardımcı olabilir. Yapay zeka destekli spor koçunun yeni modelde de olacağı aşikâr. Bu koç size ne kadar ilerlediğinizi öğrenme fırsatı sunmakla kalmıyor, hedeflerinize ulaşmanız için özel planlar hazırlıyor. Uzun süredir vücut geliştirme gibi hedefleri olanlara büyük katkısının dokunacağını düşünüyorum.