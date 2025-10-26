Konuşmalarınızı Şarkıya Çeviren Yapay Zeka Aracı Geliyor!

OpenAI, son birkaç yıldır teknolojinin gelişimine yön veren şirketler arasında yer alıyor. Bu zamana kadar kullanıcılarla çok sayıda yapay zeka destekli araç buluşturan şirket, ChatGPT'nin yanı sıra daha birçok hizmeti erişime açtı. Son aktarılan bilgilere göre şimdi de bunların arasına müzik oluşturmanızı sağlayacak bir araç katılıyor.

OpenAI, Müzik Yapma Aracı Geliştiriyor

ChatGPT'nin geliştiricisi OpenAI'ın yazarak ya da sesli olarak verebileceğiniz komutları müziklere dönüştürecek bir araç üzerinde çalıştığı iddia edildi. Bu aracın videolara arka plan müziği ekleme ya da vokallere ritmik bir dokunuş eklemek gibi amaçlarla kullanılabileceği öne sürüldü. Yani hareketsiz, çok ilgi çekmeyen, öylesine söylediğiniz şarkılara istediğiniz enstrümanı ekleyebilecek.

Araçla ilgili şu anda çok az ayrıntı bulunuyor. Bu müzik oluşturma hizmetinin ne zaman piyasaya sürüleceği belli değil. ChatGPT ya da Sora uygulamasına entegre edilmesi olası görünüyor. OpenAI'ın her iki uygulaması da kullanıcılara daha zengin özellik yelpazesi sunmak için bu müzik oluşturma aracını bir özellik olarak alabilir.

Yapay zeka şirketi, müzik oluşturucusunu ayrı bir hizmet olarak da kullanıma sunabilir. Bunun için kullanıcılarla yeni uygulama ve web sitesi buluşturulabilir. Ancak bu, OpenAI'ın müzik alanında uzun zamandır faaliyet gösteren büyük rakipleri ile rekabet etmek gibi bir planı varsa mümkün olabilir.

Örnek vermek gerekirse Suno, ilk olarak 2023 yılında piyasaya sürüldü. Bu yapay zeka destekli müzik oluşturma hizmeti, o günden beri sürekli üzerine katarak ilerledi. Şu an ise yapay zeka ile müzik oluşturma söz konusu olduğunda ilk akıllara gelen isim oluyor. OpenAI, sohbet botu ile tüm dünyaya ismini duyursa da müzik alanına çok yoğunlaşmadı. Sadece ChatGPT'yi sunmadan önce müzik modelleri yayınladı ki bu da çok uzun bir süre önceydi.

Bu arada şirketin Google gibi bir yol haritası izlemesi de muhtemel. Bilmeyenler için Google, daha önce MusicFX de dahil olmak üzere birçok müzik oluşturma aracı sundu. Ancak hiçbir zaman kullanıcıların ilgi odağını bunlara çekmekle uğraşmadı. Bu girişimler ile alanda önemli ilerleme kaydetmeye odaklandı. OpenAI'ın da bu araçla hedeflediği şey, kullanıcı çekmekten ziyade deneysel bir şeyler yapmak olabilir.