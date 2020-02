Seyahate çıkmak, yeni yerler keşfetmek, farklı lezzetler tatmak, yeni insanlarla tanışmak, birçoğumuzun en çok sevdiği ve keyif aldığı aktivitelerin başında gelmektedir. Her ne kadar seyahat etmekten büyük keyif alıyor olsak da seyahate çıkmadan önce iyi bir plan yapmak ve ihtiyaç duyduğumuz şeylere eksiksiz şekilde karar vermek oldukça önemlidir.

Günümüzde artık hepimizin sahip olduğu akıllı telefonlar sayesinde tatil planları yapmak, seyahate çıkmak, seyahatimiz sırasında gezilmesi ve görülmesi gereken yerlere karar vermek, gitmek istediğimiz konuma daha hızlı ve kolay bir şekilde ulaşmak çok daha kolay bir hale gelmektedir. Tek yapmamız gereken ihtiyacımız olan doğru mobil uygulamalara karar vermek ve bu uygulamaları akıllı telefonlarımız üzerine kurarak seyahatlerimizi çok daha keyifli bir hale getirmektir.

Bu yazımızda siz seyahatseverlerin mutlaka kullanması gereken uygulamalara yer vereceğiz. Böylece hem seyahat planlarınızı yaparken hem de seyahatiniz sırasında kafanız çok daha rahat olacak ve sizlere sadece tatilin tadını çıkarmak kalacak. İşte seyahatseverlerin mutlaka kullanması gereken mobil uygulamalar:

Doviz.com

Her seyahatseverin sıklıkla kontrol ettiği döviz kurlarını takip etmek doviz.com uygulamasıyla çok daha kolay. Gideceğiniz ülkenin döviz kurlarını an be an takipte kalarak, bütçenizi gideceğiniz ülkenin döviz kuruna göre kolaylıkla planlayabilirsiniz. Öyle ki, sıklıkla baktığınız döviz kurlarına alarmlar kurarak, döviz kurunda değişiklik olduğunda anında haber alabilirsiniz.

Piri Guide

Bir şehri keşfe çıkarken şehrin tarihini ve önemli eserlerini rehber eşliğinde öğrenmek çok daha kolay gelebilir. Fakat şehirleri özel rehberlerle gezmek bütçenize biraz ağır gelebilir. Neyse ki tam da bu amaçla özel olarak planlanmış Piri Guide var! Piri Guide’ın hazırladığı sesli turlarla en iyi rehberlerin eşliğinde şehirlerin en özel bölgelerini keşfe çıkabilirsiniz. 24’ten fazla şehirde 100’den fazla rotayı deneyimleyebileceğiniz Piri Guide, ücretsiz turların yanı sıra çok uygun fiyatlara da çeşitli turları sunuyor.

Spotify

Uzun yolların en iyi arkadaşı: Spotify ve onun birbirinden güzel çalma listeleri. Her türlü ruh halinize uygun çalma listelerini önceden indirerek çevrimdışı olsanız bile yol boyunca dinlemeye devam edebilirsiniz. Spotify’da yol için özel derlenen çalma listelerini keşfe çıkabileceğiniz gibi, birbirinden özel podcast’leri de tercih edebilirsiniz. Üstelik eğer öğrenciyseniz, Spotify’ı çok daha uygun fiyatlara kullanmaya başlayabilirsiniz.

Packpoint

Kimilerinin çok sevdiği kimilerinin de nefret ettiği fakat her seyahat önceside mutlaka yapmamız gereken bir eylem; bavul yerleştirmek. Seyahat öncesinde bavula koyulması gereken eşyaları düşünmek ise beraberinde bambaşka bir zorluk getiriyor. Packpoint ile hem ihtiyaç duyabileceğiniz tüm eşyaların bir listesini kolayca hazırlayabilecek hem de gerekli olabilecek bir eşyanızı asla evde unutmayacaksınız. Tek yapmanız gereken seyahat ile ilgili bilgilerinizi girmeniz; Packpoint daha sonrasında size özel olarak bavula konulması gereken eşyaların listesini hazırlayacak. Üstelik eşyalarınızı da seyahat tarihleriniz arasındaki hava durumuna ve yapacağınız aktivitelere göre özel olarak düzenleyecek.

Google Maps

Seyahatin olmazsa olmazı ise elbette Google Maps. İki nokta arasındaki en kısa yolu size sunan Google Maps, yürüyüş rotalarının yanı sıra toplu taşıma ve araba rotalarını da gösteriyor. Birçok şehirde çok gelişmiş bir teknolojiyle hizmet veren uygulama içerisinde kendinize özel listeler hazırlayabileceğiniz gibi haritalarınızı telefonuza kaydederek internet erişiminiz olmasa bile yolunuzu kolayca bulabilirsiniz.

Shazam

Seyahat ederken dinlendiğiniz ve şehre özgü tatlıları denediğiniz kafede aniden sizi çok etkileyen bir şarkı çaldığını düşünün, eskiden olsa bu şarkıyı bulmak için günlerce radyo başında beklemeniz, şarkı sözlerini Google’a veya Youtube’a yazarak bulmaya çalışmanız gerekecekti. Şimdi ise Shazam uygulamasıyla bir tıkla beğendiğiniz şarkının adını bulmanız mümkün.Tek yapmanız gereken uygulamayı açarak şarkıyı bir süre dinletmek. Üstelik Shazam ile derlediğiniz şarkıları Spotify’a bağlayarak daha sonrasında Spotify üzerinden de dinleyebilirsiniz. Oluşan çalma listesindeki her şarkının eşsiz bir hatırası olacağı kesin.

Wi-Fi Finder

Seyahat ederken Wi-Fi bulmak oldukça zorlayıcı olabilir. Telefonunuzun mobil interneti de yoksa veya gittikçe azalıyorsa, sevdiklerinizle iletişime geçmek ve hatta şehirde yolunuzu bulmak için bir Wİ-Fi bağlantısı bulmanız oldukça elzem olabilir. Bu yüzden Wİ-Fi Finder uygulamasını mutlaka telefonunuzda bulundurmalısınız. Böylece telefonunuz elinizde Wİ-Fi bulmaya çalışmakla uğraşmak yerine harita üzerinde şehirdeki Wİ-Fi noktalarını kolayca görebilirsiniz.

obilet.com

Seyahat etmenin ilk aşaması hiç kuşkusuz bilet almak. Önce gitmek istediğiniz şehirlere otobüs ile mi yoksa uçak ile mi gideceğinize karar verin, sonrasında ise obilet.com uygulamasına girerek hem otobüs biletlerinizi hem de uçak biletlerinizi almaya başlayın. Oldukça kolay bir kullanım imkanı sunan obilet.com’dan güvenle ve hızlıca biletlerinizi alabilirsiniz. Üstelik obilet.com’da satışa sunulan biletler çok daha uygun fiyatlı.

airbnb

Bazen gitmek istediğiniz şehirlerde otelde veya hostelde kalmak istemezsiniz; ya da kalabalık bir arkadaş grubuyla gidiyorsunuzdur ve en rahat edeceğiniz ortamın kendinize özel bir ev olacağını düşünüyorsunuzdur. Haksız değilsiniz ve airbnb de bu konuda size yardımcı olmak için oluşturulmuş bir platform. airbnb sayesinde şehrin en güzel evlerinde rahatlıkla konaklayabilirsiniz. Üstelik bazı şehirlerde hem otele hem de hostellere göre airbnb’nin ev kiralama fiyatları çok daha uyguna gelebiliyor.

Yelp

Gideceğiniz şehirlerde ne tür yemekler olduğunu keşfetmenin en iyi yolu, şehrin en güzel kafe ve restoranlarını ziyaret etmekten geçiyor. Yelp de tam bu amaçla hazırlanmış bir mobil uygulama. Şehirlerdeki en iyi restoranları, en iyi kafeleri ve en iyi tatlı mekanlarını deneyimlemek için Yelp’teki yorumlardan yararlanabilirsiniz. Yelp aynı zamanda bu mekanlar ile ilgili temel bilgileri de seyahatseverlere sunuyor. Böylece görmek istediğiniz restoranın açılış saatlerini, menü bilgilerini ve iletişim bilgilerini kolaylıkla öğrenebilirsiniz.

Hotels.com

Hem Türkiye’de hem de tüm dünyanın her şehrinde otel, pansiyon ve hostel bulmanızı sağlayan hotels.com, uygun fiyatlı seçenekler sunmasıyla biliniyor. Üstelik hotels.com mobil uygulamasında sizi bekleyen birçok fırsat ve indirim de bulunuyor. Kolaylıkla odanızı seçebileceğiniz, oteliniz ve odanızla ilgili aradığınız her türlü bilgiye ulaşabileceğiniz ve hızlıca ödeme yapabileceğiniz hotels.com, her seyahatseverin telefonunda mutlaka bulunmalı!

Mojo

Birbirinden özel Instagram hikayeleri ve gönderileri hazırlamak için telefonunuza Mojo uygulamasını mutlaka indirmelisiniz. Hem animasyonlu hikayeler hazırlamak hem de tüm fotoğraflarınızı kolayca düzenleyebilmek için Mojo hem kolay kullanımı hem de birbirinden yaratıcı tasarımlarıyla dikkat çekiyor.