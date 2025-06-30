Airbnb APK
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 720
- DOSYA BOYUTU 101 MB
- Üretici Airbnb, Inc.
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Airbnb uygulaması sayesinde Android cihazlarınızdan kolayca gezilerinizde kalacak yerleri bulabilirsiniz.
Airbnb uygulaması, sık sık seyahat edenler ve seyahat ettikleri yerlerde en uygun konaklama imkanlarına erişmek isteyenler için hazırlanmış ücretsiz bir Android uygulaması olarak karşımıza çıktı ve konaklama arayanların yanında evini, otelini, hostelini ziyaretçilere sunmak isteyenler tarafından da kolayca kullanılabiliyor.
Böylece hem arzı hem de talebi tek bir noktada birleştiren uygulama, oldukça performanslı bir şekilde çalışıyor ve arayüzü de oldukça kolay kullanılır bir yapıya sahip.
Airbnb APK İndir
İstediğiniz her yerden ev ilanlarına bakabilir ve rezervasyonunuzu yapabilirsiniz. Sadece ev değil, aynı zamanda karavan, ağaç ev, bungalov ve daha birçok konaklama hizmetinden yararlanabilirsiniz.
Türkiye'de veya yabancı ülkelerde seyahat yaparken kullanabileceğiniz Airbnb, milyonlarca kullanıcı tarafından beğenilmektedir. Eğer siz de ev kiralamak ve tatil yapmak istiyorsanız, Airbnb APK indirin ve aradığınız kriterlere uygun olan evi rahatlıkla bulun!
Dilerseniz ilk olarak gezilerinde konaklama imkanı arayanlar için hazırlanmış özellikleri kısaca listeleyelim:
- Favori yerleri işaretleyebilme
- Ev sahipleriyle mesajlaşma ve yol tarifi bulma
- Kiralık daireler bulma
- Arama ve rezervasyon olanakları
- Puanlama ve yorum atma
Tabii ki uygulamayı evlerini kiralayanlar veya ücretsiz olarak misafirlere açanlar da kullanabiliyor. Onların kullanabildiği özellikler ise şu şekilde sıralanıyorlar:
- Daireyi kayıtlara ekleme
- Ziyaretçilerin beklentilerini öğrenme
- Mesajlaşma ve tarif belirtme
- Takvime uygun günleri işaretleme
- Reddetme ve onaylama olanakları
Airbnb
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 87
- DOSYA BOYUTU 282 MB
- Üretici Airbnb, Inc.
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Airbnb uygulaması sayesinde iOS cihazlarınızdan kolayca seyahatlerinizde konaklama imkanlarını keşfedebiliyorsunuz.
Airbnb uygulaması, iPhone ve iPad kullanıcılarının gezilerinde ve seyahatlerinde çok daha kolay bir şekilde kalacak yer bulabilmeleri için hazırlanmış ücretsiz uygulamalar arasında yer alıyor ve konaklama yeri bulma olanaklarının yanında dairesini kiralamak veya odasını açmak isteyenler için de gerekli olan tüm araçları sunuyor.
Uygulamanın arayüzünün temizliği ve evlere, ziyaretçilere dair tüm detayları sunabilmesi sayesinde pek çok kişinin ilgisini çekeceğini düşünüyorum.
Airbnb İndir
Kullanıcı dostu arayüzü sayesinde aradığınız kriterdeki evi rahatlıkla bulabilirsiniz. Tek yapmanız gereken konum seçmek, tarih belirlemek ve karşınıza çıkan evler arasında seçim yapmak olacaktır. Ayrıca, bütçenize uygun evleri görmek istiyorsanız, uygulamanın fiyat kısıtlama özelliğini de kullanabilirsiniz.
Airbnb'de binlerce şehir ve kullanıcı yer aldığı için kullanırken tüm aradığınız özelliklere dair konaklama imkanlarından faydalanabileceğinizi düşünüyorum. Sık sık seyahat edenlerin denemeden geçmemeleri gerekenler arasında yer alıyor.
Siz de Airbnb indirin ve en kolay şekilde kiralık konaklama imkanından yararlanın!
Airbnb Uygulaması Özellikleri
- Tüm kiralık daire imkanlarını araştırabilme
- Ev sahipleri ile iletişime geçme
- Puanlama ve yorum atma olanakları
- Hızlı ev tutma imkanları
- Evlere dair fiyat ve fotoğrafları, imkanları görme
- Karavan, ağaç ev, bungalov ve villa kiralama
Airbnb
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 38
- Üretici Airbnb, Inc.
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Airbnb: Kiralık tatil evleri, evler, deneyimler ve yerler
Airbnb, ABD merkezli online konaklama servisi. İş veya tatil amaçlı sıklıkla seyahat edenlerin evlerindeki rahatlıkta konaklama yeri bulmalarına yardımcı olan Airbnb, kaldıkları yeri (ev, otel, hotel) başka insanlara açarak para kazanmak isteyenlerin de buluştuğu bir platform. İster cazibeli ve modern mutfağa sahip bir şehirde mutlaka olması gereken olanakların bulunduğu konaklama yerlerini rezerve edin, isterseniz de günlük veya haftalık konuk ağırlayarak esktra gelir elde edin.
Dünyanın her yerinde bütçenizi aşmadan en iyi oda, flat, ev veya diğer barınma yerlerini bulmanıza, yeni yerler keşfetmenize yardımda bulunan paylaşım üzerine kurulu bir topluluk Airbnb. Milyonlarca ev sahibi ve seyahatseverin mekanlarını kaydedilmek ve dünyanın her yerinde benzersiz konaklama rezervasyonları yapabilmek amacıyla ücretsiz olarak katılabildiği Airbnb’de kişilerin profilleri ve kayıtları doğrulanıyor, ev sahipleri ve misafirlerin net iletişim kurabilmeler için akıllı bir mesajlaşma sistemi kullanılıyor ve ödemeler de güvenilir platform üzerinden yürütülüyor. Ayrıca kalacak yer bulma, rezervasyonunuz için ödeme yapma veya kalacak bir yere ev sahipliği yapma veya bir deneyim/maceraya ev sahipliği yapma konusunda bilgi alabileceğiniz yardım sayfası dışında rezervasyon yenileme, para iadesi, tazminat, 1 milyon dolarlık ev sahibi garantisi, hem ev hem de deneyimler için sigorta programlarıyla ilgili 7/24 yardım alabileceğiniz destek ekibi bulunuyor.
Online konaklama hizmeti Airbnb’nin işleyişi:
- Profiller ve Değerlendirmeler: Ev sahipleri ve misafirler detaylı profiller, kişisel değerlendirmeler ve onaylanmış doğrulamalar aracılığıyla birbirlerini tanıyor.
- Güvenilir Hizmetler: Airbnb, ev sahipleri ve misafirlerin güven içinde konuşabilmesi için kişisel profilleri doğrular, akıllı bir mesajlaşma sistemi kullanır ve ödemeleri güvenli biçimde tahsil eder ve gönderir.
- 7/24 Müşteri Desteği: Birinci sınıf hizmet veren müşteri destek ekibimiz dünyanın neresinde olursanız olun tüm gün size yardım etmeye hazırdır.
Airbnb'de Ev Sahibi Olarak Para Kazanırsınız!
Ev rahatlığında konaklama sağlayan platformlar denildiğinde akla ilk gelen isimlerden Airbnb, ev sahipliği yaparak ekstra masraflar için para kazanmanızı da sağlıyor. Üç adımda ev sahipliği kolaylığı sunuyor. Yerinizi ücretsiz kaydediyorsunuz. Nasıl ev sahipliği yapmak istediğinize karar veriyorsunuz. Programınız, fiyatlarınız, misafirlerin karşılaması gereken koşulları seçtiğiniz bu aşamada Airbnb size yardımcı oluyor. Kaydınızı yayınladıktan sonra misafirler size ulaşmaya başlıyor. Mesajlaşma sistemini kullanarak konaklamalarından önce sorularını yanıtlayabiliyorsunuz. Airbnb’nin güzel yanı sizi, evinizi ve eşyalarınızı güvende tutmak için mekandaki hem hasarlara hem de kazalara karşı 1 milyon dolar değerinde sigorta yapıyor. Airbnb, rezervasyon yapmadan önce telefon numarası ve e-posta adresi gibi bilgilerle doğrulama istediğinden misafirleriniz de doğrulanmış kişiler oluyor. Airbnb ile para kazanmaya başlamak için bu sayfaya bakabilirsiniz.