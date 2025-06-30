Airbnb uygulaması sayesinde Android cihazlarınızdan kolayca gezilerinizde kalacak yerleri bulabilirsiniz.

Yiğit Ekim Demir - 48 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Airbnb uygulaması, sık sık seyahat edenler ve seyahat ettikleri yerlerde en uygun konaklama imkanlarına erişmek isteyenler için hazırlanmış ücretsiz bir Android uygulaması olarak karşımıza çıktı ve konaklama arayanların yanında evini, otelini, hostelini ziyaretçilere sunmak isteyenler tarafından da kolayca kullanılabiliyor.

Böylece hem arzı hem de talebi tek bir noktada birleştiren uygulama, oldukça performanslı bir şekilde çalışıyor ve arayüzü de oldukça kolay kullanılır bir yapıya sahip.

Airbnb APK İndir

İstediğiniz her yerden ev ilanlarına bakabilir ve rezervasyonunuzu yapabilirsiniz. Sadece ev değil, aynı zamanda karavan, ağaç ev, bungalov ve daha birçok konaklama hizmetinden yararlanabilirsiniz.

Türkiye'de veya yabancı ülkelerde seyahat yaparken kullanabileceğiniz Airbnb, milyonlarca kullanıcı tarafından beğenilmektedir. Eğer siz de ev kiralamak ve tatil yapmak istiyorsanız, Airbnb APK indirin ve aradığınız kriterlere uygun olan evi rahatlıkla bulun!

Dilerseniz ilk olarak gezilerinde konaklama imkanı arayanlar için hazırlanmış özellikleri kısaca listeleyelim:

Favori yerleri işaretleyebilme

Ev sahipleriyle mesajlaşma ve yol tarifi bulma

ve yol tarifi bulma Kiralık daireler bulma

Arama ve rezervasyon olanakları

Puanlama ve yorum atma

Tabii ki uygulamayı evlerini kiralayanlar veya ücretsiz olarak misafirlere açanlar da kullanabiliyor. Onların kullanabildiği özellikler ise şu şekilde sıralanıyorlar: