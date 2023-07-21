AirDroid Business, Zero-Touch Enrollment Entegrasyonu Sunuyor

İş verimliliğinin artmasını sağlayan Mobil Cihaz Yönetimi (MDM) çözümü AirDroid Business, Android Zero-Touch Enrollment entegrasyonuna kavuştu. Bu yeni özellik, işletmeler için Android cihaz ve uç nokta yönetimini daha basit hâle getiriyor.

Zero-Touch Enrollment ile Basitleştirilmiş Android Cihaz Yönetimi

Android Zero-Touch Enrollment, manuel cihaz manipülasyonu olmadan kurumsal politikaları ve yapılandırmaları toplu olarak uygulamak için etkili bir çözümdür. AirDroid Business ile artık BT yöneticileri, Zero-Touch portalında büyük ölçekli Android cihazların dağıtımını yapabilir, toplu cihaz kaydını ve işe alım sürecini basitleştirebilir.

AirDroid Business'ta sunulan Zero-touch Enrollment özelliklerinin önemli noktaları şu şekilde:

Otomatik Cihaz Kurulumu : AirDroid Business, Android Zero-Touch Enrollment entegrasyonu ile beraber Android cihazlar için kurulum sürecini kolaylaştırır. Kullanıcının sadece internete bağlanması ve ilgili hesapla oturum açması yeterlidir. Cihaz otomatik olarak yapılandırılacaktır.

: AirDroid Business, Android Zero-Touch Enrollment entegrasyonu ile beraber Android cihazlar için kurulum sürecini kolaylaştırır. Kullanıcının sadece internete bağlanması ve ilgili hesapla oturum açması yeterlidir. Cihaz otomatik olarak yapılandırılacaktır. Toplu Cihaz Dağıtımı : BT yöneticileri, manuel cihaz kurulumuna ve yapılandırmasına gerek kalmadan yüzlerce hatta binlerce Android cihazı kolayca yapılandırabilir ve dağıtabilir.

: BT yöneticileri, manuel cihaz kurulumuna ve yapılandırmasına gerek kalmadan yüzlerce hatta binlerce Android cihazı kolayca yapılandırabilir ve dağıtabilir. Gelişmiş Güvenlik ve Kontrol: AirDroid Business, Zero-Touch Enrollment özelliğinden yararlanarak cihazlar üzerinde gelişmiş güvenlik ve kontrol sağlar. BT ekipleri, fabrika ayarlarına geri yükleme işleminin ardından cihazlar üzerindeki kontrolü kaybetme endişesi yaşamadan güvenlik politikalarını uygulayabilir, cihazları yönetebilir ve şirket politikalarına uygunluğu sağlayabilir.

AirDroid Business olağanüstü, yenilikçi ve kapsamlı MDM çözümleri sunmaya devam ediyor. Zero-Touch Enrollment ile müşteriler artık her türlü Android cihazı yönetmeyi kolaylaştıran daha kapsamlı, güçlü ve detaylı çözümlere doğrudan erişebiliyor.

AirDroid Business Hakkında

Sand Studio tarafından 2018 yılında piyasaya sürülen AirDroid Business, katılımlı ve katılımsız Android cihazlar için kurumsal düzeyde bir mobil cihaz yönetimi (MDM) çözümüdür.

Uzaktan erişim ve kontrol, cihaz provizyonu, politika uygulama ve yönetimi, kiosk modu, geofence ve daha fazlası aracılığıyla her büyüklükteki işletme için mobiliteyi ve üretkenliği artırmak üzere tasarlanmıştır.

AirDroid Business'ın daha fazla özelliğini ve Android Zero-Touch Enrollment ile entegrasyonunu deneyimlemek için 14 günlük ücretsiz deneme sürümünü kullanabilirsiniz.