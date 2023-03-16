İşletmeler için cihaz yönetimi yapabilmenin en ideal yolu: AirDroid Business.

Hasan Okçu - 4 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

AirDroid Business, işletmeler için cihaz yönetimi hizmetlerinin en ideal olanlarını kullanıcıları ile buluşturuyor. Olası risk, tehlike ve cihaz çalınmasına karşı konum izleyebilme özelliği sunan uygulama, mobil işlerde sürekliliği devamlılığı sağlıyor.

AirDroid Business Windows İndir

Çoğunlukla Android cihazlardaki yönetim sürekliliği için tercih edilse de Windows sürümüyle de oldukça ilgi görüyor. Bilgisayar üzerinden kontrolü ve yönetimi kolaylaştırıyor. Ücretsiz deneme imkanı ile kitlesini genişletmeyi hedefliyor.

Kullanımı ile memnuniyet sunan ve işletmelerin verimini artıran AirDroid Business, basitleştirilmiş yönetim sistemleri ile avantaj sağlıyor. Hem maliyet açısından hem de iş gücü açısından dengeyi kurma ve uygun şekilde yönetme fırsatı elde ediliyor.

Yazılımları ve verileri bulut tabanlı bir sistemde depolamaya alan tanıdığı gibi şirket içi depolama seçeneği de sunuyor. Böylece işletmeler kendilerine göre uygun bir seçim yapabiliyor. Uzaktan çalışma sistemindeki şirketler için önemli olan asıl özelliği ise herhangi bir bilgisayarda arıza, bakım ihtiyacı gibi durumlar olduğunda hızlı bir şekilde aksiyon alınabiliyor. Uzaktan erişim ile şirketin sorun destek ekibi bakımı gerçekleştiriyor.

AirDroid Business Özellikleri