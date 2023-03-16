AirDroid Business
- Lisans ÜCRETLİ
- TOPLAM İNDİRME 0
- DOSYA BOYUTU 62.10 MB
- Üretici SAND STUDIO
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İşletmeler için cihaz yönetimi yapabilmenin en ideal yolu: AirDroid Business.
AirDroid Business, işletmeler için cihaz yönetimi hizmetlerinin en ideal olanlarını kullanıcıları ile buluşturuyor. Olası risk, tehlike ve cihaz çalınmasına karşı konum izleyebilme özelliği sunan uygulama, mobil işlerde sürekliliği devamlılığı sağlıyor.
AirDroid Business Windows İndir
Çoğunlukla Android cihazlardaki yönetim sürekliliği için tercih edilse de Windows sürümüyle de oldukça ilgi görüyor. Bilgisayar üzerinden kontrolü ve yönetimi kolaylaştırıyor. Ücretsiz deneme imkanı ile kitlesini genişletmeyi hedefliyor.
Kullanımı ile memnuniyet sunan ve işletmelerin verimini artıran AirDroid Business, basitleştirilmiş yönetim sistemleri ile avantaj sağlıyor. Hem maliyet açısından hem de iş gücü açısından dengeyi kurma ve uygun şekilde yönetme fırsatı elde ediliyor.
Yazılımları ve verileri bulut tabanlı bir sistemde depolamaya alan tanıdığı gibi şirket içi depolama seçeneği de sunuyor. Böylece işletmeler kendilerine göre uygun bir seçim yapabiliyor. Uzaktan çalışma sistemindeki şirketler için önemli olan asıl özelliği ise herhangi bir bilgisayarda arıza, bakım ihtiyacı gibi durumlar olduğunda hızlı bir şekilde aksiyon alınabiliyor. Uzaktan erişim ile şirketin sorun destek ekibi bakımı gerçekleştiriyor.
AirDroid Business Özellikleri
- Grup yönetimini sağlayabilme
- Dosya aktarımı gerçekleştirme
- Olası risklere karşı konum takibi yapabilme
- Hemen hemen her sektöre uygun
- Mobil iş gücünü bulmaya yardımcı
- Tüm cihazları güncel tutabilme
AirDroid Business
- Lisans ÜCRETLİ
- TOPLAM İNDİRME 0
- DOSYA BOYUTU 62.10 MB
- Üretici SAND STUDIO
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İşletmeler, mobil işlerin sürekliliğini sağlamak için AirDroid Business'ı tercih ediyor.
Mac bilgisayarlarda iş yönetimini profesyonel düzeyde yapabilme arayışında olanlar için AirDroid Business öne çıkıyor. Mobil yönetimini artıran ancak bilgisayarlar üzerinde de kontrolü sağlama imkanı tanıyan uygulama, lojistik şirketlerinden donanım üreticilerine kadar geniş bir alanda aktif bir şekilde kullanılabiliyor.
AirDroid Business Mac İndir
MacBook bilgisayar modellerine Tamindir'den kolayca indirilebilen AirDroid Business, zengin bir dizi özelliği ile verimli, güvenli ve sezgisel bir cihaz yönetimi çözümü sunuyor. POS, mPOS, digital signage, şirkete ait cihazlar ve gözetimsiz cihazlar gibi farklı türdeki cihazlarda çalışabilecek şekilde tasarlanıyor.
İş çözümleri, lojistik, perakende, BT hizmetleri ve reklamcılık başta olmak üzere pek çok farklı iş alanında hizmet verebiliyor. Uygulama yönetim hizmeti sunan AirDroid, işletmelerin yeni gelen güncellemeleri uzaktaki cihazlara transfer edebilmesini sağlıyor.
Cihaz bakımlarının uzaktan yapılabilmesi, güncellemelerin yapılması ve yayınlanması gibi durumlarda oldukça avantaj sağlıyor. Şirkete bağlı cihazların çalınma durumuna karşı konum takip aktifleştirilebiliyor. Bunun haricinde konum bazlı çalışılan sektörlerde (kargo, lojistik vb.) aktif bir şekilde bu özellikten faydalanılıyor. Harita üzerinden gerçek zamanlı kontrol yapılarak, kargo veya ürünlerin son durumu hakkında bilgi alınabiliyor.
AirDroid Business Özellikleri
- Dosyaları toplu olarak uzaktaki tüm cihazlara aktarabilme
- Süresi dolan dosyaların toplu şekilde silinmesini destekleme
- Grup ynetimi ve rol tabanlı erişim kontrolü
- Basit ve şık arayüz
- Her sektöre uygun
- Cihazları her zaman güncel tutabilme