AirDroid Remote Support Artık Rakip Tanımıyor!

AirDroid, rakiplerine öncü olmak için müşterilerine en iyi hizmeti sunma yönündeki çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor. Bu kapsamda Remote Support için müşterilere daha uygun fiyatlandırmayı sağlayacak şekilde yeni bir güncelleme yapıldı. Bu, popüler yazılımı sadece daha iyi bir çözüm yapmakla kalmadı aynı zamanda daha güvenli hâle getirdi.

Yazılım müşteri hizmetleri, yardım masası ve BT desteği için geliştirilen bir müşteri destek hizmetidir. POS terminalleri, dijital tabelalar, kiosklar ve katılımsız cihazları uzaktan izleme ve yönetme (RMM) gibi müşterilerin daha çok ilgisini çekecek çözümlerle alanında yükselmeye başlıyor.

Güncelleme, müşterilerin katılımsız cihazları kolay, güvenli ve uygun maliyetli bir şekilde kontrol etmeleri ve yönetmeleri için uzaktan destek hizmetine yönelik bulunulan talepler dikkate alınarak yapıldı.

Bu güncelleme aynı zamanda Remote Support'un uzaktaki cihazda herhangi bir kullanıcı olmadığında o cihaza erişime izin verdiği anlamına geliyor.

Acil yardıma ihtiyacı olan kullanıcılara destek sağlayan klasik uzaktan destek yazılımlarının aksine yeni AirDroid Remote Support; BT altyapısını yönetmek, güncellemeler yapmak ve hatta aciliyeti olmayan sorunları herhangi bir anda ortadan kaldırmak için kullanılabilir. Bu sayede personellerin üretkenliği de olumsuz etkilenmez.

Kurumsal Düzeyde RMM

AirDroid Remote Support artık cihaz durumunu görüntüleyebileceğiniz, notlar ekleyebileceğiniz, cihazları gruplar hâlinde yönetebileceğiniz ve çeşitli erişim haklarına sahip kullanıcı rolleri atayabileceğiniz seçenekler sunuyor.

Kullanım deneyimini üst seviyeye taşıyan Remote Support; çok katmanlı şifreleme, bağlantı bildirimleri ve dinamik bağlantı kodları gibi hızlı erişim ve kapsamlı koruma özellikleri ile mobil ve ticari amaçlı kullanımlar için uçtan uca şifreli uzaktan destek de sağlar.

Zaman kazandıran toplu dağıtım, uygulamaları toplu olarak yükleme ve hem katılımlı hem de katılımsız cihazların uzaktan kontrolü sırasında gizlilik koruması sunan patentli Black Screen gibi özellikler yer alıyor.

AirDroid Remote Support Fiyatı

AirDroid Remote Support fiyat seçenekleri için cihaz sayısından çok koltuk ve lisans temel alınıyor. Bu da onu özellikle sınırlı bir bütçesi olan işletmeler için son derece uygun fiyatlı bir çözüm hâline getiriyor.

Standart Plan için hesap sayısı ve bağlantı süresi sınırı bulunmuyor. İşletmenin büyüklüğüne ve iş modeline göre ayrıyeten ek satın alımlar yapılabilir.

AirDroid Remote Support Hakkında

AirDroid Remote Support yazılımı, telefon görüşmeleri ya da e-posta ile çözülemeyen Android ve iOS cihazları ile ilgili sorunlar için uzaktan BT yardımı sağlayarak kusursuz bir müşteri hizmetleri stratejisi belirlemekte devrim yaratmaya yardımcı olur.

Birçok sorun karşısında anında BT desteği sağlamaya yardımcı olan Remote Support, teknik sorunları çözmek için mükemmel bir uzaktan sorun giderme aracı olarak da tanımlanabilir.