Ekran paylaşımı için en ideal programlardan biri olan AirDroid Remote Support birçok özellik ile birlikte gelmektedir.

Abdullah Yılmaz - 20 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Ailenizle veya arkadaşlarınızla anlık olarak ekran paylaşımı yapabileceğiniz uygulama AirDroid Remote Support, birkaç adımda sizi istediğiniz kişiye bağlayabiliyor. Basit ve kullanışlı bir arayüze sahip olan program birçok özellikle beraber geliyor. Başlıca en önemli özellikleri arasında gecikme süresinin olmaması geliyor.

AirDroid Remote Support İndir

AirDroid Remote Support indirdiğinizde karşınıza çıkan ilk şeylerden biri de mesaj atma ya da sesli görüşmedir. Bu sayede arkadaşınız ile anlık olarak sorunları çözebilir ve iletişime geçebilirsiniz.

Bağlantı kurmanın kolay olduğu program sadece 9 haneli bir kod istemektedir. Anlık veri paylaşımı yapabileceğiniz uygulamanın kolay kullanım sunarken aynı zamanda öğretici özellikler de bulundurmaktadır.

Ekran paylaşım uygulamalarının en büyük sorunlarından biri de sesli veya mesajlaşma özelliğinin bulunmamasından kaynaklanıyor. Bu nedenle birçok kullanıcı arkadaşından yardım alırken sıkıntı yaşamaktadır. AirDroid Remote Support hem arama hem mesajlaşma özelliği ile bu sorunu ortadan kaldırmaktadır.

Anlık olarak paylaşım yapabileceğiniz uygulama internet probleminiz olmadığı sürece gecikme yaşamadan görüntü aktarımı sunabilmektedir.

AirDroid Remote Support Özellikleri