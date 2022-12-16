AirDroid Remote Support
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 0
- DOSYA BOYUTU 87.40 MB
- Üretici SAND STUDIO
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Ekran paylaşımı için en ideal programlardan biri olan AirDroid Remote Support birçok özellik ile birlikte gelmektedir.
Ailenizle veya arkadaşlarınızla anlık olarak ekran paylaşımı yapabileceğiniz uygulama AirDroid Remote Support, birkaç adımda sizi istediğiniz kişiye bağlayabiliyor. Basit ve kullanışlı bir arayüze sahip olan program birçok özellikle beraber geliyor. Başlıca en önemli özellikleri arasında gecikme süresinin olmaması geliyor.
AirDroid Remote Support İndir
AirDroid Remote Support indirdiğinizde karşınıza çıkan ilk şeylerden biri de mesaj atma ya da sesli görüşmedir. Bu sayede arkadaşınız ile anlık olarak sorunları çözebilir ve iletişime geçebilirsiniz.
Bağlantı kurmanın kolay olduğu program sadece 9 haneli bir kod istemektedir. Anlık veri paylaşımı yapabileceğiniz uygulamanın kolay kullanım sunarken aynı zamanda öğretici özellikler de bulundurmaktadır.
Ekran paylaşım uygulamalarının en büyük sorunlarından biri de sesli veya mesajlaşma özelliğinin bulunmamasından kaynaklanıyor. Bu nedenle birçok kullanıcı arkadaşından yardım alırken sıkıntı yaşamaktadır. AirDroid Remote Support hem arama hem mesajlaşma özelliği ile bu sorunu ortadan kaldırmaktadır.
Anlık olarak paylaşım yapabileceğiniz uygulama internet probleminiz olmadığı sürece gecikme yaşamadan görüntü aktarımı sunabilmektedir.
AirDroid Remote Support Özellikleri
- Basit ve kolay kullanım
- Arama yapma
- Mesajlaşma
- Doğrulama
- Anlık veri paylaşımı
AirDroid Remote Support
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 0
- DOSYA BOYUTU 18.00 MB
- Üretici SAND STUDIO
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AirDroid Remote Support, cihazların uzaktan anlık olarak ekran görüntü paylaşımı yapmasını sağlamaktadır.
İnsanların cihazlarında bir problem olduğunda ya da herhangi bir ikinci kişinin müdehale etmesi gerektiğinde en işe yarar programlardan biri de uzaktan kontrol programıdır. AirDroid Remote Support, en ideal uzaktan yönetim araçlarından biri olarak kullanıcıların karşısına gelmektedir. Öyle ki sadece ekran paylaşımı ile kalmıyor.
AirDroid Remote Support İndir
Birbirinden farklı özellikler ile karşımıza gelen AirDroid Remote Support uygulaması birçok cihazda desteklenebilmektedir. Bu sayede mobil cihaz üzerinden bilgisayar kontrol edilebilir ya da bilgisayar üzerinden telefonlar kontrol edilebilir.
Ekran paylaşımını hızlı ve kolay bir şekilde yapacak aynı zamanda bağlantı için birkaç adım uygulayacaksınız. Bağlantı için gerekli olan maddeler sıralı değil sadece 9 haneli bir kod olmaktadır.
İster sesli arama ile uzaktan kontrol yapın ister mesaj yoluyla arkadaşlarınız ile problemlerinizi veya projelerinizi anlık olarak paylaşın. Ücretsiz bir şekilde kullanabileceğiniz AirDroid Remote Support öğretici hareketler de içermektedir.
Kolay ve hızlı bir şekilde bağlantı yapabilmeniz problemlerinizi anlık olarak çözebilmenize imkan tanımaktadır. Aynı süre zarfında bu problemleri anlık olarak arkadaşınız ile konuşabileceğiniz uygulamayı siz de kullanabilirsiniz.
AirDroid Remote Support'u ücretsiz bir şekilde cihazınıza indirebilir ve kullanmaya başlayabilirsiniz. Son olarak uygulamanın düşük bir depolama alanı kapladığını da söylemeden geçmeyelim.
AirDroid Remote Support Özellikleri
- Öğretici hareketler
- Kolay ve hızlı bağlantı
- Anlık olarak veri paylaşımı
- Sesli arama
- Mesajlaşma
AirDroid Remote Support
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 0
- DOSYA BOYUTU 55.40 MB
- Üretici SAND STUDIO
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iOS için ekran paylaşım uygulamalarından biri olan AirDroid Remote Support öne çıkan birçok özellikle beraber geliyor.
Dünya üzerinde en önemli şeylerden biri de sorunlara anlık olarak cevap bulmak. Bu nedenle bazı uygulamalar hayatımızın vazgeçilmezleri arasında. Bu uygulamalardan biri de ekran paylaşım uygulaması denilebilir. Öyle ki bu sayede birçok kişi anlık olarak sorunlarına çözüm bulabiliyor. AirDroid Remote Support bu uygulamalar arasından ideal olarak görülüyor.
AirDroid Remote Support İndir
İster arkadaşlarınızla ister ailenizle anlık olarak sesli ya da mesajlaşarak ekran paylaşımı yapacağınız ve bunların hepsini sadece 9 haneli basit bir kodu girdikten sonra yapabileceğinizi biliyor muydunuz?
AirDroid Remote Support indirdiğinizde ilk fark edeceğiniz öne çıkan özelliklerden biri de paylaşınlan ekranın gecikme süresi olmamasıdır. Tabi burada önemli bir hatırlatma yapmak isteriz. Sizin ya da bağlantı kurduğunuz kişinin interneti yavaş ise AirDroid Remote Support programı bu durumda tam çalışmayabilir.
Arkadaşlarınız probleminizi çözmeye çalışırken aynı zamanda sizinle iletişime geçebilecek olan AirDroid Remote Support uygulaması iPhone ve iPad cihazlar için en ideal programlar arasında yer almaktadır.
Veri aktarımı konusunda da oldukça başarı gösteren program internetinizde problem olmadığı sürece anlık olarak işlemleri gerçekleştirebilecektir. Siz de sorunlarınızı yakınlarınız ile paylaşıp düzeltmek istiyorsanız AirDroid Remote Support indirebilirsiniz.
AirDroid Remote Support Özellikleri
- Mesaj atma
- Arama yapma
- Kolay bağlantı
- Basit arayüz
- Anında görüntü aktarımı