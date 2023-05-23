AirDroid Remote Support Yeni Güvenlik Özelliklerine Kavuştu

Müşteri desteği, BT desteği ve yardım masası ekipleri için tasarlanmış bir müşteri destek çözümü olan AirDroid Remote Support, BT yöneticileri için gelişmiş güvenlik özellikleriyle birlikte gelen yeni bir güncellemeyi kullanıma sundu.

AirDroid Remote Support'a Eklenen Gelişmiş Güvenlik Özellikleri

Güvenlik modu, uzaktan giriş yöntemi ve gerçek zamanlı kontrol ve senkronizasyon desteği gibi yeni güvenlik özellikleri katılımsız cihazları kontrol etmesi gereken müşteriler için tasarlandı. Yeni güvenlik özellikleri artırılmış gizlilik ve koruması, güvenli iletişim gibi faydalar sağlıyor.

Sand Studio CEO'su Anson Xiong, "Müşterilerimize uzaktan desteğin daha güvenli bir sürümünü sunmaktan heyecan duyuyoruz. Bu özellikler, BT yöneticilerinin, kullanıcı verilerinin ve cihazın kendisinin güvenliğini sağlarken uzaktan işlemleri verimli bir şekilde gerçekleştirmesine yardımcı olacaktır" dedi.

Siyah Ekran Modu

BT yöneticileri artık kontrol edilen uzaktaki cihazın ekranını gizlemek için uzaktan kontrol sırasında güvenlik modunu kullanabilir. Ekranda "Cihaz bakımda" mesajını içeren siyah bir ekran görüntülenir. Böylelikle BT yöneticilerinin kullanıcıları etkilemeden uzaktan işlemler gerçekleştirmesine olanak sağlanır.

Uzaktan Giriş Yöntemi

Uzaktan giriş yöntemi, BT yöneticilerinin, kontrol edilen cihaza uzaktan metin eklemek için kontrol paneli klavyesini kullanabilmesini sağlar. Bunun yanı sıra pano senkronizasyonu, yöneticilerin kontrol edilen cihaz ile kontrol paneli arasında metin yapıştırmasına imkân tanır.

Gelişmiş Gerçek Zamanlı Kontrol ve Senkronizasyon

AirDroid Remote Support, Android 8.0 veya üzeri sürüme sahip olan cihazlarda gerçek zamanlı kontrol ve eylemlerin senkronizasyonuna olanak tanır. Kontrol paneli, görüntü düzenleme yazılımı gibi destekleyen hizmetlerde çoklu dokunmatik kontroller de kullanılabilir.

Kullanım Senaryoları

Gelişmiş güvenlik özellikleri, çeşitli kullanım senaryolarında kuruluşlara fayda sağlayabilir. Örneğin finansal kurumlar, uzaktan bakım yaparken, yazılım güncellerken veya işletim sistemini yükseltirken katılımsız cihazlardaki (self-servis kiosklar, ATM'ler vb.) hassas finansal bilgileri korumak için güvenlik modu özelliğini kullanabilir.

"Cihaz bakımda" mesajı, kullanıcıyı cihazın geçici olarak kullanım dışı olduğu konusunda bilgilendirebilir ve böylece yanlışlıkla kullanımı önleyebilir.

Diğer bir örnek, reklam ajanslarının katılımsız dijital ekrandaki içeriği gerçek zamanlı olarak güncellemek için uzaktan giriş yöntemini kullanmasıdır. Şirketteki yetkili, kontrol edilen dijital ekranda uzaktan oturum açabilir, cihazı yapılandırmak için metin ekleyebilir, içeriği güncelleyebilir ve sadece uzaktan klavyeyi kullanarak cihazı yeniden başlatabilir.

Kuruluşlar İçin Avantajları

Artırılmış Gizlilik ve Veri Koruması : Siyah ekran modu, bakım sırasında uzaktaki cihazın ekran içeriğine yetkisiz veri erişimini engelleyerek kullanıcı gizliliğini korur.

: Siyah ekran modu, bakım sırasında uzaktaki cihazın ekran içeriğine yetkisiz veri erişimini engelleyerek kullanıcı gizliliğini korur. Güvenli İletişim: Gerçek zamanlı kontrol ve senkronizasyon, BT yöneticilerinin özel metin bilgilerini cihazlara güvenli bir şekilde eklemelerini veya aktarmalarını sağlayarak veri sızıntısı riskini en aza indirir.

AirDroid Remote Support Nedir?

AirDroid Remote Support, telefon görüşmelerinin veya e-postaların çözemediği Android ve iOS cihazlarla ilgili sorunlar için uzaktan BT yardımı sağlayarak müşteri hizmetleri stratejisinde çok büyük bir avantajın elde edilmesine yardımcı olur.

İşletmelerin donanım üreticileri, sistem entegratörleri, yazılım çözümü sağlayıcıları ve ön saflardaki çalışanlar için anında BT desteği sunmasına olanak tanır. Bu, AirDroid Remote Support'u sahadaki mobil ve teknik sorunları çözmek için muhteşem bir uzaktan sorun giderme aracı hâline getirir.