AirPods Max Sport fiyatı ve çıkış tarihi sızdırıldı. İddiaya göre geçtiğimiz haftalarda satışa sunulan AirPods Max kulak üstü kulaklığının uygun fiyatlı sürümü piyasaya sürülecek. Bir Twitter kullanıcısı tarafından sızdırılan bilgiler ile ilgili tüm detaylar haberimizde.

Oldukça şık bir tasarıma sahip olan AirPods Max, 15 Aralık tarihinde 5,699 TL fiyat etiketi ile satışa sunuldu. Apple tarafından sunulan kulaklığın yurt dışı fiyatı ise 549 dolar olarak belirlendi. AirPods Max, sahip olduğu yüksek fiyat etiketi nedeni tüketiciler tarafından eleştirilerin odağı haline gelmişti. Tüketiciler, söz konusu kulaklığın çok pahalı olmasından ötürü hayal kırıklığı yaşamıştı. İddiaya göre Apple, daha uygun fiyatlı bir kulaklık üzerinde çalışıyor.

Apple RUMORs isimli Twitter kullanıcısı, Apple kullanıcılarını sevindirecek birtakım iddialar ortaya attı. Twiter kullanıcısı, Amerika Birleşik Devletleri merkezli teknoloji devi Apple firmasının AirPods Max Sports isimli bir kulak üstü kulaklığı piyasaya süreceğini iddia etti. Paylaşılan bilgilere göre şirketin üzerinde çalıştığı yeni kulaklık, 400 dolar fiyat etiketine sahip olacak. Yani geçtiğimiz haftalarda satışa sunulan kulaklığa kıyasla 149 dolar daha ucuz olacak.

Sızdırılan bilgilere göre AirPods Max Sport olarak isimlendirilen kulak üstü kulaklık, 290 gram ağırlığında olacak. Eğer söz konusu iddia doğruysa Sport, 383,8 gram ağırlığındaki kulak üstü kulaklıktan çok daha hafif olacak. Apple RUMORs, yeni kulaklığın daha küçük kulaklık yastığına sahip olacağını da belirtti. Kulaklık yastıklarının değiştirilebilir bir yapıya sahip olacağı tahmin ediliyor.

Yeni kulak üstü kulaklık, iddiaya göre AirPods Max’e kıyasla daha uygun fiyata sahip olacağından ötürü bazı özellikleri sınırlandırması bekleniyor. Örneğin, tahminler mevcut kulaklık ile aynı pil ömrüne sahip olmayacağı yönünde. Mevcut kulaklık, tek şarj ile 20 saate kadar pil ömrü sunuyor. Apple firmasının uygun fiyatlı kulaklık için taşıma kılıfı sunup sunmayacağı ise henüz bilinmiyor.

AirPods Max Sport’un 2021 yılının ortalarında satışa sunulacağı iddia edildi. Uygun fiyatlı yapısı ile dikkat çeken ürün ile ilgili detaylı bilginin 2021 yılının başlarında paylaşılacağı tahmin ediliyor. Genel olarak yeni kulak üstü kulaklık, AirPods Max’e kıyasla daha hafif ve uygun fiyatlı yapısı ile ön plana çıkacak.

Over-ear AirPods, $400, coming in the middle of next year. Sports silicone material, weighs about 290g, slightly smaller earpads.