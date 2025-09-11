AirPods Pro 3'ü Şarj Edebilmek İçin Ekstra 870 TL Ödemeniz Gerekiyor!

Apple geçtiğimiz Salı günü önemli bir etkinliğe imza attı. Yeni iPhone 17, iPhone Air, Apple Watch Series 11 ve dahasının tanıtıldığı “Awe-Dropping” etkinliğinde yeni AirPods Pro 3 modeli de kendine yer bulmuştu. Ancak kutu içeriğiyle alakalı gelen bilgilere göre yeni AirPods Pro 3 modelini satın alan kullanıcılar kulaklığı şarj edebilmek için ekstra 870 TL daha ödemek zorunda kalacak. İşte detaylar...

AirPods Pro 3 Satın Alan Kullanıcılar Şarj Kablosu İçin 870 TL Daha Ödeyecek!

Apple, üç yıllık aranın ardından AirPods Pro 3 kulaklığını tanıttı. Yeni model 19 Eylül’den itibaren kullanıcılarla buluşacak. Ancak ilk kez AirPods alacak veya yeni modele geçiş yapacak kullanıcıların bilmesi gereken önemli bir detay var: AirPods Pro 3 kutusundan şarj kablosu çıkmıyor.

Apple, geçtiğimiz yıl AirPods 4 modellerinde olduğu gibi AirPods Pro 3’te de şarj kablosunu kutudan çıkarmadı. Teknik özellik sayfasında doğrulanan bu değişiklikle birlikte kutuda yalnızca USB-C MagSafe şarj kutusu ve beş farklı boy silikon kulaklık ucu yer alıyor. Şarj kablosu ise ayrı olarak satın alınmak zorunda.

Apple Store’da 1 metre uzunluğundaki USB-C şarj kablosunun fiyatı şu anda 870 TL. Bu kablo 60 watt’a kadar şarj desteği sunarken yalnızca USB 2 hızlarında veri transferi yapabiliyor. Yani AirPods Pro 3’ü almayı düşünen kullanıcıların kulaklık fiyatına ek olarak kablo için de ekstra ödeme yapması gerekiyor.

Artık herhangi bir teknolojik cihaz aldığımızda kutu içerisinden şarj adaptörü, kulaklık veya aktarma kabloları gibi diğer özel aksesuarların çıkmamasına alıştık. Ancak şarj kablosu gibi önemli bir ürünün kutu içerisinde yer almaması pek çok kullanıcı tarafından "saçma" olarak değerlendirildi.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...