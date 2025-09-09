iPhone 17 Ne Kadar? Yeni iPhone'ların Türkiye Fiyatı Belli Oldu!

Apple bugün düzenlediği “Awe-Dropping” etkinliğinde yeni ürünlerini kullanıcılar ile buluşturdu. Etkinliğin en çok öne çıkan ismi ise tahmin edebileceğiniz gibi iPhone 17 serisi oldu. Apple'ın yeni amiral gemisi olacak olan iPhone 17 ailesinin en çok merak edilen bir diğer özelliği ise fiyatı oldu. Cihazın Türkiye fiyatları ise az önce açıklandı. Peki iPhone 17 Türkiye fiyatları ne kadar? İşte karşınızda iPhone 17 Türkiye fiyat listesi ve detayları...

iPhone 17 Ne Kadar? iPhone 17 Fiyat Listesi Belli Oldu!

Apple bugün (9 Eylül 2025) düzenlediği etkinlikte aylardır konuşulan iPhone 17 serisini tanıttı. Yıllardır süregelen geleneği bozmayan şirket, yine dört farklı modelle sahneye çıktı: iPhone 17, iPhone 17 Pro, iPhone 17 Pro Max ve iPhone Air. Lansmanın hemen ardından Türkiye fiyatları da belli oldu.

Şu ana kadar üretilmiş en gelişmiş iPhone olan iPhone 17 Pro Max, beklendiği üzere serinin en pahalı modeli oldu. “Bir iPhone olmuş … TL” esprisi bu yıl da boşa çıkmadı; 2 TB depolamaya sahip iPhone 17 Pro Max modeli tam 168 bin 999 TL fiyat etiketiyle listelendi.

iPhone 17 Fiyatı Ne Kadar? İşte Türkiye Fiyatları

iPhone 17

256 GB – 77.999 TL

512 GB – 89.999 TL

iPhone Air

256 GB – 97.999 TL

512 GB – 109.999 TL

1 TB – 121.999 TL

iPhone 17 Pro

256 GB – 107.999 TL

512 GB – 119.999 TL

1 TB – 131.999 TL

iPhone 17 Pro Max

256 GB – 119.999 TL

512 GB – 131.999 TL

1 TB – 143.999 TL

2 TB - 168.999 TL

