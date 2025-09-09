iPhone 17 Ne Kadar? Yeni iPhone'ların Türkiye Fiyatı Belli Oldu!
iPhone 17 Türkiye fiyatı ne kadar? iPhone 17 fiyat listesi yayınlandı mı? İşte iPhone 17, iPhone 17 Pro, iPhone Air, iPhone 17 Pro Max fiyat listesi...
Apple bugün düzenlediği “Awe-Dropping” etkinliğinde yeni ürünlerini kullanıcılar ile buluşturdu. Etkinliğin en çok öne çıkan ismi ise tahmin edebileceğiniz gibi iPhone 17 serisi oldu. Apple'ın yeni amiral gemisi olacak olan iPhone 17 ailesinin en çok merak edilen bir diğer özelliği ise fiyatı oldu. Cihazın Türkiye fiyatları ise az önce açıklandı. Peki iPhone 17 Türkiye fiyatları ne kadar? İşte karşınızda iPhone 17 Türkiye fiyat listesi ve detayları...
iPhone 17 Ne Kadar? iPhone 17 Fiyat Listesi Belli Oldu!
Apple bugün (9 Eylül 2025) düzenlediği etkinlikte aylardır konuşulan iPhone 17 serisini tanıttı. Yıllardır süregelen geleneği bozmayan şirket, yine dört farklı modelle sahneye çıktı: iPhone 17, iPhone 17 Pro, iPhone 17 Pro Max ve iPhone Air. Lansmanın hemen ardından Türkiye fiyatları da belli oldu.
Şu ana kadar üretilmiş en gelişmiş iPhone olan iPhone 17 Pro Max, beklendiği üzere serinin en pahalı modeli oldu. “Bir iPhone olmuş … TL” esprisi bu yıl da boşa çıkmadı; 2 TB depolamaya sahip iPhone 17 Pro Max modeli tam 168 bin 999 TL fiyat etiketiyle listelendi.
iPhone 17 Fiyatı Ne Kadar? İşte Türkiye Fiyatları
iPhone 17
- 256 GB – 77.999 TL
- 512 GB – 89.999 TL
iPhone Air
- 256 GB – 97.999 TL
- 512 GB – 109.999 TL
- 1 TB – 121.999 TL
iPhone 17 Pro
- 256 GB – 107.999 TL
- 512 GB – 119.999 TL
- 1 TB – 131.999 TL
iPhone 17 Pro Max
- 256 GB – 119.999 TL
- 512 GB – 131.999 TL
- 1 TB – 143.999 TL
- 2 TB - 168.999 TL
Aşağıdaki linklere tıklayarak iPhone Air, iPhone 17, 17 Pro ve 17 Pro Max’in özellikleri ve tasarımına dair tüm detaylara ulaşabilirsiniz.
iPhone 17 Tanıtıldı: Tüm Özellikleri ve Fiyatı Burada!
Apple, bugün düzenlediği "Awe Dropping" isimli etkinliğinde merakla beklenen iPhone 17 modelini tanıttı. iPhone 17'nin özellikleri ve fiyatı burada!
Aşırı İnce iPhone Air Tanıtıldı! Etkileyici Görünüyor
iPhone Air'in özellikleri ve fiyatı açıklandı. En ince iPhone modeli ünvanının sahibi olan telefon, şık tasarımı ve güçlü donanımı ile ön plana çıkıyor.
Apple'ın En Güçlü Telefonu iPhone 17 Pro Tanıtıldı! Özellikleri ve Fiyatı
Apple'ın en güçlü telefonu iPhone 17 Pro tanıtıldı. Peki iPhone 17 Pro'nun tasarımı, özellikleri ve fiyatı nasıl olacak? İşte merak ettikleriniz!
iPhone 17 Pro Max Tanıtıldı: İşte Fiyatı ve Özellikleri!
Apple bugüne kadarki en gelişmiş iPhone modelini yani yeni amiral gemisini tanıttı. İşte tüm detayları ile iPhone 17 Pro Max özellikleri ve fiyatı!