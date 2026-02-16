1 Hafta Pil Ömrü Sunan Akıllı Yüzük! Stresli Olduğunuzu Anlıyor

AIVELA, Ring Pro'nun kampanya sürecini başarılı bir şekilde tamamladı ve ikinci aşamaya yani teslimat aşamasına geçti. Güncel kurla 37 milyon TL'den fazla fon toplayan şirket, yeni cihazları Şubat ayının sonunda ya da Mart ayının başında müşterilerine ulaştırmayı planlıyor. Cihaz, tek şarjla bir haftaya kadar akıllı özelliklerini kesintisiz bir şekilde kullanma imkânı sunuyor.

AIVELA Ring Pro'nun Özellikleri Neler?

AIVELA Ring Pro, titanyum tasarımla birlikte geliyor. Ağırlığı 2,4 ile 3,6 gram arasında değişen cihaz, çizilmelere karşı ekstra dirençli özel kaplamaya sahip. 100 metreye (10 ATM) kadar su direnci sunan akıllı yüzük, belirli bir dereceye kadar yüzme için uygun olacak şekilde geliştirildi. Tek şarjla bir haftaya kadar pil ömrü sağlıyor.

Cihaz, kalp atış hızı, kandaki oksijen seviyesi, vücut sıcaklığı ve stres seviyesi için kapsamlı veri sunuyor. Uyku analizi özelliği, uykunun çeşitli evreleri, kalitesi ve nefes alıp verme hızı hakkında detaylı bilgi edinmenize yardımcı oluyor. Ayrıca kadın sağlığı takibi, kalori takibi, adım sayma, dayanıklılık ölçümü gibi özellikler taşıyor.

Dayanıklılık ölçümü sayesinde antrenman programınızın yoğunluğunu ayarlayabiliyor, yorgunluk durumunuzu yakından takip edebiliyorsunuz. Akıllı yüzük tamamen size özel sağlık önerileri sunan, iki farklı karaktere sahip yapay zeka asistanları içeriyor. Sağlık verilerini podcast tarzı dinlemenizi mümkün kılıyor. Böylece vücudunuzdan gelen sinyalleri son derece basit şekilde dinleme imkânına sahip olabiliyorsunuz.

Kullanıcılar, akıllı yüzüğün yanı sıra USB Type-C şarj kablosu ve şarj kutusu, yüzük ölçü belirleme kiti ve bakım kiti sağlıyor. Cihaz, siyah, gümüş ve iki farklı altın tonu olmak üzere toplamda dört renk seçeneği ile birlikte geliyor. Bu arada cihazın dokunmatik ve temassız kontrol özelliklerinin çalıştığını ancak dokunmatik yüzeyin fazla hassas olması, el hareketlerinin ise henüz günlük kullanımla tam uyumlu olmadığı gibi bazı sorunların olduğu da söyleniyor.