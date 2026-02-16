Bu Akıllı Bilekliğin Şarjı 10 Gün Bitmeyecek! AMOLED Ekranla Geliyor

Huawei, yakın bir zamanda yeni akıllı bilekliği Band 11 Pro'yu tanıtmaya hazırlanıyor. Hatırlayacak olursanız cihaz, ilk olarak geçtiğimiz günlerde şirketin kendi uygulamasında ortaya çıkmıştı. Tasarım açıklığa kavuşsa da özellikleri merak konusuydu. Yeni sızıntılar, akıllı bilekliğin hangi özelliklere sahip olacağını da ortaya çıkardı.

Huawei Band 11 Pro'nun Özellikleri Nasıl Olacak?

Ekran Boyutu: 1,62 inç

1,62 inç Ekran Paneli: AMOLED

AMOLED Çözünürlük: 286 x 482 piksel

286 x 482 piksel Maksimum Parlaklık: 2000 nit

2000 nit Ağırlık: 14 gram (kayışsız)

14 gram (kayışsız) Konumlandırma: Dahili GPS desteği

Dahili GPS desteği Sağlık İzleme: Kalp atış hızı takibi, kandaki oksijen (SpO2) ölçümü

Kalp atış hızı takibi, kandaki oksijen (SpO2) ölçümü Dayanıklılık: 50 metreye kadar su direnci, IP67 sertifikası

50 metreye kadar su direnci, IP67 sertifikası Batarya Kapasitesi: 300 mAh

300 mAh Pil Ömrü: Standart kullanımda 10 gün, güç tasarrufu modunda 14 güne kadar

Standart kullanımda 10 gün, güç tasarrufu modunda 14 güne kadar Bağlantı Özellikleri: Bluetooth

Bluetooth Ek Özellikler: Mesajlara hızlı yanıt verme, antrenman analizleri ve acil durum navigasyon desteği

Ortaya çıkan bilgilere göre Huawei Band 11 Pro, 1,62 inç ekran büyüklüğüne sahip olacak. AMOLED ekran üzerinde 286 x 482 piksel çözünürlük ve 2000 nit maksimum parlaklık sunacak. Bu yüksek parlaklık seviyesi sayesinde yoğun gün ışığı altında akıllı bileklik kullanmaya çalıştığınızda ekranı görmek ile ilgili herhangi bir sorun yaşamanız olası olmayacak.

Kayışsız ağırlığı yalnızca 14 gram olan cihaz, GPS desteği ile birlikte geliyor. Bu sayede özellikle antrenman yaparken mesafe ölçümleri, tempo, hız ve daha birçok ayrıntı daha detaylı bir şekilde takipe dilebilecek. Öte yandan navigasyon sayesinde yön bulmak da oldukça kolay bir hâl alacak. Acil durumlarda da kritik önem taşıyacak olan bu özellik, koşu, yürüyüş, bisiklet ve benzeri aktiviteleriniz hakkında daha kapsamlı bilgi edinmenize olanak sağlayacak.

Cihaz, kalp atış hızı ve kandaki oksijen takibi gibi standart sağlık özelliklerine sahip olacak. 50 metreye kadar su dayanıklılığına sahip olacağı iddia edilen cihaz, IP67 sertifikası ile birlikte gelecek. Akıllı bileklik, 300 mAh kapasiteli batarya ile gelecek. Standart kullanımda yaklaşık 10 gün boyunca kullanılabilecek. Güç tasarrufu modları sayesinde bu süreyi gerektiğinde 14 güne kadar uzatmak mümkün olacak ancak bunu yapmanın bazı özelliklerin devre dışı kalmasına neden olacağını unutmamak gerek.

Cihaz, uyumlu telefonlardan gelen kısa mesajlara hızlı yanıtlar vermenize imkân sunacak. Telefonunuz eğer yakınlarınızda ise Bluetooth sayesinde aramaları doğrudan akıllı bileklik üzerinden aramaları doğrudan yanıtlamak mümkün olacak. Böylece gelen aramalar için telefonunuzu cebinizden çıkarmakla uğraşmak zorunda da kalmayacaksınız.

Huawei Band 11 Pro Ne Zaman Tanıtılacak?

Huawei Band 11 Pro'nun ne zaman tanıtılacağı henüz tam olarak açıklanmadı fakat akıllı saatin uygulamada görülmesi, tanıtımın yakında olacağına işaret ediyor. Büyük bir olasılıkla Şubat 2026'nın sonunda veya Mart 2026'nın başlarında tanıtımı gerçekleştirilecek. Bu arada Band serisi Türkiye'de oldukça popüler. Bu nedenle Türkiye'ye de gelmesi çok yüksek bir ihtimal gibi görünüyor.