Türk Yolcu Uçağı Düşme Tehlikesi Atlattı: İşte O Anlara Ait Görüntüler!

Köln’den İstanbul’a yapılan rutin bir AJet uçuşu sabah saatlerinde sosyal medyada hızla yayılan paylaşımlarla gündeme taşındı. Paylaşılan videoların ardından birçok kişi "düşme tehlikesi atlatan AJet uçağında neler yaşandı?" sorusuna yanıt ararken, AJet’ten konuyla ilgili net bir açıklama geldi. İşte detaylar...

Gerçekten Düşecek Miydi? AJet'ten Açıklama Geldi!

2 Kasım 2025 sabahı gerçekleştirilen Köln–Sabiha Gökçen VF-90 seferi, yolcuların anlattığı kısa süreli bir teknik uyarı nedeniyle gündeme geldi. Bazı yolcular, iniş öncesinde “ani bir manevra” hissettiklerini paylaşırken olayın ardından yapılan resmi açıklama tüm iddialara açıklık getirdi.

Köln–Sabiha Gökçen seferini yapan AJet uçağı düşme tehlikesi atlattı.



• Güvenli bir şekilde Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş yapan uçakta 2 yolcu fenalaştı.

AJet Basın Müşaviri Mehmet Yeşilkaya yaptığı açıklamada uçuşun emniyetli şekilde tamamlandığını belirterek, “Köln–Sabiha Gökçen seferimiz sırasında teknik sistemden gelen uyarı üzerine tüm standart prosedürler eksiksiz uygulanmış, uçuş güvenle tamamlanmıştır. Misafirlerimize gerekli bilgilendirme yapılmıştır.” ifadelerini kullandı.

Uçağın güvenli iniş yapmasının ardından iki yolcunun rahatsızlandığı ancak sağlık ekiplerinin hızlı müdahalesiyle durumlarının kısa sürede düzeldiği bildirildi. Havalimanı yetkilileri de seferin sorunsuz şekilde sona erdiğini, uçakta herhangi bir hasar ya da güvenlik riski bulunmadığını teyit etti.

Havacılık uzmanları videolarde yer alan teknik uyarıların uçak sistemlerinde önleyici güvenlik refleksi olarak devreye girdiğini ve çoğu durumda risk oluşmadan çözüldüğünü belirtiyor. AJet olaya ilişkin açıklamasında yolcu güvenliğinin her zaman birinci öncelikleri olduğunu vurgulayarak, “Filo genelinde rutin kontroller kesintisiz sürdürülmektedir.” dedi.

