Uçan Arabalar Artık Gerçek: Seri İmalata Başlandı!

Çinli teknoloji devi Xpeng Motors, alt markası Aridge aracılığıyla uçan araba hayalini gerçeğe dönüştürdü. Şirket Guangzhou’daki yeni tesisinde “Land Carrier” adını verdiği modüler uçan aracının ilk üretim versiyonunu tanıttı. Xpeng bu tesisin dünyada seri üretim hattına geçen ilk uçan otomobil fabrikası olduğunu vurguluyor. İşte konuyla ilgili detaylar...

Xpeng’in Uçan Aracı Land Carrier Üretim Hattına Girdi!

Bir zamanlar animasyon filmlerinde gördüğümüz ütopik uçan arabalar artık tamamen gerçek ve seri üretim hatlarında yerlerini alıyorlar. Bu kapsamda Çinli, Xpeng Motors yeni uçan arabası Land Carrier'ı tanıttı ve aracın seri imalata geçtiğini bildirdi. Bu dünyada ilk kez bir seri üretim uçan arabanın üretilmeye başlandığını bizlere gösteriyor.

Yeni nesil araç, karasal sürüş ve hava modülü olmak üzere iki ayrı yapıya sahip. Karada kullanılan kısım, üç akslı altı tekerlekli yapısıyla dikkat çekiyor. Dört çeker ve arka tekerlekten yönlendirme sistemi, hem asfalt hem de zorlu arazi koşullarında üstün denge sağlıyor.

5,5 metre uzunluğundaki Land Carrier, standart park alanlarına sığabilecek kadar kompakt boyutlara sahip. Üstelik herhangi bir özel ehliyet gerektirmeden kullanılabiliyor. Uçuş kısmı ise tamamen elektrikli ve altı rotorlu yapısıyla gelişmiş aerodinamik denge sunuyor.

Karbon fiber gövde hem dayanıklılığı artırıyor hem de ağırlığı minimumda tutuyor. 270 derecelik panoramik kokpit, pilotlara geniş bir görüş açısı sağlarken, sistemin manuel ve otonom uçuş modları arasında geçiş yapılabiliyor. Otonom modda tek tuşla kalkış, iniş ve dönüş gibi özellikler yer alıyor.

120 bin metrekarelik üretim üssü, kompozit üretim tahrik sistemi, montaj, boya ve nihai entegrasyon gibi beş temel üretim hattını barındırıyor. Tesisin karbon fiber üretim bölümü, yılda 300 ton üretim kapasitesiyle dünyanın en büyük havacılık kompozit merkezlerinden biri olarak tanımlanıyor. Motor ve rotor sistemlerinin üretildiği tahrik atölyesi, entegre montaj-test hattı ile otomatik kalite kontrol sağlıyor.

Boya bölümünde uygulanan “8C6B” çok katmanlı boya süreci, yüksek dayanıklılık ve uzun ömürlü yüzey koruması sunuyor. Nihai montaj hattında ise dokuz farklı sistem entegre edilip, aracın otonom sürüş ve uçuş kalibrasyonu bulut üzerinden doğrulanıyor. Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda bizimle paylaşmayı unutmayın...