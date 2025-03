TurkNet'ten Veri İhlali İddiaları Hakkında Açıklama Geldi

En popüler internet servis sağlayıcılarından biri olan TurkNet'in siber saldırıya uğradığı ve bununla birlikte abonelerin bilgileri ele geçirildiği iddia edilmişti. TurkNet, ortaya atılan iddialara dair açıklamada bulundu.

Bilgisayar korsanları, bir hacker forumunda TurkNet'in veritabanını ele geçirdiğini iddia etmişti. Kanıt olarak 10 bin satırlık bilgi indirmeye sunulmuştu. Ele geçirilen bilgiler arasında abonelerin isimleri ve soyisimleri, abonelik tipi, abonelerin T.C. kimlik numaraları, kimlik seri numarası, abonelik tarifesi, abonelik adresi ve daha birçok bilgi bulunuyordu.

Hackerlar, TurkNet eğer belirtilen süre zarfında 3 Bitcoin yollamazsa tüm veritabanını sızdıracağını iddia etmişti. Bununla alakalı 24 saatlik geri sayım da başlatılmıştı. Geri sayım sona erdiğinde veri tabanının sızdırılacağı söyleniyordu.

🚨🇹🇷Alleged data breach of TurkNet with 2.8 Million rows of compromised information



The threat says this at the bottom of their post:



"knk we are not people to be messed with, I said we will never fall down, you did not believe you, I am saying it again, I will not leave any… pic.twitter.com/e41m8iK4By