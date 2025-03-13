TurkNet'ten Veri İhlali İddiaları Hakkında Açıklama Geldi
TurkNet veri ihlaline uğradı mı? Şirket, ortaya atılan iddialara yönelik önemli bir açıklama yaptı. İşte açıklamaya dair detaylar!
En popüler internet servis sağlayıcılarından biri olan TurkNet'in siber saldırıya uğradığı ve bununla birlikte abonelerin bilgileri ele geçirildiği iddia edilmişti. TurkNet, ortaya atılan iddialara dair açıklamada bulundu.
Bilgisayar korsanları, bir hacker forumunda TurkNet'in veritabanını ele geçirdiğini iddia etmişti. Kanıt olarak 10 bin satırlık bilgi indirmeye sunulmuştu. Ele geçirilen bilgiler arasında abonelerin isimleri ve soyisimleri, abonelik tipi, abonelerin T.C. kimlik numaraları, kimlik seri numarası, abonelik tarifesi, abonelik adresi ve daha birçok bilgi bulunuyordu.
Hackerlar, TurkNet eğer belirtilen süre zarfında 3 Bitcoin yollamazsa tüm veritabanını sızdıracağını iddia etmişti. Bununla alakalı 24 saatlik geri sayım da başlatılmıştı. Geri sayım sona erdiğinde veri tabanının sızdırılacağı söyleniyordu.
🚨🇹🇷Alleged data breach of TurkNet with 2.8 Million rows of compromised information— Dark Web Informer - Cyber Threat Intelligence (@DarkWebInformer) March 12, 2025
The threat says this at the bottom of their post:
"knk we are not people to be messed with, I said we will never fall down, you did not believe you, I am saying it again, I will not leave any… pic.twitter.com/e41m8iK4By
TurkNet Veri İhlali Hakkında Açıklama Yaptı
"Kamuoyunun bilgisine,
TurkNet olarak kurulduğumuz günden bu yana, güveni, şeffaflığı, hesap verilebilirliği, kurumsal yönetişimi en önemli önceliğimiz olarak görüyoruz. Bu açıklamayı da bu ilkelerimiz çerçevesindeki sorumluluğumuzun bir gereği olarak kamuoyunun dikkatine sunuyoruz.
Son dönemde, dünyada ve Türkiye’de örnekleri her geçen gün artan siber saldırılar, küresel ölçekte birçok şirketin teknolojik altyapısını hedef almakta olup, TurkNet’e yönelik benzer bir siber saldırının yapıldığı 11 Mart 2025 tarihinde tespit edilmiştir.
TurkNet olarak Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) kapsamında alınan önlemlere rağmen kurumumuza ait veri tabanına bir siber saldırı gerçekleşmiştir. Bu esnada gerekli teknik ve idari tedbirlerin seviyesi artırılmış, güvenlik sağlanmıştır.
Yaşanan hadise sonrası hizmetimizde herhangi bir kesinti ve/veya sorun yaşanmamıştır.
İhlale konu olan veri tabanımızda, bir kısım müşterilerimize ait ad, soyad, telefon numarası, abonelik numarası, T.C. kimlik numarası, kimlik bilgileri, TurkNet abonelik devre bilgileri, adres, statik IP bilgileri bulunmaktadır.
Yaşanan saldırı, müşterilerimizin finansal bilgilerini ve TurkNet kullanıcı parolalarını kapsamamakta olup, bu bilgiler uçtan uca güvendedir.
Tüm bu girişimlerin sorumlularının tespiti ve gerekli hukuki süreçlerin başlatılması için çalışmalarımız ilgili kamu kurumlarıyla koordineli bir şekilde yürütülecek olup, Kişisel Verileri Koruma Kurumu’na ve Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’na gerekli ihlal bilgilendirmesi yapılacaktır.
An itibarıyla tüm ilave önlemler titizlikle devreye alınmış olup, mevcut parolanızla Online İşlem Merkezimiz ve mobil uygulamamızı güvenle kullanabilirsiniz.
Olası gelişmelerde, süreçle ilgili sizleri bilgilendirmeye devam edeceğiz.
Saygılarımızla,
TurkNet Ekibi"