Akıllı Saatlerde Pil Sorunu Tarihe Karışıyor: Saatiniz Işıkla Şarj Olacak

Telefon, bilgisayar, tablet, kulaklık ve saat derken şarj taktığımız ürün sayısı her geçen gün artıyor. Bu durum her ne kadar bizi prize bağlı yaşamaktan kurtarsa da her gün birkaç teknolojik ürünü şarj etmek de sinir bozucu olabiliyor. University College London (UCL) araştırmacılarının yürüttüğü yeni bir çalışma ise bu soruna çözüm sunuyor. Araştırma ekibi, küçük elektronik cihazları yalnızca ortam ışığıyla çalıştırabilecek minyatür güneş panelleri geliştirmeyi başardı.

Akıllı Saatleriniz Çok Yakında Kendi Kendini Şarj Edecek

Belirtmekte fayda var ki ışık enerjisi ile şarj olan cihazlar kesinlikle yeni değil. Halihazırda TV kumandaları ya da hesap makineleri gibi günlük hayatımızın bir parçası olan ürünlerde bu teknolojiyi görmek mümkün. Ancak bu teknolojinin sadece kumanda gibi küçük cihazlarda çalışmasının sebebi oldukça verimsiz olması.

UCL ekibinin geliştirdiği perovskit güneş hücreleri ise iç mekan ışığını yüzde 37 verimlilikle elektriğe dönüştürebiliyor. Bu oran bahsettiğimiz cihazlarda bulunan benzer panellerin yüzde 6'lık verimliliğinin çok üzerinde. Yani hayır, UCL araştırmacıları yeni bir şey icat etmedi sadece daha da geliştirdi.

Yayınlanan bilgilere göre oldukça dirençli olan bu yeni verimli ışık panelleri bir ofis ortamında üç ay boyunca test edildi. Bu süre içerisinde hücreler performanslarının yüzde 90'ından fazlasını korudu. UCL'in cihazı şimdilik hala test ve geliştirme aşamasında. Ancak çok yakında akıllı saatlerden klavyelere kadar pek çok farklı cihazda kendine yer bulması bekleniyor.

Belirtmekte fayda var ki bu teknolojinin amacı pilleri tamamen ortadan kaldırmak değil. Aksine günlük yaşamda maruz kaldığımız ışık kaynaklarını kullanarak cihazların pillerini sürekli dolu tutmak. Ancak şimdilik telefonlar gibi yüksek güç tüketimine sahip cihazlarda kullanmak için yüzde 37 bile yeterli değil. Yine de gelecekte her şeyin mümkün olduğunu söyleyebiliriz.

Ayrıca bu teknolojinin "verimsiz" versiyonlarının halihazırda bazı cihazlarda yer aldığını da yeniden hatırlatmak gerek. Garmin'in Fenix 7 Pro Solar modeli gibi akıllı saatler ve Casio'nun G-Shock Solar serisi yıllardır ışık enerjisiyle çalışıyor. Ancak bu cihazlar bile zaman zaman pil değişimi ve şarja ihtiyaç duyabiliyor.

UCL tarafından geliştirilen ve yaklaşık üç yıl içerisinde tüketici elektroniği ürünlerinde kendine yer bulması beklenen sürüm ise güneş ya da ortam ışığı aldığı sürece sizi prizden uzak tutacak.