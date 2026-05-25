watchOS 27'nin Özellikleri Sızdı! Hayat Kurtaran Yenilikler Yolda

Apple, akıllı saatler için geliştirdiği watchOS işletim sisteminin en yeni sürümünü çok yakında tanıtmaya hazırlanıyor. Gerçekleştirilecek olan WWDC 2026 etkinliğinde kullanıcılara watchOS 27'nin hangi yenilikleri getireceği açıklanacak. İlerleyen aylarda ise desteklenen tüm Apple Watch modellerine gelecek.

Her ne kadar etkinlik henüz düzenlenmemiş ve işletim sisteminin bir sonraki sürümü resmî olarak tanıtılmamış olsa da güvenilir sızıntı kaynaklarından biri olan Mark Gurman, watchOS 27 ile gelecek olan bazı özellikleri sızdırdı. Henüz çok fazla ayrıntı bulunmasa da paylaşılan bilgiler akıllı saat kullanıcıları açısından oldukça heyecan verici görünüyor.

watchOS 27 ile Apple Watch'lara Hangi Özellikler Gelecek?

Ortaya çıkan bilgilere göre watchOS 27, gelişmiş kalp atış hızı takibi sunacak. Hâlihazırda zaten mevcut olan bu özellik, yeni sürümle birlikte çok daha hassas ölçüm imkânı sağlayacak. Bilindiği üzere Apple'ın şu an Apple Watch Ultra modellerinde Modular Ultra arayüzü bulunuyor. Yeni gelecek olan watchOS 27 güncellemesi, bu özel arayüzün yeni bir versiyonunu da içerecek ve büyük bir olasılıkla standart Apple Watch modellerinde de kullanılabilecek.

Apple, yeni sürümde yapay zekaya daha da ağırlık verecek. watchOS 26'da şu an zaten iPhone 15 Pro ve üstü cihazlarla eşleştirilmesi hâlinde kullanılabilen antrenman arkadaşı, mesajlarda gerçek zamanlı çeviri ve bildirim özeti gibi özellikler mevcut. Yeni sürümde çok daha fazla Apple Intelligence özelliği bulunacak.

watchOS 27, uydu üzerinden Apple Haritalar özelliğini destekleyecek. Örneğin dağ başında kaybolduğunuz bir senaryo düşünelim. iPhone'unuz çekmiyor, kimse yok, internet bağlantınız bulunmuyor. Akıllı saat, bu uydu özelliği sayesinde nerede olduğunuzu ve nereye gitmeniz gerektiğini harita üzerinden gösterecek. Öte yandan bir uydu özelliği daha olacak.

Telefonunuzun çekmediği yerlerde fotoğraf da gönderebileceksiniz. Özellikle birinden yardım istediğinizde başvurabileceğiniz bu özellik, bulunduğunuz yerin fotoğrafını çekerek nerede olduğunuzun tespit edilmesini kolaylaştıracak. Böylece çok geç olmadan kullanıcıların kurtulabilmesi için gerekli çalışmalar başlatılabilecek. Yeni sürüm, bunların haricinde daha yüksek performans gibi avantajlarla birlikte gelecek.

watchOS 27 Ne Zaman Çıkacak?

Apple'ın akıllı saatler için sunduğu işletim sisteminin en yeni sürümü watchOS 27, 8 Haziran 2026'da düzenlenecek olan WWDC 2026 etkinliğinde tanıtılacak. Geliştirici beta sürümü ise bu etkinliğin hemen ardından yayınlanacak, herkesin kullanımına açık olan beta sürümün ise Temmuz ayında çıkması bekleniyor. Tüm Apple Watch modellerin ise Eylül 2026'da getirilmesi planlanıyor.

iOS 27, watchOS 27 ile Birlikte mi Tanıtılacak?

Apple'ın 8 Haziran 2026'da düzenleyeceği WWDC etkinliğinde yine uydu ve yapay zeka özelliklerini içerecek olan watchOS 27'nin yanı sıra iOS 27'nin de tanıtımı gerçekleştirilecek. Bu sürümün geliştirici beta sürümü de watchOS 27'ye benzer şekilde tanısından hemen sonra yayınlanacak. Kararlı sürümün yani Apple Watch modellerine gelecek olan nihai sürümün Eylül 2026'da kullanıcılara sunulması bekleniyor.

Editörün Yorumu

watchOS 27 ile birlikte gelecek olan özelliklere baktığımda oldukça Apple'ın şu an zaten dikkat çekici olan akıllı saatlerinin çok daha işlevsel bir hâl alacağını görüyorum. Özellikle uydu özellikleri sayesinde zor durumda kalan kişilere çok büyük katkı sağlayacağını düşünüyorum. Öte yandan yapay zeka özelliklerine ağırlık vermesinin de epey ilgimi çektiğini söyleyebilirim. Bu özellikler de günlük yaşamı oldukça kolaylaştıracaktır.