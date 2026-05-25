Lenovo Çok Güçlü İşlemcili Bilgisayar Tanıttı! 32 GB RAM'e Sahip

Lenovo, ThinkPad E14'ü tanıttı. Bununla birlikte dizüstü bilgisayarın özellikleri ve fiyatı belli oldu. Çok şık bir tasarıma sahip olan dizüstü bilgisayar yalnızca 1.34 kilogram ağırlığında. Bu sayede laptop kolayca taşınabilecek. 32 GB RAM'e sahip bilgisayarın işlemci tarafında ise üç farklı seçenek bulunuyor.

Lenovo ThinkPad E14'ün Özellikleri Neler Olacak?

Ekran Boyutu: 14 inç

Ekran Çözünürlüğü: 2.8K

Ekran Yenileme Hızı: 120Hz

Ekran Parlaklığı: 500 nit

Renk Gamı: %100 sRGB

İşlemci: Intel Ultra 9 185H / Intel Ultra 5 336H / Intel Ultra 7 356H

RAM: 32 GB

Depolama: 1 TB SSD

Batarya: 64Wh

Ağırlık: 1.34 kg

Portlar: Thunderbolt 4, USB-A portları, HDMI 2.1, ethernet ve kulaklık girişi

Lenovo ThinkPad E14'ün Ekran Özellikleri Neler?

Lenovo'nun yeni düzüstü bilgisayarı 14 inç ekran büyüklüğüne sahip. Laptop, 2.8K çözünürlük, 120Hz yenileem hızı ve 500 nit parlaklık sunuyor. Hz olarak kısaltılan Hertz, ekranın saniyede kaç kez yenilendiğini gösteriyor. Yani 120Hz yenileme hızına sahip bir dizüstü bilgisayar, görüntüyü saniyede 120 kez güncelliyor. Bu Hz değeri ne kadar yüksek olursa o kadar akıcı bir deneyim elde ediliyor. 120Hz, akıcı bir ekran deneyimi elde etmek için yeterli bir değerdir.

500 nit parlaklık, ekrana doğrudan güneş ışığı gelmediği sürece aydınlık odalarda ekranın rahatça görülebilmesini sağlıyor. Bilgisayarda düşük mavi ışık sertifikası da bulunuyor. Bu özellik, uzun süreli kullanımda göz sağlığı açısından önemli bir avantaj sağlar. Mavi ışık, göz yorgunluğu, odaklanma sorunları ve baş ağrısı gibi sorunlara neden olabilir. Düşük mavi ışık özelliği, bu ışığın zararlı etkilerini minimum düzeye indirir.

Lenovo ThinkPad E14'ün İşlemcisi Nasıl?

Bilgisayarda Intel Ultra 9 185H, Intel Ultra 5 336H ve Intel Ultra 7 356H olmak üzere üç farklı işlemci seçeneği bulunuyor. Ofis çalışanlarıan ve öğrencilere hitap eden Core Ultra 5 işlemcisi, uzun pil ömrüyle öne çıkıyor. Üst segmentte konumlanan Core Ultra 7, performans ve verimlilik konularında oldukça iddialı.

Yüksek performansıyla dikkatleri üzerinde toplayan Core Ultra 9 ise 4K video işleme, büyük yapay zeka modellerini çalıştırma ve 3D modelleme gibi ağır işleri yerine getirebiliyor. Bu işlemci diğerlerinden daha yüksek hıza ulaşabiliyor. Bu seçenekler sayesinde kullanıcılar ihtiyacına en uygun sürümü tercih edebiliyor.

12 çekirdeğe sahip olan Intel Ultra 5 336H işlemcisi 4.6 GHz hıza ulaşabiliyor. Core Ultra 7 356H işlemcisinde ise 16 çekirdek bulunuyor ve 4.7 GHz hıza kadar çıkabiliyor. 16 çekirdeğe sahip olan Core Ultra 9 185H işlemcisi 5.1 GHz hıza ulaşabiliyor.

Lenovo ThinkPad E14'te Hangi Portlar Bulunuyor?

Geniş port yelpazesi sayesinde kullanıcılar dönüştürücü taşımasına gerek kalmayacak. ThinkPad E14'ün portları arasında Thunderbolt 4, USB-A portları, HDMI 2.1, ethernet ve kulaklık girişi bulunuyor. Bu arada HDMI 2.1 portu, yüksek çözünürlüğe sahip monitörelre kayıpsız görüntü aktarabiliyor. Thunderbolt 4 sayesinde ise yüksek hızda veri aktarımı yapılabiliyor.

Lenovo ThinkPad E14 Türkiye'de Satılacak mı?

Lenovo ThinkPad E14'ün Türkiye'de satışa sunulup sunulmayacağı ile ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı. Türkiye'de Lenovo'nun dizüstü bilgisayarları satılıyor. Bu göz önünde bulundurulduğunda Lenovo ThinkPad E14'ün de Türkiye'de satışa sunulması bekleniyor.

Lenovo ThinkPad E14'ün Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Intel Ultra 9 185H işlemcisi, 32 GB RAM ve 1TB depolama: 7.999 yuan (54 bin TL)

Intel Ultra 5 336H işlemcisi, 32 GB RAM ve 1TB depolama: 9.499 yuan (64.242 TL)

Intel Ultra 7 356H işlemcisi, 32 GB RAM ve 1TB depolama: 11.999 yuan (81.149 TL)

Lenovo ThinkPad E14'ün 7 bin 999 yuan olan başlangıç ücreti, güncel kur ile birlikte 54 bin TL'ye denk geliyor. Bilgisayar Türkiye'de satışa sunulursa vergili fiyatı 77 bin TL civarında olabilir. Lenovo ThinkPad E14'ün Türkiye fiyatı ile ilgili herhangi bir açıklama yapılmadığını belirtelim.

Editörün Yorumu

Lenovo ThinkPad E14'ün oyun odaklı bir bilgisayar olmadığını belirteyim. Bilgisayarda üç farklı işlemci seçeneğinin sunulması önemli bir avantaj. Bu sayede kullanıcılar ihtiyacına en uygun sürümü satın alabiliyor. Dizüstü bilgisayarlarda taşınabilirlik de oldukça önemli. Yalnızca 1.34 kg ağırlığında olan ThinkPad E14, bu sayede kolayca taşınabiliyor. Bunların yanı sıra yüksek yenileme hızı da önemli bir avantaj çünkü akıcı ekran deneyimi elde edilmesini sağlıyor.