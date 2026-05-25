Ferrari'den Manuel Vites Sürprizi: Yeni Patent Heyecan Yarattı!

Otomatik şanzıman teknolojisinin gelişmesinin ardından süper otomobillerde manuel vites görmek neredeyse imkansız hâle geldi. Son olarak 2012 yılında California modelinde manuel şanzıman seçeneği sunan Ferrari için de bu durum geçerliydi. Ancak ortaya çıkan son paten görsellerine göre bu durum çok yakında değişecek.

Ferrari'nin Manuel Şanzımanı Nasıl Çalışıyor?

Amerika Birleşik Devletleri Patent ve Ticaret Ofisi'ne yapılan yeni bir patent başvurusu, İtalyan süper otomobil üreticisinin manuel şanzıman planlarını gözler önüne serdi. Ortaya çıkan patent görsellerinde elektronik bir pedal sistemi bizleri karşılıyor. Buna göre artık şanzıman ve motor arasında fiziksel bir bağlantı yer almayacak. Ferrari bu konuda fren ve direksiyon sistemlerinde fiziksel bir bağlantı bulunmayan Tesla Cybertruck modelindeki 'steer by wire' ve 'brake by wire' sistemlerinden ilham almış gibi görünüyor.

Yeni sistemde debriyaj pedalına basıldığını algılayan ve buna göre debriyajı etkinleştirilen sensörler yer alıyor. Şanzımana fiziksel bir bağlantısı bulunmayan bu sistemin hissini artırmak için Ferrari tarafından fazla mesai harcandı. Buna göre debriyaja basıldığında bir hidrolik sistem sürücüye eski nesil debriyaj hissini yansıtacak.

Ferrari'nin Yeni Nesil Debriyaj Sistemi Manuel Şanzıman Hissini Verebilecek Mi?

Ferrari, yeni sistemi ile manuel şanzıman hissini eskisi gibi yaşatmayı planlıyor. Buna benzer sistemlerde daha önce sadece karmaşık yay mekanizmaları görmüştük. Ancak bu sistemler o alışık olduğumuz debriyaj hissini tam olarak karşılamıyor. Kullanılan hidrolik sistem ise sürücüye büyük oranda debriyaj hissini yaşatıyor. Ayrıca sürücünün debriyaja basma sertliği ile sistemin çalışma agresifliği de artacak böylece manuel şanzıman hissi daha çok yaşatılmış olacak.

Ferrari Neden Manuel Şanzıman Sistemleri Üzerinde Çalışmaya Devam Ediyor?

İtalyan üretici, müşterilerine uzun yıllardır gerçek sürüş hissini yaşatma hedefiyle yollara çıkıyor. Her ne kadar artık çift kavramalı şanzımanlar biz insanlardan çok daha iyi vites değiştiriyor olsa da birçok kullanıcı hâlâ manuel şanzımanın hissinden vazgeçebilmiş değil. Bu yüzden Ferrari dönem değişse de kullanıcıların bu isteklerini göz ardı etmek istemiyor.

Şirketin yeni manuel şanzımanını içten yanmalı modellerin yanı sıra elektrikli araçlara da entegre edebileceğini düşünülüyor. Bu sistemin ilk üyesi ise yakında tanıtılması beklenen markanın ilk elektrikli aracı olan Ferrari Luce olabilir. Yeni otomobilin iç mekan görsellerinde her ne kadar sadece iki pedal görsek de modelin farklı versiyonlarında yeni debriyaj sistemini görebiliriz.

Tüm bunların yanı sıra İtalyan üretici yeni sistem sayesinde ağırlık avantajının da yakalanacağını ifade ediyor. Hafifliğin özellikle süper otomobiller için ne kadar önemli olduğunu düşündüğümüzde bunun hiç de azımsanmayacak bir avantaj olduğunu söyleyebiliriz. Ayrıca çok daha az parçaya sahip olan sistem ayrıca debriyaj kayması gibi sorunların da hiç yaşanmamasını sağlayabilir.

Ferrari'nin Rakiplerinde Durum Ne?

Çoğu üretici artık otomatik şanzımanlara geçiş yapmış olsa da bazı markalar hâlâ manuel viteslerin gücüne inanıyor. Bunların başında ise Koenigsegg geliyor. İsveçli süper otomobil üreticisi CC850 modelinde sunduğu 'KESS' şanzıman ile hem çift kavramalı şanzıman hem de manuel vitesi aynı anda sunuyor. Bunun yanı sıra benzer bir sistem üzerinde çalışan Porsche de müşterilerine manuel şanzıman keyfi yaşatma hedefinde.

Editörün Yorumu

Manuel şanzımanlar birçok otomobilsever için hâlâ vazgeçilmezliğini koruyor. Ferrari gibi bir süper otomobil üreticisinin de bu konuda çalışmalarını sürdürüyor olması bunun bir kanıtı niteliğinde. Şirketin yeni geliştirdiği sistem her ne kadar gerçek bir debriyaj sistemine yer vermese de onun çok iyi bir taklidi gibi görünüyor.

Vites değiştirme hissini büyük ölçüde yansıtması beklenen yeni debriyaj sisteminin manuel şanzıman isteyen Ferrari müşterilerini mutlu edeceğini şimdiden söyleyebiliriz. Bu sistemin ne kadar gerçek bir his yaşatacağını görmek için ise biraz daha bekleyeceğiz. Ancak bir otomobil sever olarak manuel şanzımanların yaşamaya devam etmesi gerçekten oldukça sevindirici.