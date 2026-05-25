Samsung'un Yeni Telefonu Yolda! Çok Güçlü İşlemci ve 8 GB RAM'i Var

Samsung'un yeni telefonu Galaxy S26 FE'ye dair önemli bir gelişme yaşandı. Bu gelişme doğrultusunda telefonun kılıflı hâlinin görüntüleri ortaya çıktı. Böylece Galaxy S26 FE'nin tasarımı belli oldu. Çok şık bir görünüme sahip olan telefonda çok güçlü bir Exynos işlemcisi bulunacak. Cihaz ayrıca yüksek yenileme hızı dahil olmak üzere birçok özelliğiyle de dikkatleri üzerinde toplayacak.

Samsung Galaxy S26 FE'nin Tasarımı Nasıl Olacak?

Samsung Galaxy S26 FE'nin arka yüzeyindeki modül dikey olarak konumlanacak. Bu modülün üzerinde üç adet kamera yer alacak. Modülün sağ tarafında ise LED flaş bulunacak. Telefonun yan tarafında ise güç ve ses butonları yer alacak. Bu arada serinin bir önceki modeli Galaxy S25 FE'de de arka kameralar dikey olarak konumlanmıştı.

Samsung Galaxy S26 FE'nin Özellikleri Neler Olacak?

Ekran Boyutu: 6,7 inç civarı

6,7 inç civarı Ekran Teknolojisi: Dynamic AMOLED 2X

Dynamic AMOLED 2X Ekran Yenileme Hızı: 120Hz

120Hz Ekran Parlaklığı: 1900 nit civarı

1900 nit civarı İşlemci: Exynos 2500

Exynos 2500 RAM: 8 GB

8 GB Ana Kamera: 50 MP

50 MP Telefoto Kamera: 8 MP

8 MP Ultra Geniş Açılı Kamera: 12 MP

Samsung Galaxy S26 FE'nin Ekran Özellikleri Neler Olacak?

Galaxy S26 FE'nin ekranı 6,7 inç civarı büyüklüğe sahip olacak. Cihaz, Dynamic AMOLED 2X ekran üzerinde 120Hz yenileme hızı sunacak. Dynamic AMOLED 2X, siyahları tam anlamıyla siyah olarak gösteriyor. Bu ekran ayrıca çok canlı renklere sahip. Bu arada yüksek yenileme hızı, akıcı ekran deneyimi elde edilmesini sağlıyor. Örneğin menüler arasında gezerken bile bu hissediliyor.

Karşılaştırma yapmak gerekirse Galaxy S25 FE'de 6,7 inç ekran boyutu, 1080 x 2340 piksel çözünürlük, Dynamic LTPO AMOLED 2X ekran, 120Hz yenileme hızı ve 1900 nit parlaklık tercih edilmişti. Bu göz önünde bulundurulduğunda yeni telefonda 1900 nit civarı bir parlaklık görebiliriz. Bu parlaklık, güneş ışığı altında bile ekranın rahatça görülebilmesine imkân tanıyor.

Samsung Galaxy S26 FE'de Hangi İşlemci Bulunacak?

Telefon gücünü Exynos 2500 işlemcisinden alacak. Bu işlemci, 3 nm üretim süreciyle geliştirildi. Nm olarak kısaltılan nanometre, o işlemcinin içindeki transistörlerin birbirine olan uzaklığını ve boyutunu ifade ediyor. 3 nm işlemci, 6 nm veya daha eski işlemcilere kıyasla hem daha yüksek performans sunuyor hem de daha verimli çalışıyor.

Exynos 2500 işlemcisi, Genshin Impact'i ortalama 50 FPS'te, PUBG Mobile'ı ortalama 90 FPS'te, Mobile Legends: Bang Bang ve Call of Duty Mobile'ı ortalama 60 FPS'te çalıştırabiliyor. Bu işlemcinin Samsung Galaxy Z Flip 7'de de yer aldığını belirtelim. Galaxy S25 FE'de ise Exynos 2400 işlemcisi tercih edilmişti. Bu işlemci de söz konusu mobil oyunları sorunsuz çalıştırabiliyor.

Samsung Galaxy S26 FE'nin Kamera Özellikleri Nasıl Olacak?

Galaxy S26 FE'nin arka yüzeyinde 50 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera, 12 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera ve 8 megapiksel çözünürlüğünde telefoto kamera bulunacak. Bu arada periskop telefoto kamera, görüntü kalitesini bozmadan yakınlaştırma yapılabilmesine imkân tanıyor. Ultra geniş açılı kamera ise manzara ve mimari çekimlerinde geniş alanları tek kareye sığdırıyor.

Karşılaştırma yapmak gerekirse serinin bir önceki modeli Galaxy S25 FE'de ise 50 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera, 8 megapiksel çözünürlüğünde telefoto kamera, 12 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera ve 12 megapiksel çözünürlüğünde ön kamera tercih edilmişti.

Samsung Galaxy S26 FE Ne Zaman Tanıtılacak?

Samsung Galaxy S26 FE'nin 2026 yılının ekim ayında tanıtılması bekleniyor. Tanıtımla beraber telefonun tüm özellikleri, fiyatı ve tasarımı belli olacak. Güçlü işlemci dahil olmak üzere birçok özelliğiyle dikkatleri üzerinde toplayan Galaxy S25 FE, 2025 yılının eylül ayında tanıtılmıştı.

Samsung Galaxy S26 FE Türkiye'de Satılacak mı?

Samsung Galaxy S26 FE 'nın Türkiye'de satışa sunulup sunulmayacağına dair açıklama yapılmadı. Türkiye'de şu anda Galaxy S24 FE, Galaxy S25 FE, Galaxy Z Fold 7, Galaxy Z Flip 7 ve Galaxy S26 serisi dahil olmak üzere Samsung'un pek çok telefonu satılıyor. Dolayısıyla Galaxy S26 FE'nin de Türkiye'de satışa sunulması bekleniyor.

Samsung Galaxy S26 FE'nin Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Samsung Galaxy S25 FE, 46 bin 999 TL'ye satılıyor. Galaxy S26 FE'nin önceki modelden daha güçlü donanıma sahip olacağı göz önünde bulundurulduğunda yeni telefon 50 bin TL civarında fiyat ile satılabilir. Konuya dair açıklama yapılmadığını, bu sebepten dolayı telefonun farklı fiyat ile satışa sunulabileceğini belirtelim.

Editörün Yorumu

Görsellerde her ne kadar telefonun kılıflı hâli bulunsa da bu durum, cihazın tasarımı hakkında fikir edinmemizi engellemiyor. Paylaşılan görüntülere bakacak olursak tasarımı epey beğendiğimi söyleyebilirim. Çok fazla dikkatimi çeken diğer bir unsur ise özellikler oldu. Yüksek yenileme hızı sayesinde bize önemli bir avantaj sağlayacağını düşünüyorum.

Bu yüksek değer sayesinde akıcı ekran deneyimi elde edebileceğiz. Cihazın ayrıca çok kaliteli grafiklere sahip mobil oyunları bile kasma sorunu olmadan çalıştırabileceğini belirteyim. Bu da zaten akıllı telefon kullanıcılarının en büyük taleplerinden birine karşılık vereceğinin bir göstergesi.