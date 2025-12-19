Yeni Zam: Akıllı Telefonlarda Vergi Oranı Artıyor!

Akıllı telefonlar ve cep telefonlarında geçerli olan Kültür ve Turizm Bakanlığı ek vergi oranında artışa gidildi. Resmi Gazete'de yayınlanan yeni kararla birlikte ek vergi oranında artış sağlandı. Ancak korkulduğu gibi yüksek bir artıştan bahsetmiyoruz. İşte detaylar...

Cep Telefonlarına Yeni Vergi Zammı Geliyor: Oran Yüzde 1,2’ye Çıkıyor!

Cep telefonu fiyatlarını yakından ilgilendiren yeni bir düzenleme Resmî Gazete’de yayımlandı. 2020 yılından bu yana Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından cep telefonlarından alınan yüzde 1’lik ek vergi 2026 yılı başında artıyor. Hem ithal edilen hem de Türkiye’de üretilen telefonlar için geçerli olan bu vergi oranı, 3 Ocak 2026 itibarıyla yüzde 1,2 olarak uygulanacak.

Yapılan artış oran olarak sınırlı görünse de cep telefonu fiyatlarına doğrudan yansıyacak. Yeni düzenlemeyle birlikte:

50.000 TL fiyat etiketine sahip bir cep telefonu 100 TL zamlanarak 50.100 TL olacak.

25.000 TL’lik bir telefonda artış 50 TL olacak.

100.000 TL’lik bir telefonda ise 200 TL seviyesinde olacak.

Bu kapsamda, cep telefonu fiyatları 3 Ocak 2026 tarihinden itibaren yeni vergi oranına göre güncellenecek. Vergi artışının etkisi yalnızca bu kalemle sınırlı kalmayacak. Telefonların vergisiz satış fiyatı üzerine sırasıyla Kültür ve Turizm Bakanlığı kesintisi ardından TRT bandrol ücreti, ÖTV ve KDV ekleniyor.

Bu nedenle yüzde 1’den yüzde 1,2’ye çıkan oran, zincirleme şekilde diğer vergi kalemlerini de etkileyerek dolaylı bir fiyat artışına neden olacak. Öte yandan Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın vergi aldığı televizyon, monitör, radyo ve kamera gibi ürünlerde herhangi bir değişiklik yapılmadı. Bu cihazlardan alınan yüzde 2 oranındaki ek vergi aynen uygulanmaya devam edecek.

Yapılan zam oranı aslında oldukça düşük. Hatta 50 bin TL değerinde bir telefon satın alırken verilecek olan 100 TL göze batmıyor olabilir. Ancak vergi oranının arttırıldığı da bir gerçek olarak karşımıza çıkıyor. Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...