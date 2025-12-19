İkinci El Araç Satışında Yeni Düzenleme! Noter Harcı Geliyor!

İkinci el araç satışında yeni düzenleme geldi. Resmi Gazete'de yayınlanan bildiriye göre artık noter harcı ödemeleri yapılacak. Peki noter harcı ödemelerini galericiler mi yoksa ikinci el araç satışı yapan vatandaşlar mı ödeyecek? İşte konuyla ilgili detaylar...

İkinci El Satışlarında Noter Harcı Dönemi Başlıyor!

TBMM’de kabul edilen yeni vergi paketi Resmi Gazete’de yayımlanarak resmen yürürlüğe girdi. Düzenleme kapsamında otomobil alım satım süreçlerini doğrudan ilgilendiren önemli bir değişiklik yapıldı. 1 Ocak 2026 tarihinden itibaren sıfır ve ikinci el araç satışlarında noter ve tescil işlemlerine yeni bir harç kalemi ekleniyor.

Yeni düzenlemeye göre, otomobil satış ve devir işlemlerinde araç satış bedelinin binde 2’si oranında noter harcı alınacak. Bu harç için alt sınır 1000 TL olarak belirlendi. Yani araç bedeli ne kadar düşük olursa olsun, noter işlemleri sırasında en az 1000 TL’lik bir harç ödenecek.

Uygulamanın tutar bazında nasıl yansıyacağı da netleşmiş durumda. Buna göre:

500 bin TL’ye kadar olan araçlar için noter harcı 1000 TL,

1 milyon TL değerindeki bir araç için 2000 TL,

2 milyon TL değerindeki bir araç için 4000 TL,

3 milyon TL değerindeki bir araç için ise 6000 TL noter harcı ödenecek.

Bu tutarlar, hem sıfır hem de ikinci el araç satışlarında geçerli olacak ve noter işlemleri sırasında tahsil edilecek. Düzenlemede dikkat çeken bir diğer önemli detay ise istisnalar. İkinci el araç satışlarında galeriler noter harcından muaf tutuldu. Buna göre, vatandaşın vatandaşa yaptığı ikinci el araç satışlarında noter harcı alınacakken vatandaş–galeri veya galeri–vatandaş arasında gerçekleşen satışlarda bu ücret uygulanmayacak.

Böylece bireysel satışlar ile ticari satışlar arasında net bir ayrım yapılmış olacak. 1 Ocak 2026 itibarıyla yürürlüğe girecek bu uygulamanın, araç alım satım maliyetlerini nasıl etkileyeceği ve piyasaya ne yönde yansıyacağı önümüzdeki dönemde daha net görülecek. Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım.