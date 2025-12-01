Apple ve Samsung'u Kızdıran Sonuç: O Özelliği Aslında Kimse İstemiyor

Yapay zeka çılgınlığı akıllı telefon üreticilerini ele geçirdi. Günümüzde hangi markanın hangi modeline bakarsak bakalım mutlaka bir AI vurgusu ile karşı karşıya kalıyoruz.

Bunun arkasındaki neden ise şirketlerin kullanıcılar için en önemli konunun yapay zeka olduğuna inanması. Ancak anketler gösteriyor ki yapay zeka kullanıcıların pek de umrunda değil.

Yapay Zeka Teknolojileri Akıllı Telefon Alacak Kişilerin Önceliği Değil

Akıllı telefon teknolojileri inanılmaz bir hızla gelişiyor. Bu nedenle ne zaman yeni bir teknoloji ortaya çıksa bunun ilk örneklerini bu alanda görebiliyoruz. Ne yazık ki bu durum yapay zeka için de geçerli oldu.

Ancak normalin aksine AI teknolojisi akıllı telefon ve tablet üreticileri tarafından o kadar fazla benimsendi ki durum kontrolden çıktı. Yapay zeka adeta sektördeki tüm şirketler için en önemli konuya dönüştü.

Öyle ki Samsung gibi şirketler AI kelimesini lansnmanlarında ağzından düşürmüyor, tüketiciler için bir telefondaki en önemli şeyin yapay zeka olduğuna inanıyorlar. Ancak durum pek de öyle değilmiş.

Kısa bir süre önce yapılan bir anket çalışması gösterdi ki kullanıcıların yüzde 16'den azı telefonlarındaki AI özelliklerini önemsiyor. Aksine katılımcıların yaklaşık yüzde 60'ı telefonlardaki AI özelliklerini hiç umursamadığını belirtti.

Yüzde 24'lük kısmı ise bu özellikleri bir artı olarak gördüklerini ama olmasa da bir şey kaybetmeyeceklerini ve satın alım yönündeki kararlarını etkilemediklerini belirtti. Aksine şikayetlerin de sayısı bir hayli fazla.

Kullanıcılar, AI özelliklerinin kendilerine dayatıldığını düşünüyor. Fotoğraf düzenleme gibi basit özellikler daha çok rağbet görürken, diğer karmaşık seçeneklere pek de rağbet yok. Çoğu kişi için ChatGPT ve türevleri olan uygulamaları indirmek yeterli.

Akıllı Telefon Üreticileri Aynı Fikirde Değil

Akıllı telefon üreticileri ise aynı fikirde değil. Samsung, Huawei, Xiaomi, Apple, Honor ve vivo gibi üreticiler yapay zeka teknolojilerinin tüketici tercihlerinde rol oynadığına inanıyor. Hatta Samsung bütün stratetijelerini bunun üzerine kurmuş durumda.

Şirketin bu doğrultuda One UI 8.5'un bazı özelliklerini şimdilik kapalı tutttuğu ve bunları Galaxy S26'nın lansmanında gösterdikten sonra kullanıma sunacağı da biliniyor. Ancak bu özellikler de muhtemelen kullanıcıların önceliği olmayacak.

İnsanların asıl istediği şey ise gerçek değişiklikler. Daha iyi ekran, batarya, pil ömrü ve kamera gibi özellikler kullanıcıların önceliği. İnsanlar AI'ın amaçsız özelliklerini ve bunların getirdiği maliyeti değil pratik özellikleri istiyor. Ancak teknoloji şirketleri buna kulak vermeyecek gibi duruyor.