Akıllı Telefon Kredileri ve Taksitleri için Yeni Düzenleme!

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) akıllı telefonlar için uygulanan kredilendirme ve taksitlendirme mevzuatında değişikliğe gitti. Bu kapsamda kredi vadeleri için uygulanan fiyat limitleri güncellendi ve yenilenmiş ürünlerde taksitlendirme seçeneği sunuldu.

5.000 TL Altındaki Akıllı Telefonlara 12 Ay Vade Uygulanabilecek

Son dönemlerde döviz kurunda yaşanan artış akıllı telefon sektörünü de doğrudan etkiledi. Mevcut mevzuatlar doğrultusunda akıllı telefon kredilerinde 3.500 TL altındaki cihazlarda 12 ay, 3.500 TL üzerindeki cihazlarda ise 3 ay vadelendirme yapılabiliyordu.

Yaşanan fiyat artışını göz önünde bulunduran BDDK bu limitleri 5.000 TL altındaki cihazlarda 12 ay, 5.000 TL üzerindeki cihazlarda 3 ay olarak güncelledi. Tabii ki bu vadelerin akıllı telefon kredilerinde geçerli olduğunu tekrar hatırlatalım. Öte yandan, kredi kartı ile taksitlendirme konusunda da bazı değişiklikler yapıldı.

Tüketiciler 'Yenilenmiş Ürün' niteliğindeki akıllı telefonları artık kredi kartına taksitlendirme yaparak satın alabilecekler. Bu bakımdan 5.000 TL ve altındaki yenilenmiş akıllı telefonlarda 12 ay, 5.000 TL üzerindeki yenilenmiş akıllı telefonlarda 6 ay taksitlendirme uygulanabilecek.

Eski düzenlemede olduğu gibi ticari kredi kartına sahip olan kuruluşlar ya da kişiler, sıfır / kullanılmamış nitelikteki akıllı telefonları kredi kartına taksitle almaya devam edebilecek. Bireysel kredi kartlarında ise sıfır / kullanılmamış nitelikteki akıllı telefonlara taksitlendirme yapılamayacak.

"Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmeliğin 26 ncı maddesinin yedinci fıkrası uyarınca, 11.01.2019 tarihli ve 8198 sayılı Kurul Kararı ile belirlenen kredi kartlarında taksitlendirme süresinin; kart kabulünü sağlayan işyerinin 22.08.2020 tarihli ve 31221 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yenilenmiş Ürünlerin Satışı Hakkında Yönetmelik uyarınca “yenileme merkezi” veya “yetkili satıcı” niteliğinde olması kaydıyla, bahse konu yönetmelik kapsamında “yenilenmiş ürün” niteliğinde olan cep telefonu alımlarında, fiyatı beş bin Türk Lirası ve altında olan cep telefonları için on iki ay, fiyatı beş bin Türk Lirasının üzerinde olan cep telefonları için altı ay olarak belirlenmesine, Bankaların Kredi İşlemlerine İlişkin Yönetmeliğin (Kredi Yönetmeliği) 12/A maddesinin altıncı fıkrası ile Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerinin Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Yönetmeliğin (Finansal Kurumlar Yönetmeliği) 11/A maddesinin beşinci fıkrası uyarınca, Kredi Yönetmeliğinin 12/A maddesinin üçüncü fıkrası ile Finansal Kurumlar Yönetmeliğinin 11/A maddesinin ikinci fıkrasında düzenlenen, Cep telefonu alımı amacıyla kullandırılan tüketici kredilerinde vade sınırının belirlenmesinde dikkate alınan üç bin beş yüz Türk Lirası tutarının beş bin Türk Lirası olarak artırılmasına, Cep telefonu alımı amacıyla kullandırılan tüketici kredilerindeki vade sınırının, fiyatı beş bin Türk Lirası ve altında olan cep telefonları için on iki ay, fiyatı beş bin Türk Lirasının üzerinde olan cep telefonları için üç ay olarak belirlenmesine, Bu Kararın Kuruluş Birliklerine duyurulmasına ve Kurumun internet sitesinde yayımlanmasına karar verilmiştir.''

Peki siz yapılan bu değişiklik hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce akıllı telefonlarda uygulanan vade ve taksit sınırları artırılmalı mı? Konu hakkındaki görüşlerinizi hemen aşağıda yer alan yorumlar sekmesinden bizlerle ve diğer okurlarımızla paylaşmayı ihmal etmeyin.