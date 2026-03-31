OnePlus'tan Powerbankleri İşsiz Bırakacak Telefon Geliyor!

OnePlus Nord 6, tanıtımına kısa bir süre kala Amazon’da listelendi. Bu sayede akıllı telefonun teknik özelliklerinin büyük bir kısmı kesinleşti. Buna göre cihaz, Snapdragon 8s Gen 4 işlemci, 12 GB RAM ve 165Hz yenileme hızı gibi dikkat çeken özelliklerle karşımıza çıkacak. İşte merak edilen tüm detaylar!

OnePlus Nord 6 Özellikleri Neler Olacak?

Ekran boyutu: 6.78 inç

Ekran yenileme hızı: 165Hz

Ekran çözünürlüğü: 1.5K

Parlaklık : 1800 nit maksimum

Ekran teknolojisi: OLED

İşlemci: Snapdragon 8s Gen 4

Bellek: 12 GB LPDDR5X RAM

Depolama: 256 GB UFS 4.1 dahili hafıza

Batarya: 9000 mAh

Ana Kamera: 50 MP

Ultra Geniş Açı Kamera: 8 MP

Ön Kamera: 32 MP

32 MP Dayanıklılık: IP66, IP68, IP69, IP69K sertifikaları ve ABD askeri sınıf standartları

OnePlus Nord 6 Ekran Özellikleri Neler Olacak?

OnePlus Nord 6'da 6.78 inç boyutlarında bir ekran bulunacak. Panelde 165Hz yenileme hızı ve 1.5K çözünürlük desteği mevcut olacak. Kullanıcılar cihazın sunduğu yüksek yenileme hızları sayesinde akıcı bir ekran deneyimi yaşayabilecekler. Karşılaştırma yaparsak, Nord 5'te 6,83 inçlik 144Hz yenileme hızı ve 1272 x 2800 piksel çözünürlük sunan AMOLED bir ekrak kullanılmıştı.

OnePlus Nord 6 İşlemcisi Nasıl Olacak?

Cihazda Qualcomm'un Snapdragon 8s Gen 4 işlemcisi bizleri karşılayacak. 4 nm üretim teknolojisiyle üretilen yonga setinde bir adet 3.2 GHz ARM Cortex-X4, üç adet 3.0 GHz ARM Cortex-A720, iki adet 2.0 GHz ARM Cortex-A720 ve iki adet 2.8 GHz ARM Cortex-A720 çekirdeklerinin yanı sıra Adreno 825 grafik birimi yer alıyor.

Bu yonga seti Nothing Phone (3), POCO F7 ve Honor 500 gibi modellere de güç veriyor. Yani yetenekleri itibariyle orta-üst segmente hitap ediyor. Oyun performansı da kullanıcıları üzmüyor. Örneğin POCO F7 üzerinden yapılan testlerde PUBG Mobile'da 80 ila 90 FPS arasında bir performans alabiliyorsunuz.

OnePlus Nord 6 Kamerası Nasıl Olacak?

Akıllı telefonda 50 megapiksel ana ve 8 megapiksel ultra geniş açı sensörlerinden oluşan çift kamera kurulumu karşımıza çıkacak. Selefinde de aynı kamera özelliklerine yer verilmişti. Yani yeni model arka kamera tarafında spesifik bir iyileştirmeyle gelmeyecek. Önde ise 32 megapiksellik bir selfie kamerasının kullanılacağını belirtelim.

OnePlus Nord 6 Bataryası Nasıl Olacak?

Paylaşılan görseller modelin 9.000 mAh kapasiteli bir bataryadan güç alacağını ortaya koyuyor. Maalesef şu an için şarj hızlarına dair net bir bilgi bulunmuyor. Ancak Nord 5'te 80W desteği sunulduğunu göz önünde bulundurduğumuzda yeni modelin de benzer ya da daha yüksek şarj hızlarıyla gelmesi bekleniyor.

OnePlus Nord 6 Ne Zaman Tanıtılacak ve Fiyatı Ne Kadar Olacak?

OnePlus Nord 6’nın 7 Nisan’da düzenlenecek bir etkinlikte tanıtılacağı resmen açıklandı. Nitekim cihazın Amazon sayfasında da bu tarih açıkça yer alıyor. Tanıtımın gerçekleştirilmesiyle birlikte ürünün tüm teknik özellikleri ve fiyat etiketi de netlik kazanacak.

OnePlus Nord 5 modeli 31 bin 999 rupi (15 bin 123 TL) seviyesinde bir başlangıç etiketine sahipti. Yeni modelin batarya, ekran ve işlemci gibi detaylarda daha yetenekli olduğunu dikkate aldığımızda 35.999 rupi seviyesinde bir fiyata sahip olması bekleniyor. Bu da ülkemizdeki vergiler dahil edildiğinde yaklaşık 34 bin 450 TL'ye denk geliyor.

OnePlus Nord 6 Türkiye'de Satılacak mı?

OnePlus'ın çok sayıda telefonu ülkemizde satılıyor. Buna OnePlus 15 ve 15R'yi örnek gösterebiliriz. Fakat geçtiğimiz sene satışa çıkan Nord 5 bunlara dahil değil. Bu nedenle bir son dakika değişikliği yaşanmadığı sürece ürünün Türkiye'ye gelmesi beklenmiyor.

Editörün Yorumu

Daha önce OnePlus 6 kullanmış biri olarak markanın kaliteli ekran, güçlü işlemci ve büyük batarya konusundaki geleneğini sürdürdüğünü söyleyebilirim. Eğer Nord 6’nın fiyatı konuşulduğu seviyelerde olursa segmentinde oldukça güçlü bir alternatif haline gelebilir.