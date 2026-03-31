Google'dan 120Hz OLED Ekranlı Telefon Geliyor! 16 GB RAM'i Var

Google'ın yeni amiral gemisi modeli Pixel 11 Pro'ya dair önemli bir gelişme yaşandı. Bu gelişme doğrultusunda telefonun görüntüleri ortaya çıktı. Bununla birlikte Pixel 11 Pro'nun tasarımı belli oldu. Cihaz, şık tasarımın yanı sıra yüksek yenileme hızına sahip OLED ekran ve güçlü işlemci dahil olmak üzere birçok özelliğiyle de dikkatleri üzerinde toplayacak.

Google Pixel 11 Pro'nun Tasarımı Nasıl Olacak?

Sızdırılan görüntülere göre Google Pixel 11 Pro, serinin bir önceki modeli olan Pixel 10 Pro'ya benzeyecek. Yalnızca kamera modülü tarafında ufak bir farklılık bulunacak. Yeni telefonun hap şeklinde olan kamera modülünün tamamı siyah renge sahip olacak. Önceki modelde ise LED flaşın olduğu kısım, telefonun arka yüzeyiyle aynı renkteydi.

Pixel 11 Pro'nun arka yüzeyinde Google logosu bulunacak. Telefonun yan tarafında güç ve ses butonları yer alacak. Görselde telefonun mavi renk seçeneği mevcut. Diğer renk seçeneklerinin neler olacağı henüz belli değil. Pixel 10 Pro'nun renk seçenekleri arasında krem rengi, siyah, mavi ve yeşilin yer aldığını belirtelim.

Google Pixel 11 Pro'nun Özellikleri Nasıl Olacak?

Ekran Boyutu: 6,3 inç

6,3 inç Ekran Teknolojisi: OLED

OLED Ekran Yenileme Hızı: 120Hz

120Hz Batarya: 5.000 mAh

5.000 mAh İşlemci: Tensor G6

Tensor G6 RAM: 16 GB

16 GB Depolama: 128 GB / 256 GB / 512 GB / 1 TB

128 GB / 256 GB / 512 GB / 1 TB Boyutlar: 152,7 x 71,8 x 8,4 mm

Google Pixel 11 Pro'nun Ekran Özellikleri Neler Olacak?

Google'ın yeni telefonu, 6,3 inç ekran büyüklüğüne sahip olacak. Cihaz, OLED ekran üzerinde 120Hz yenileme hızı sunacak. Pixel 10 Pro'da ise 6,3 inç ekran boyutu, 1280 x 2856 piksel çözünürlük, OLED ekrani, 120H zyenileme hızı ve 3.300 nit maksimum parlaklık tercih edilmişti.

Pixel 10 Pro'nun parlaklığı göz önünde bulundurulduğunda yeni telefonda 3.300 nit veya üzeri bir parlaklık görebiliriz. Yüksek parlaklık, güneş ışığı altında bile ekranın sorunsuz bir şekilde görülebilmesine imkân tanıyor. Yüksek yenileme hızı ise akıcı bir ekran deneyimi elde edilmesini sağlıyor.

Google Pixel 11 Pro'nun İşlemcisi Nasıl Olacak?

Pixel 11 Pro gücünü Tensor G6 işlemcisinden alacak. Bu işlemcide 2,65 GHz hızında çalışan iki adet çekirdek, 3,38 GHz hızında çalışan dört adet çekirdek ve 4,11 GHz hızında çalışan bir adet çekirdek olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek bulunacak. Tensor G5'in oyun testleri göz önünde bulundurulduğunda Tensor G6, Genshin Impact'i 55 FPS civarında, Call of Duty Mobile'ı 90 FPS civarında, PUBG Mobile'ı ise 60 FPS civarında çalıştıracaktır.

Google Pixel 10, Pixel 10 Pro, Pixel 10 Pro XL ve Pixel 10 Pro Fold'da Tensor G5 işlemcisinin yer aldığını belirtelim. 3 nm üretim süreciyle geliştirilen bu işlemcide 3.78 GHz hızında çalışan bir çekirdek, 3.05 GHz hızında çalışan beş çekirdek ve 2.25 GHz hızında çalışan iki çekirdek mevcut.

Google Pixel 11 Pro'nun Bataryası Kaç mAh Olacak?

Google'ın yeni telefonunda 5.000 mAh batarya kapasitesi bulunacak. Şarj hızına dair herhangi bir bilgi paylaşılmadı. Serinin önceki modeli olan Pixel 10 Pro'da 4.870 mAh batarya kapasitesi ve 30W hızlı şarj teknolojisi mevcut. Yeni telefonda da 30W veya üzeri bir şarj hızı görebiliriz.

Google Pixel 11 Pro Ne Zaman Tanıtılacak?

Google Pixel 11 Pro'nun ağustos ayında tanıtılması bekleniyor. Tanıtımla birlikte akıllı telefonun tüm özellikleri, fiyatı ve renk seçenekleri belli olacak. Güçlü işlemci ve 16 GB RAM seçeneği dahil olmak üzere birçok özelliğiyle dikkatleri üzerinde toplayan Pixel 11 Pro, geçtiğimiz yılın ağustos ayında tanıtılmıştı.

Google Pixel 11 Pro Türkiye'de Satılacak mı?

Google Pixel 11 Pro'nun Türkiye'de satışa sunulup sunulmayacağı ile ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı. Türkiye'de şu anda Google'ın akıllı telefonları satılmıyor. Bu göz önünde bulundurulduğunda Pixel 11 Pro'nun Türkiye'de satışa sunulma ihtimalinin oldukça düşük olduğunu söylemek mümkün.

Google Pixel 11 Pro'nun Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Google Pixel 11 Pro'nun 999 dolar fiyat etiketiyle satışa sunulması bekleniyor. Bu güncel kur ile birlikte 44 bin 421 TL'ye denk geliyor. Telefon eğer Türkiye'de satışa sunulursa vergili fiyatı 90 bin TL civarı olabilir. Konuya dair resmî açıklama yapılmadığını, bu nedenle telefonun farklı fiyat ile satılabileceğini belirtelim.

Editörün Yorumu

Ortaya çıkan görüntüleri ve özellikleri göz önünde bulundurduğumda Google Pixel 11 Pro'nun hem çok şık bir tasarıma hem de çok güçlü donanıma sahip olacağını söyleyebilirim. OLED kullanan biri olarak bu telefonda hem oyun oynamanın hem de film ve dizi izlemenin keyifli olacağını belirteyim.

Bunun sebebi ise bu ekranda izlediğiniz filmlerin karanlık sahnelerinde grileşme sorunu yaşamamanız. Ayrıca renkler göze daha canlı gelerek sizi o sahnenin içinde gibi hissetirmeyi başarıyor. Bu arada yüksek yenileme hızının da önemli bir avantaj olduğunun altını çizeyim. Örneğin menüler arasında gezinirken bile aradaki bu fark hissedilebilecek.