Realme'den Dev Bataryalı Bütçe Dostu Telefon! 144Hz Ekranı Var

Realme'nin bütçe dostu yeni telefonu C100'e dair yeni bir gelişme yaşandı. Bu gelişme doğrultusunda telefon bir e-ticaret platformunda ortaya çıktı. Böylece C100'ün özellikleri, fiyatı ve tasarımı belli oldu. Cihazda MediaTek tarafından geliştirilen orta segment bir Dimensity işlemci bulunacak.

Realme C100'ün Özellikleri Neler Olacak?

Ekran Boyutu: 6,8 inç

Ekran Yenileme Hızı: 144Hz

Ekran Çözünürlüğü: 720p+

Ekran Teknolojisi: LCD

Ekran Parlaklığı: 900 nit parlaklık

Batarya: 7.000 mAh

Kablolu Şarj: 15W

İşlemci: Dimensity 6300

RAM: 4 GB / 6 GB

Depolama: 128 GB

Ana Kamera: 50 MP

Ön Kamera: 5 MP

Ağırlık: 210 gram

Boyutlar: 166.3 x 78,1 x 8,45 mm

Su Sıçramalarına ve Toza Dayanıklılık: IP64 sertifikası

Realme C100'ün Ekran Özellikleri Neler?

Realme'nin yeni telefonu 6,8 inç ekran büyüklüğüne sahip. Cihaz, LCD ekran üzerinde 720p+ çözünürlük, 144Hz yenileme hızı ve 900 nit maksimum parlaklık sunacak. Bu parlaklık, ekrana doğrudan güneş ışığı gelmediği sürece aydınlık odalarda ekranın rahatça görülebilmesine imkân tanıyor. Yüksek yenileme hızı sayesinde ise akıcı bir ekran deneyimi elde ediliyor.

Karşılaştırma yapmak gerekirse Realme C85'te 6,8 inç ekran boyutu, 720 x 1570 piksel çözünürlük, IPS LCD, 144Hz yenileme hızı ve 1200 nit parlaklık tercih edilmişti. C85'in yeni modelden daha yüksek bir parlaklığa sahip olduğunu görüyoruz. Yenileme hızı ve ekran boyutu gibi özellikler ise iki telefonda da aynı.

Realme C100'ün İşlemcisi Nasıl?

C100 gücünü Dimensity 6300 işlemcisinden alıyor. Bu işlemcinin vivo V50 Lite 5G, OPPO A6 5G, Redmi 15C 5G ve Samsung Galaxy A07 5G dahil olmak üzere çok sayıda telefonda yer aldığını belirtelim. Bu işlemcide 2.4 GHz hızında çalışan iki adet çekirdek ve 2 GHz hızında çalışan altı adet çekirdek mevcut.

MediaTek tarafından 6 nm üretim süreciyle geliştirilen işlemci, PUBG Mobile'ı ortalama 60 FPS'te, Mobile Legends: Bang Bang'i ortalama 90 FPS'te Call of Duty Mobile'ı ise ortalama 40 FPS'te çalıştırıyor. Yani mobil oyunlar için yeterli bir performans elde edildiğini söylemek mümkün.

Realme C100'ün Kamera Özellikleri Neler?

Telefonun arka yüzeyinde 50 megapiksel çözünürlüğünde kamera bulunuyor. Ön yüzeyde ise 5 megapiksel çözünürlüğünde kamera yer alıyor. Serinin öncekli modeli olan C85'te ise 50 megapiksel çözünürlüğünde f/1.8 diyafram açıklığına sahip ana kamera mevcut. C85'in ön yüzeyinde ise 8 megapiksel çözünürlüğünde f/1.8 diyafram açıklığına sahip kamera bulunuyor.

Realme C100'ün Bataryası Kaç mAh?

Realme'nin yeni telefonu, 7.000 mAh batarya kapasitesine sahip olacak. Dev batarya, telefonun uzun pil ömrü sunmasını sağlıyor. Cihazda ayrıca 15W kablolu şarj desteği bulunacak. Karşılaştırma yapmak gerekirse C85'te ise 7000 mAh batarya kapasitesi ve 45W hızlı şarj desteği yer alıyor.

Realme C100 Türkiye'de Satılacak mı?

Türkiye'de Realme C75 ve Realme C63 dahil olmak üzere Realme'nin pek çok telefonu satılıyor. bu göz önünde bulundurulduğunda C100'ün de Türkiye'de satışa sunulma ihtimalinin olduğunu söylemek mümkün. Konu ile ilgili herhangi bir açıklama yapılmadığını belirtelim.

Realme C100'ün Fiyatı Ne Kadar?

4 GB RAM ve 128 GB Depolama: 215 dolar (9 bin 563 TL)

6 GB RAM ve 128 GB Depolama: 230 dolar (10 bin 230 TL)

Realme C100'ün 215 dolar olan başlangıç ücreti, güncel kur ile birlikte 9 bin 563 TL'ye denk geliyor. Telefon Türkyie'de satışa sunulursa vergili fiyatı 19 bin TL civarı olabilir. Konu ile ilgili resmî açıklama yapılmadığını, bu nedenle telefonun farklı fiyata sahip olabileceğnii belirtelim.

Editörün Yorumu

Realme C100'ün ucuz akıllı telefon satın almak isteyen kişiler için ideal bir telefon olduğunu düşünüyorum. Yüksek batarya kapasitesi sayesinde uzun pil ömrü elde edilecek. Böylece telefonu sık sık şarj etmeye gerek kalmayacak. 15W şarj hızının ise 7000 mAh batarya kapasitesi için düşük olduğunu söyleyebilirim. 45W veya üzeri bir şarj hızı görmek isterdim.

Bu arada yüksek yenileme hızına sahip telefonun akıcı ekran deneyimi sunduğunu da belirteyim. Menüler arasında gezinirken bile akıcı ekran deneyimi hissedilecektir. C100'de yer alan orta segment işlemci ise PUBG Mobile'dan Mobile Legends'a kadar çoğu oyun için yeterli performans sunduğunun altını çizeyim.