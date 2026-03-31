144Hz Ekranlı Bütçe Dostu Telefon Geliyor! 7500 mAh Bataryası Var

OPPO'nun merakla beklenen yeni telefonu K15 Pro'ya dair önemli bir gelişme yaşandı. Bu gelişme doğrultusunda telefonun çeşitli görselleri paylaşıldı. Bununla birlikte K15 Pro'nun bazı özellikleri belli oldu. Cihazda MediaTek tarafından geliştirilen güçlü bir Dimensity işlemci bulunacak.

OPPO K15 Pro'nun Özellikleri Nasıl Olacak?

OPPO K15 Pro'nun İşlemcisi Nasıl Olacak?

OPPO'nun yeni telefonunda Dimensity 8500 işlemcisi bulunacak. MediaTek tarafından 4 nm üretim süreciyle geliştirilen bu işlemci, PUBG Mobile ve Mobile Legends: Bang Bang'i ise ortalama 120 FPS'te, Genshin Impact'i ise ortalama 59 FPS'te çalıştırıyor. Bunların yanı sıra League of Legends: Wild Rift ve Asphalt Legends dahil olmak üzere çoğu oyun da sorunsuz şekilde oynanabiliyor.

Dimensity 8500 işlemcisinde 3.4 GHz hızında çalışan bir çekirdek, 3.2 GHz hızında çalışan üç çekirdek ve 2.2 GHz hızında çalışan dört çekirdek mevcut. Serinin bir önceki modeli olan OPPO K14'te ise Dimensity 6300 işlemcisi yer alıyor. Sekiz çekirdekli bu işlemcinin de söz konusu mobil oyunlar için yeterli bir performans sunduğunu belirtelim.

OPPO K15 Pro'nun Kamera Özellikleri Neler Olacak?

Telefonun arka yüzeyinde 50 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera ve 8 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera yer alacak. Ön yüzeyde ise 16 megapiksel çözünürlüğünde kamera bulunacak. K14'te ise 50 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera, yardımcı lens ve 8 megapiksel çözünürlüğünde ön kamera bulunuyor.

OPPO K15 Pro'nun Ekran Özellikleri Neler Olacak?

K15 Pro, 6,59 inç ekran büyüklüğüne sahip olacak. Telefon 144Hz yenileme hızı sunacak. Böylece akıcı bir ekran deneyimi elde edilecek. K14'te ise 6,75 inç ekran boyutu, IPS LCD ekran, 720 x 1570 piksel çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı tercih edilmişti. Dolayısıyla K15 Pro'da önceki modele kıyasla çok daha yüksek bir yenileme hızı göreceğiz.

OPPO K15 Pro'nun Bataryası Kaç mAh Olacak?

K15 Pro'da 7.500 mAh batarya kapasitesi yer alacak. Telefon, bu yüksek batarya kapasitesi sayesinde uzun pil ömrü sunacak. Cihaz ayrıca 80W hızlı şarj teknolojisini destekleyecek. Karşılaştırma yapmak gerekirse K14'te 7.000 mAh batarya kapasitesi ve 45W hızlı şarj teknolojisi tercih edilmişti.

OPPO K15 Pro Ne Zaman Tanıtılacak?

OPPO K15 Pro, 1 Nisan 2026 tarihinde tanıtılacak. Tanıtımla birlikte akıllı telefonun tüm özellikleri, fiyat etiketi, tasarımı ve renk seçenekleri belli olacak. Yüksek batarya kapasitesi ve yüksek yenileme hızı dahil olmak üzere birçok özelliğiyle öne çıkan OPPO K14, 2026 yılının mart ayında tanıtılmıştı.

OPPO K15 Pro Türkiye'de Satılacak mı?

Türkiye'de Reno 15 Pro 5G ve Find X9 Pro dahil olmak üzere OPPO'nun pek çok telefonu satılıyor ancak K14 satılmıyor. Bu göz önünde bulundurulduğundaK15 Pro'nun Türkiye'de satışa sunulma ihtimalinin düşük olduğunu söylemek mümkün. Planlarda değişiklik olursa K15 Pro Türkiye'deki kullanıcılarla buluşabilir. Konuya dair herhangi bir açıklama yapılmadı.

OPPO K15 Pro'nun Fiyatı Ne Kadar Olacak?

OPPO K14 için 191 dolar (8 bin 495 TL) başlangıç fiyat etiketi belirlenmişti. K15 Pro, K14'ten daha güçlü donanıma sahip olacak. Buna göre yeni telefon, 210 dolar (9 bin 340 TL) civarında bir fiyat ile satılabilir. Telefon eğer Türkiye'ye gelirse tahmini vergili fiyatı 19 bin TL civarı olabilir. Konuya dair resmî açıklama yapılmadığını, bu nedenle telefonun farklı fiyat ile satışa sunulabileceğinin altını çizelim.

Editörün Yorumu

Benim için pil ömrü oldukça önemli çünkü telefonu çok sık şarj etmekle uğraşmayı seven birisi değilim. K15 Pro, 7.500 mAh batarya kapasitesinde sayesinde uzun pil ömrü sunacak. Böylece kullanıcılar, yanında powerbank taşımak zorunda kalmayacak. Bu, özellikle seyahatlerde önemli bir avantaj sağlayacaktır.

Yüksek yenileme hızının da oldukça önemli bir avantaj olduğunu söyleyebilirim. Örneğin menüler arasında gezinirken ve oyun oynarken daha akıcı bir ekran deneyimi elde edilecek. Bu arada MediaTek'in güçlü işlemcisi ise mobil oyunların sorunsuz bir şekilde oynanabilmesine imkân tanıyacak.