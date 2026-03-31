OPPO'nun 120Hz OLED Ekranlı Telefonu Yolda! 16 GB RAM ve Dahası

OPPO, Find X9s Pro isimli yeni bir akıllı telefon tanıtmaya hazırlanıyor. Duyuru ile birlikte Find X9s Pro'nun tanıtım tarihi belli oldu. Çift 200 megapiksel kamera ve dev batarya dahil olmak üzere birçok önemli özellik ile birlikte gelmesi beklenen telefon çok yakında tanıtılacak. Cihazda ayrıca MediaTek'in çok güçlü işlemcisi de bulunacak.

OPPO Find X9s Pro Ne Zaman Tanıtılacak?

OPPO Find X9s Pro, 21 Nisan 2026 tarihinde tanıtılacak. Tanıtımla beraber akıllı telefonun tüm teknik özellikleri, fiyat etiketi ve tasarımı belli olacak. Dev batarya ve yüksek yenileme hızı dahil olmak üzere birçok özelliğiyle öne çıkan OPPO Find X9 Pro, 2025 yılın ekim ayında tanıtılmıştı.

OPPO Find X9s Pro Türkiye'de Satılacak mı?

Türkiye'de şu anda A6t 5G, Find X9 Pro ve Reno 15 dahil olmak üzere OPPO'nun pek çok telefonu satılıyor. Bu göz önünde bulundurulduğunda Find X9s Pro'nun da Türkiye'de satışa sunulma ihtimalinin olduğunu söylemek mümkün. Konuya dair herhangi bir açıklama yapılmadığının altını çizelim.

OPPO Find X9s Pro'nun Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Find X9 Pro, 84 bin 999 TL'ye satılıyor. Find X9s Pro, Find X9 Pro'dan daha iyi özelliklere sahip olacak. Bu göz önünde bulundurulduğunda yeni telefonun tahmini Türkiye fiyatı 90 bin TL civarı olabilir. Konuya dair resmî açıklama yapılmadığını, dolayısıyla akıllı telefonun farklı fiyat etiketiyle ile satışa sunulabileceğini belirtelim.

OPPO Find X9s Pro'nun Özellikleri Nasıl Olacak?

Ekran Boyutu: 6,32 inç

6,32 inç Ekran Teknolojisi: OLED

OLED Ekran Yenileme Hızı: 120Hz

120Hz Ekran Çözünürlüğü: 1.5K

1.5K Ana Kamera: 200 MP

200 MP Ultra Geniş Açılı Kamera: 50 MP

50 MP Periskop Telefoto Kamera: 200 MP

200 MP Ön Kamera: 32 MP

32 MP İşlemci: Dimensity 9500

Dimensity 9500 RAM: 16 GB'a kadar

16 GB'a kadar Depolama: 1 TB'a kadar

1 TB'a kadar Batarya: Yaklaşık 7.000 mAh

Yaklaşık 7.000 mAh Hızlı Şarj: 80W kablolu, 50W kablosuz

80W kablolu, 50W kablosuz Suya ve Toza Dayanıklılık: IP68 ve IP69 sertifikaları

IP68 ve IP69 sertifikaları İşletim Sistemi: Android 16 tabanlı ColorOS 16

OPPO Find X9s Pro'nun İşlemcisi Nasıl Olacak?

Find X9s Pro gücünü Dimensity 9500 işlemcisinden alacak. MediaTek tarafından 3 nm üretim süreciyle geliştirilen işlemci, CarX Street ve Genshin Impact'ı ortalama 60 FPS'te, PUBG Mobile, Asphalt Legends ve Call of Duty Mobile'ı ise ortalama 120 FPS'te çalıştırıyor. Yani en iyi grafikli mobil oyunlar bile sorunsuz şekilde oynanabiliyor.

İşlemcide 4.1 GHz hızında çalışan bir adet çekirdek, 3.5 GHz hızında çalışan üç adet çekirdek ve 2.7 GHz hızında çalışan dört adet çekirdek mevcut. Dimensity 9500 işlemcisinin vivo X300 Pro, vivo X300 ve OPPO Find X9 Pro dahil olmak üzere pek çok telefon ve tablette yer aldığını belirtelim. Find X8s ise Dimensity 9400+ işlemcisine sahip. Bu işlemci de söz konusu mobil oyunları sorunsuz şekilde çalıştırabiliyor.

OPPO Find X9s Pro'nun Bataryası Kaç mAh Olacak?

OPPO'nun yeni telefonu, yaklaşık 7.000 mAh batarya kapasitesine sahip olacak. Yüksek batarya kapasitesi sayesinde uzun pil ömrü elde edilecek. Cihaz ayrıca 80W kablolu hızlı şarj, 50W kablosuz hızlı şarj teknolojilerini destekleyecek. X8s'te ise 5.700 mAh batarya kapasitesi ve 80W kablolu hızlı şarj ve 50W kablosuz hızlı şarj yer alıyor.

OPPO Find X9s Pro'nun Kamera Özellikleri Neler Olacak?

Find X9s Pro'da 200 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera, 50 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera ve 200 megapiksel çözünürlüğünde periskop telefoto kamera yer alacak. Ön yüzeyde ise 32 megapiksel çözünürlüğünde kamera bulunacak. Cihaz ayrıca 4K ve 1080p çözünürlüklerinde video kaydı yapabilecek.

Serinin önceki modeli olan Find X8s'in arka yüzeyinde 50 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera, 50 megapiksel çözünürlüğünde telefoto kamera ve 50 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera bulunuyor. Ön kamera ise 32 megapiksel çözünürlüğe sahip.

OPPO Find X9s Pro'nun Ekran Özellikleri Neler Olacak?

OPPO'nun yeni telefonu, 6,32 inç ekran büyüklüğüne sahip olacak. Telefon, OLED ekranda 120Hz yenileme hızı ve 1.5K çözünürlük sunacak. Find X9 Pro'da ise 6,78 inç ekran boyutu, 1272 x 2772 piksel çözünürlük, AMOLED ekran, 120Hz yenileme hızı ve 3600 nit maksimum parlaklık tercih edilmişti.

Find X9 Pro'nun parlaklığı göz önünde bulundurulduğunda yeni telefon, 3600 nit veya üzeri bir parlaklık sunabilir. Yüksek parlaklık, dışarıda güneş ışığı altında bile ekranın sorunsuz bir şekilde görülebilmesine imkân tanıyor. Yüksek yenileme hızı sayesinde ise telefon akıcı bir ekran deneyimine sahip oluyor.

Editörün Yorumu

OPPO Find X9s Pro'nun kameradan işlemciye kadar birçok bakımdan oldukça iddialı olacağını düşünüyorum. OLED kullanan biri olarak bu telefonda oyun oynamanın ve film izlemenin çok keyifli olacağını söyleyebilirim. OLED ekran teknolojisi, siyahların tam siyah olarak görülebilmesini sağlıyor. Bir de renk tonları çok daha canlı görülüyor.

Bu arada yüksek yenileme hızının da oldukça önemli bir avantaj olduğunun altını çizeyim. Menüler arasında gezinirken bile akıcı ekran belirgin şekilde hissedilecek. Güçlü işlemci sayesinde telefonda yüksek grafik kalitesine sahip mobil oyunların sorunsuz şekilde oynanabilecek. Bunların yanı sıra çift 200 megapiksel kameranın çok kaliteli fotoğraflar ve videolar çekebileceğini de belirteyim.