7000 mAh Bataryalı Android Telefon Yolda! 120Hz Ekrana Sahip

Realme, C100i isimli yeni bir akıllı üzerinde çalışıyor. Telefonun bazı özellikleri ve görüntüleri ortaya çıktı. Çok şık bir görünüme sahip cihazda Unisoc tarafından geliştirilen bir işlemci bulunacak. C100i ayrıca yüksek yenileme hızı ve dev batarya dahil olmak üzere birçok özelliğiyle dikkatleri üzerinde toplayacak.

Realme C100i'nin Özellikleri Neler Olacak?

Ekran Boyutu: 6,8 inç

Ekran Yenileme Hızı: 120Hz

Ekran Çözünürlüğü: 720 x 1570 piksel

Ekran Teknolojisi: LCD

Ekran Parlaklığı: 900 nit

İşlemci: Unisoc T606 veya T616

Batarya: 7.000 mAh

Kalınlık: 8,35 mm

İşletim Sistemi: Android 16 tabanlı Realme UI 7

Su Sıçramalarına ve Toza Dayanıklılık: IP64 sertifikası

Realme C100i'nin İşlemcisi Nasıl Olacak?

Telefonda Unisoc T606 veya Unisoc T616 işlemcisi yer alacak. Unisoc T606'da 1.6 GHz hızında çalışan iki adet Cortex-A75 çekirdek ve 1.6 GHz hızında çalışan altı adet Cortex-A55 çekirdek mevcut. Unisoc T616'da ise 2.0 GHz hızında çalışan iki çekirdek ve 1.8 GHz hızında çalışan altı çekirdek yer alıyor.

Unisoc tarafınadn 12 nm üretim süreciyle geliştirilen söz konusu işlemciler, internette gezinmek ve sosyal medya uygulamalarını kullanmak gibi aktivitelerin yanı sıra Subway Surfers City, Crossy Road, Candy Crush Saga ve Temple Run gibi basit mobil oyunlar için yeterli performans sunuyor.

Realme C100i'nin Ekran Özellikleri Neler Olacak?

Realme C100i'nin ekranı 6,8 inç büyüklüğünde olacak. Telefon, LCD ekran üzerinde 720 x 1570 piksel çözünürlük, 120Hz yenileme hızı ve 900 nit maksimum parlaklık sunacak. Bu parlaklık, ekrana doğrudan güneş ışığı gelmediği sürece aydınlık odalarda ekranın rahatça görülebilmesine imkân tanıyor. Yüksek yenileme hızı sayesinde ise akıcı bir ekran deneyimi elde ediliyor.

Realme C85'te ise 6,8 inç ekran boyutu, 720 x 1570 piksel çözünürlük, IPS LCD, 144Hz yenileme hızı ve 1200 nit parlaklık bulunuyor. İki telefonu karşılaştırdığımızda C85'in C100'e kıyasla hem daha yüksek parlaklığa hem de daha yüksek yenileme hızına sahip olduğunu görüyoruz.

Realme C100i'nin Bataryası Kaç mah Olacak?

Android 16 tabanlı Realme UI 7 ile birlikte gelmesi beklenen akıllı telefonda 7.000 mAh batarya kapasitesi bulunacak. 8,35 mm kalınlığında olan C100i'nin şarj hızına dair herhangi bir bilgi paylaşılmadı. C85'te ise 7000 mAh batarya kapasitesi ve 45W hızlı şarj desteği yer alıyor.

Realme C100i Ne Zaman Tanıtılacak?

Realme C100i'nin 2026 yılının nisan veya mayıs ayında tanıtılması bekleniyor. Tanıtımla birlikte akıllı telefonun tüm özellikleri, fiyat etiketi ve renk seçenekleri belli olacak. Dev batarya ve yüksek yenileme hızı dahil olmak üzere birçok özelliğiyle öne çıkan ealme C85, geçtiğimiz yılın kasım ayında tanıtılmıştı.

Realme C100i Türkiye'de Satılacak mı?

Realme C100i'nin Türkiye'de satışa sunulup sunulmayacağı ile ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı. Türkiye'de Realme C75 ve Realme C63 dahil olmak üzere Realme'nin pek çok telefonu satılıyor. Dolayısıyla C100i'nin de Türkiye'de satışa sunulma ihtimalinin olduğu söylenebilir.

Realme C100i'nin Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Realme C85 için 159 dolar (7 bin TL) başlangıç fiyat etiketi belirlenmişti. C85'in C100i'den daha iyi özelliklere sahip olduğu göz önünde bulundurulduğunda yeni telefon, 120 dolar (5 bin 337 TL) civarı fiyat ile satılabilir. Telefon eğer Türkiye'de satışa sunulursa vergili fiyatı 10 bin TL civarı olabilir. Konuya dair resmî açıklama yapılmadığını, bu nedenden dolayı telefonun farklı fiyat ile satışa sunulabileceğini belirtelim.

Editörün Yorumu

Ortaya çıkan özellikleri göz önünde bulundurduğumda Realme C100i'nin giriş segmentinde iddialı bir model olduğunu düşünüyorum. Telefon hem yenileme hızı hem de batarya kapasitesi bakımından dikkatimi çekmeyi başardı. Yüksek yenileme hızı, telefonun akıcı ekran deneyimi sunmasını sağlayacak. Örneğin menüler arasında gezinirken bile bu belirgin bir şekilde hissediliyor.

Dev batarya sayesinde uzun pil ömrü elde edilecek. Böylece kullanıcılar telefonu sık sık şarj etmek zorunda kalmayacak. Sık sık şarj etme işlemiyle uğraşmayı sevmediğimden dolayı bunun çok önemli bir avantaj olduğunu düşünüyorum. Sonuç olarak bu telefonun sosyal medya kullanmak, internette gezinemk ve Candy Crush Saga gibi basit mobil oyunlar için ideal bir seçenek olabileceğini söyleyebilirim.