Akıllı Telefonlara Yönelik Tüketici Talebi 2023'te de Düşmeye Devam Edecek

iPhone için bileşenler üreten Murata Manufacturing, azalan akıllı telefon satışlarının 2023'e kadar devam edeceğine inanıyor. Şirket, 2021'de küresel akıllı telefon pazarını 1,36 milyar birimin oluşturduğunu tahmin ediyor ancak her şey söylendiğinde ve yapıldığında, 2022 takvim yılı toplam satışları esas olarak Çin'deki talep düşüşü nedeniyle 1,2 milyardan az olabilir.

Murata, büyük şehirlerdeki COVID-19 karantinalarının sona ermesinden sonra Çin'in akıllı telefon talebinin geri döneceğine inanıyordu ancak bunun yerine tüketiciler, iPhone 14 Pro ve iPhone 14 Pro Max gibi üst düzey modeller dışında harcamalarını artırmadı.

"İnsanlar Yeni Telefonlara Geçmek İstemiyor"

Murata Başkanı Norio Nakajima bir röportajda, "Tüketiciler, ekonomi daha iyi durumda olsaydı küçük yükseltmelerle bile yeni telefonlar almaya istekli olabilirlerdi. Korktuğum şey, akıllı telefonların daha fazla metalaşması ve insanların yükseltme yapmadan önce daha uzun süre beklemesi." dedi.

Murata, mevcut akıllı telefon düşüşüyle ​​ilgili ilk elden deneyime sahip. Japonya merkezli şirket, önemli bileşenleri yalnızca Apple ve Samsung'a değil, aynı zamanda Çin'deki neredeyse tüm diğer akıllı telefon montajcılarına da tedarik ediyor. Müşterileri gönderilerde düşüşle karşı karşıya kaldığı için hisseleri %20'den fazla düştü.

Tüketici talebindeki düşüşe rağmen Apple, sektördeki tüm kârın hâlâ %80'ini elinde bulunduruyor. Şirketin gelirleri, akıllı telefon gönderileri için %16 ile ikinci en yüksek konuma sahipken, yıldan yıla %3 arttı.