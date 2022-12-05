Akıllı TV'ler İçin Android 13 Güncellemesi Geldi

Google, mobil cihazlar için Android'in en son sürümünü temel alan en son yazılımını bugün TV'ler için yayınladı. Yeni güncellemelerin çoğu, doğası gereği geliştiriciye yönelik olarak tanımlanabilir; yine de kullanıcılar, sonunda kendi TV'lerine ulaştığında genişletilmiş fiziksel klavye düzeni özelleştirmelerini ve güncellenmiş gizlilik kontrollerine sahip olacak.

Google, TV için Android 13'ü resmî olarak piyasaya sürdü. Yeni güncellemenin en büyük odağı performans güncellemeleri olsa da bir dizi yeni önemli özellik de bulunuyor.

Yeni Güncelleme Performansa Odaklanıyor

Yeni güncelleme ile HDMI ile sağlanan görüntü için varsayılan çözünürlük ve yenileme hızı değiştirilebilecek. Ayrıca HDMI ile sağlanan görüntü de daha az enerji harcanacak. Performans noktasında da sistemin artık çok daha akıcı bir performans sağlayacağı belirtiliyor.

Diğer önemli değişiklikler ise geliştiricileri ilgilendiriyor. Bir dizi yeni API ile geliştiriciler artık mevcut sürüm için yeni özelleştirme seçeneklerine erişebilecekler.