Google'ın 4K Chromecast'ına Android 12 Güncellemesi Geldi

Uzunca süredir beklenen güncelleme nihayet geliyor ve artık Android 12, 2020'de piyasaya sürülen Google TV 4K ile Chromecast'e sunuluyor.

Güncelleme, STTE.220621.019.A2.9082754 yapı numarası ile 722 MB boyutunda geliyor ve Android TV işletim sistemini 10'dan 12'ye yükseltiyor. Ayrıca Google TV (4K) özellikli Chromecast'i, yılın ilk güncellemesi olarak Temmuz ortasında kullanıma sunulan Mayıs 2022 güvenlik düzeltmesini Temmuz 2022 güvenlik düzeltme eki düzeyine getiriyor.

Bununla birlikte güncellemedeki büyük gizlilik yenilikleri, görüntülü arama evinizdeki en büyük ekranda kullanıldığında "tüm uygulamalar için kamera/mikrofon erişimini devre dışı bırakmanıza veya etkinleştirmenize izin veren" kamera ve mikrofon geçişleriyle ilgili.

Chromecast Android 12 Güncellemesi Detayları

Google ayrıca "ek kullanıcı ayarlarının HDR biçimini ve surround sesi kontrol etmenize izin verdiğini" belirtirken, "içerik kare hızını eşleştirme" ile ilgili yeni özellik de kullanılabilir durumda. Tam sürüm notları aşağıdadır:

Android TV işletim sistemini 10'dan 12'ye yükseltir

Ek kullanıcı ayarları, HDR biçimini ve surround sesi kontrol etmenizi sağlar

Yeni içerik kare hızını eşleştirme, yenileme hızları arasında geçiş yapmanızı sağlar

Artırılmış güvenlik ve gizlilik

Yeni kamera ve mikrofon gizlilik geçişleri, tüm uygulamalar için kamera/mikrofon erişimini devre dışı bırakmanıza veya etkinleştirmenize olanak tanır

Android güvenlik güncellemesi seviyesi Temmuz 2022'ye güncellendi

Diğer hata düzeltmeleri ve performans iyileştirmeleri

Android 12 güncellemesini Google TV 4K ile Chromecast cihazınıza indirmek için sağ üst köşedeki profil avatarınıza tıklayıp Ayarlar -> Sistem -> Hakkında -> Sistem Güncellemesi sekmesine gidebilirsiniz.