Akıllı Yüzükler Koronavirüs Tespitinde Önemli Olabilir

Teknoloji şirketlerinin ürettiği; Akıllı saatler, kablosuz kulaklıklar ve VR setleri gibi ürünlerin başını çektikleri giyilebilir teknolojiler, son yıllarda hayatımızda önemli bir yer kaplamaya başladı.

Eğlence amaçlı kullanılan giyilebilir ürünler, gerçek zamanlı sağlık takibi yapabilmemize de olanak sunuyor. Apple Watch’ın kurtardığı hayatlar daha önce sık sık sizlere bildiriliyordu. Dünyaya yayılan yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle sağlık konusu artık daha fazla dikkat gerektiriyor.

Akıllı yüzükler koronavirüs tespitini hızlandırabilir

Tanınmış bir firmanın geliştirdiği akıllı yüzük, koronavirüse karşı erken tanıda çok kritik bir rol üstlenebilir. Üstelik bunu oldukça hızlı bir şekilde gerçekleştirebiliyorlar.

Şu an için yalnızca iOS cihazlarla çalışan yüzük, adım sayısı, vücut ısısı, yakılan kalori, kalp atış hızı ve uyku aktivitesi gibi daha pek çok bilgiye erişmenize olanak da sunuluyor. Oura Rings, yüzüğü dağıttığı 150 bin kişiden sağlık bilgilerini gerçek zamanlı olarak paylaşmalarını rica ediyor.

Tüm bunlara ek olarak, akıllı yüzüğün spesifik olarak koronavirüse yönelik geliştirilmediğini söylemek gerekiyor. Asıl amaç, yüzükteki mevcut olan özelliklerin, erken tanıda işe yaramasına destek olmak.