Sığınaklar Artık Güvende Değil: AKINCI’dan Atılan TOLUN Testi Başarıyla Tamamlandı

Türk savunma sanayiinde insansız hava araçları ve akıllı mühimmat entegrasyonu hız kesmeden devam ediyor. Özellikle sert ve korunaklı hedeflere yönelik geliştirilen TOLUN mühimmatı yapılan test atışlarında büyük başarı gösterdi. İşte konuyla ilgili detaylar...

Sığınak Delici TOLUN Atış Testini Başarıyla Tamamladı!

ASELSAN tarafından geliştirilen TOLUN Mühimmatı’nın sığınak delici konfigürasyonu Konya’daki atış sahasında gerçekleştirilen test faaliyeti kapsamında ilk kez bu denli dikkat çekici bir senaryoda kullanıldı. Testte Bayraktar AKINCI TİHA’ya entegre edilen Sığınak Delici TOLUN mühimmatı, güçlendirilmiş beton bir korugan altına yerleştirilmiş UH-1 genel maksat helikopterine karşı ateşlendi.

Daha önce Türk Silahlı Kuvvetleri envanterinde görev yapmış olan helikopter gerçekçi hedef unsuru olarak kullanıldı. Paylaşılan görüntülerde TOLUN mühimmatının beton kaideyi delerek hedefe ulaştığı ve helikopteri başarıyla imha ettiği açık şekilde görülüyor. Bu sonuç, mühimmatın yalnızca açık alandaki hedeflere değil, aynı zamanda güçlendirilmiş ve sert yapılara karşı da etkili olduğunu ortaya koyuyor.

Daha önce Parçacık Etkili TOLUN-F varyantıyla gündeme gelen sistem sığınak delici versiyonuyla birlikte görev çeşitliliğini önemli ölçüde artırmış oldu. TOLUN mühimmatı, 100 kilometrenin üzerinde menzile sahip yapısıyla dikkat çekiyor. Her türlü muharebe koşulunda metre hassasiyetinde vuruş kabiliyeti sunan sistem, elektronik harbe karşı dayanıklı altyapısıyla da öne çıkıyor.

Küçük boyutlarına rağmen sert hedefleri delme yeteneği TOLUN’u özellikle uçak sığınakları, beton koruganlar ve kritik askeri altyapılar için etkili bir çözüm haline getiriyor. 250 libre (113 kilogram) ağırlığında olan mühimmat, sınıf olarak MK-81 genel maksat bombalarıyla aynı kategoride konumlanıyor.

