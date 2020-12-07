Akşam Kısıtlamaları Daraltılabilir! Profesör Açıkladı: Seyahat Yasağı Gelecek Mi?

Seyahat yasağı gelecek mi? Akşam kısıtlamaları daha da daratılabilir. Sağlık Bakanlığı Toplum Bilimleri Kurulu üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan'dan koronavirüs tedbirleri ile ilgili açıklama geldi. Yeni tedbirler alınacak mı?

Seyahat Yasağı Gelecek Mi?

Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan seyahat yasağının gelebileceğine işaret etti. İlhan ayrıca sokağa çıkma kısıtlamalarının daha da daraltılabileceğini de söyledi.

Hürriyet'in aktardığı habere göre Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Zorunluluk ya da görev dışında seyahatin engellenmesi virüsün göç etmesini engelleyebilir. İlla bir yasağa da gerek yok. Toplum bu konuda hassas olmalı. İller arası seyahat haziran ayına kadar yasaktı biliyorsunuz. Yazın gelmesi ve yasağın kalkması ile salgın Anadolu’da da yaygın hale geldi. Tekrarı yaşanmaması için zorunlu haller dışında bir yere kıpırdamamalı. Ayrıca akşam sokağa çıkma kısıtlamaları belki daha da daraltılabilir. Ama önemli olan bu aşamaya gelmemek."

Yeni Yasakların Etkisi Ne Zaman Belli Olur?

Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, hafta sonu tam kapanmanın etkisinin 7-10 gün içerisinde etkisini göstereceğini, İstanbul'da vaka sayılarında yaşanan yüzde 25 düşüşün ise kısmi kısıtlamaların sonucu olduğunu aktardı.

Koronavirüs yakın temas ile insanlardan insanlara geçmekte. Virüsten korunmak için insanlarla yakın temasta bulunmamanız ve ellerinizi sık sık yıkamanız önerilmekte. Öksürürken ve hapşururken ağzınızı / burnunuzu kapatmayı unutmayın.

6 Aralık itibari ile son açıklanan verilere göre, Türkiye'de toplam hasta sayısı 539.291 oldu. Toplam hayatını kaybedenlerin sayısı ise 14.900'e yükseldi. Toplam ağır hasta sayısının 5.805 olduğu duyuruldu. Toplam iyileşen hasta sayısı 431.253 olarak açıklandı.

Koronavirüs salgınında ateş, vücut ağrıları ve boğaz ağrısı en yaygın belirtiler arasında yer almakta. Çok sayıda koronavirüs hastasında kuru öksürük görülüyor. Amerika Birleşik Devletleri Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC) tarafından paylaşılan en güncel belirtiler şunlar: