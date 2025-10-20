Alan Wake 4 TL'ye Düştü! Fırsatı Kaçırmayın

Alan Wake'i henüz oynamamış ya da baştan oynayarak oyunun sunduğu harika atmosferi bir kez daha deneyimlemek isteyenlerin kaçırmaması gereken bir indirim fırsatı başladı. Oyun, yüzde 90 oranı ile birlikte şimdiye kadarki en düşük fiyat etiketi ile satılmaya başlandı.

Alan Wake'in Fiyatı Aşırı Düştü

Remedy Entertainment tarafından geliştirilen Alan Wake, Microsoft Store'da yüzde 90 oranında indirime girdi. 16 Şubat 2012 tarihinde oyuncular ile buluşan oyun, bu kampanyayla birlikte 41,29 TL'den 4,12 TL'ye düştü. Bu da oyunu indirim sürecinde alanların 37,17 TL tasarruf edeceği anlamına geliyor. Oyunun Steam'deki fiyatının ise 7.99 dolar (335 TL) olduğunu belirtelim.

Bu tür indirimler genellikle birkaç günlüğüne geçerli oluyor. Fırsattan yararlanmak ve büyük ölçüde tasarruf yapmak isteyen oyuncuların bu nedenle çabuk davranması gerekiyor. Oyunu Microsoft Store üzerinden indirimli fiyatla alarak Alan Wake'in sunduğu o karanlık dünyayı hemen deneyimlemeye başlayabilir ve bu oyunu özel yapan şeyin ne olduğunu kendiniz keşfedebilirsiniz.

Alan Wake Nasıl Bir Oyun?

Alan Wake, en iyi korku oyunları arasında yer alıyor. Psikolojik gerilim yönüne çok ağırlık verilen oyun, üçüncü şahıs bakış açısı ile oynanıyor. Büyük bir çoğunluğu karanlıkta geçmesinden ötürü gerilim seviyesini sürekli olarak yüksek tutuyor. Bunu yaparken oyuncuların karakter ile bağ kurmasını da sağlıyor.

İsminden de anlaşılacağı üzere oyun, Alan Wake adlı karaktere odaklanıyor. Bir kitap yazarı olan Wake, eşiyle birlikte tatile gidiyor ancak bu tatil, eşinin kaybolması ile hızla kâbusa dönüşüyor. Kaybolan eşini aramaya başlayan Wake'in karşısına büyük bir sır perdesi çıkıyor. Oyuncuların ise bu gizemi ortadan kaldırarak Wake'i sevdiği kadına kavuşturması gerekiyor.

Alan Wake Fragmanı

Alan Wake Minimum Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows XP SP2

İşlemci: 2GHz hızına sahip çift çekirdekli Intel işlemci ya da 2.8GHz hızına sahip AMD işlemci

RAM: 2 GB

Ekran Kartı: DirectX 10 uyumlu bir ekran kartı

DirectX: 9.0c

Kullanılabilir Depolama Alanı: 8 GB

Alan Wake Önerilen Sistem Gereksinimleri