Sony'den Bomba Özellik! Oyun Almadan Önce Mutlaka Kullanacaksınız

PlayStation mağazasında indirime girmiş oyunları satın almadan önce fiyat üzerinde çok mu fazla duruyorsunuz? Sony'nin bu yeni özelliği, size büyük zaman kazandıracak gibi görünüyor. Öyle ki yeni eklenen bu özellik sayesinde indirime giren oyunların gerçekten önemli bir fırsat sunup sunmadığını öğrenmek mümkün hâle geliyor.

PS Store'a Düşük Fiyat Etiketi Eklendi

PlayStation Store'da bir oyun satın almadan önce en çok dikkat edilen noktalardan biri genellikle oyunun ne kadar fiyat etiketi ile satışta olduğu oluyor. Oyuna özel bir indirim olup olmadığı da diğer bir dikkat çeken detay olarak öne çıkıyor. Oyunların mağaza sayfalarında ilk olarak bu ayrıntıların gözden geçirilmesi ise oyuncuların uygun fiyatlı oyun almak istemesinden kaynaklanıyor.

Görünüşe bakılacak olursa bu gruba dahil olan oyuncuların artık mutlaka bakmak isteyeceği yeni bir bölüm daha bulunuyor. Sony, bütçesine uygun bir oyun arayışında olan kişileri sevindirecek düşük fiyat etiketi özelliğini kullanıma sundu. İndirimli oyunlara göz atarken artık oyunun son bir ay içinde daha ucuz olup olmadığını öğrenmenizi sağlayan "Son 30 gündeki en düşük fiyat" etiketi ile karşılaşacaksınız.

Bu etiket sayesinde herhangi bir oyun için yapılan indirimin gerçekten de önemli bir fırsat sunup sunmadığını öğrenebileceksiniz. Aslında bu, şimdiye kadar PS Store fiyat takibine odaklanan üçüncü taraf siteler sayesinde yapılabiliyordu. Ancak bu özelliğin doğrudan PlayStation mağazasına entegre edilmesi ile üçüncü taraf araçlara olan ihtiyaç da ortadan kalkmış oldu.

Bu arada Sony, Steam kullanıcılarının uzun bir zamandır zaten kullandığı kullanıcı incelemeleri özelliğini de geçtiğimiz haftalarda devreye aldı. Bu özellik, 2023 yılında kullanıma sunulan derecelendirme sistemini biraz daha ileri götürerek oyuncuların oynadıkları oyun hakkında detaylı incelemeler yayınlamasına imkân tanıyor.

PlayStation Store'da bir oyun hakkında inceleme paylaşmak için o oyuna sahip olmak gerekiyor. Bu şartı karşılayan kişiler, sahip olduğu oyuna gidip puanlama kısmını görene kadar aşağı kaydırabilir ve daha sonra kendi incelemesini yazmaya başlayabilir. Başlık için maksimum 200 karakter yazılabilirken incelemeler ise en fazla 4000 karakter uzunluğunda olabiliyor.