Alanyaspor - Beşiktaş Maçı Hangi Kanalda, Saat Kaçta, Nereden ve Nasıl İzlenir?

Alanyaspor ve Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 36. hafta maçları kapsamında karşı karşıya gelmeye hazırlanıyor. Peki Alanyaspor - Beşiktaş ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta yayınlanacak? Eğer siz de Alanyaspor - Beşiktaş maçı nereden izlenir diye soruyorsanız işte cevabı ve maç linki!

Alanyaspor - Beşiktaş Maçı Hangi Kanalda, Saat Kaçta ve Nereden İzlenir? Alanyaspor - Beşiktaş Maç Linki!

Alanyaspor - Beşiktaş maçı 18 Mayıs Pazar günü saat 19.00'da oynanacak. Futbol mücadelesi TOD TV ve beİN Sports'ta canlı yayınlanacak.

"Alanyaspor - Beşiktaş maçı nereden izlenir" diye soruyor, Alanyaspor - Beşiktaş maçı izleme linki arıyorsanız TOD TV indir işlemini gerçekleştirerek ister mobil cihazlarda isterseniz akıllı TV'de maçı izleyebilirsiniz. Maçı canlı izlemenin diğer bir yolu ise beIN SPORTS'tur.

Futbol maçının hakemi Mehmet Türkmen olacak. Birinci yardımcı hakem görevini İbrahim Çağlar Uyarcan, ikinci yardım görevini ise Esat Sancaktar üstlenecek. Dördüncü hakem görevini Melih Kurt yapacak.

Alanyaspor - Beşiktaş Maçı Bilet Fiyatları

Alanyaspor - Beşiktaş nereden izlenir sorusunun cevabını verdiğimize göre maçı canlı izlemek isteyenler için de soruları cevaplayabiliriz. Alanyaspor - Beşiktaş maçı bilet fiyatları şu şekilde:

CORENDON AIRLINES MARATON TRİBÜNÜ: 2.500 TL

2.500 TL REALTOR GLOBAL GÜNEY TRİBÜNÜ: 1.250 TL

1.250 TL ROOF LOUNGE MİSAFİR TRİBÜNÜ: 1.625 TL

Alanyaspor - Beşiktaş Maçı Kadrosu (Muhtemel İlk 11'ler)

Alanyaspor - Beşiktaş maçı nereden izlenir ve saat kaçta gibi soruları yanıtladık, gelin merak edilen bir diğer soruyu cevaplayalım. Maalesef, Alanyaspor - Beşiktaş maçının kadrosu henüz resmî olarak açıklanmadı fakat muhtemel ilk 11'ler şu şekilde:

Beşiktaş Muhtemel İlk 11 Kadrosu

Ersin Destanoğlu

J. Svensson

G. Paulista

F. Uduokhai

A. Masuaku

A. Hadziahmetovic

M. Rashica

Mustafa Hekimoğlu

Rafa Silva

G. Fernandes

C. Immobile

Alanyaspor Muhtemel İlk 11 Kadrosu

Ertuğrul Taşkıran

N. Lima

F. Aliti

Fatih Aksoy

F. Hadergjonaj

N. Janvier

Richard

Yusuf Özdemir

S. Cordova

A. Sporar

H. Ui-jo