Alanyaspor - Beşiktaş Maçı Hangi Kanalda, Saat Kaçta, Nereden ve Nasıl İzlenir?
Alanyaspor - Beşiktaş maçı saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Alanyaspor - Beşiktaş maçı ne zaman ve nerede gibi merak edilen soruların yanıtı!
Alanyaspor ve Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 36. hafta maçları kapsamında karşı karşıya gelmeye hazırlanıyor. Peki Alanyaspor - Beşiktaş ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta yayınlanacak? Eğer siz de Alanyaspor - Beşiktaş maçı nereden izlenir diye soruyorsanız işte cevabı ve maç linki!
Alanyaspor - Beşiktaş Maçı Hangi Kanalda, Saat Kaçta ve Nereden İzlenir? Alanyaspor - Beşiktaş Maç Linki!
Alanyaspor - Beşiktaş maçı 18 Mayıs Pazar günü saat 19.00'da oynanacak. Futbol mücadelesi TOD TV ve beİN Sports'ta canlı yayınlanacak.
"Alanyaspor - Beşiktaş maçı nereden izlenir" diye soruyor, Alanyaspor - Beşiktaş maçı izleme linki arıyorsanız TOD TV indir işlemini gerçekleştirerek ister mobil cihazlarda isterseniz akıllı TV'de maçı izleyebilirsiniz. Maçı canlı izlemenin diğer bir yolu ise beIN SPORTS'tur.
Futbol maçının hakemi Mehmet Türkmen olacak. Birinci yardımcı hakem görevini İbrahim Çağlar Uyarcan, ikinci yardım görevini ise Esat Sancaktar üstlenecek. Dördüncü hakem görevini Melih Kurt yapacak.
Alanyaspor - Beşiktaş Maçı Bilet Fiyatları
Alanyaspor - Beşiktaş nereden izlenir sorusunun cevabını verdiğimize göre maçı canlı izlemek isteyenler için de soruları cevaplayabiliriz. Alanyaspor - Beşiktaş maçı bilet fiyatları şu şekilde:
- CORENDON AIRLINES MARATON TRİBÜNÜ: 2.500 TL
- REALTOR GLOBAL GÜNEY TRİBÜNÜ: 1.250 TL
- ROOF LOUNGE MİSAFİR TRİBÜNÜ: 1.625 TL
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Alanyaspor - Beşiktaş Maçı Kadrosu (Muhtemel İlk 11'ler)
Alanyaspor - Beşiktaş maçı nereden izlenir ve saat kaçta gibi soruları yanıtladık, gelin merak edilen bir diğer soruyu cevaplayalım. Maalesef, Alanyaspor - Beşiktaş maçının kadrosu henüz resmî olarak açıklanmadı fakat muhtemel ilk 11'ler şu şekilde:
Beşiktaş Muhtemel İlk 11 Kadrosu
- Ersin Destanoğlu
- J. Svensson
- G. Paulista
- F. Uduokhai
- A. Masuaku
- A. Hadziahmetovic
- M. Rashica
- Mustafa Hekimoğlu
- Rafa Silva
- G. Fernandes
- C. Immobile
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Alanyaspor Muhtemel İlk 11 Kadrosu
- Ertuğrul Taşkıran
- N. Lima
- F. Aliti
- Fatih Aksoy
- F. Hadergjonaj
- N. Janvier
- Richard
- Yusuf Özdemir
- S. Cordova
- A. Sporar
- H. Ui-jo
Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Sizce Alanyaspor - Beşiktaş maçının sonucu ne olur? Konu ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.